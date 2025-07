Chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Tân Hải lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030: Tân Hải tự tin bước vào chặng đường phát triển mới Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tân Hải lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt. Đây là dịp để Đảng bộ và Nhân dân nhìn lại chặng đường đã qua, khẳng định những thành tựu nổi bật và thống nhất mục tiêu, giải pháp cho chặng đường phát triển 5 năm tới. Phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, Đảng bộ xã quyết tâm đưa Tân Hải trở thành xã nông thôn mới nâng cao trước năm 2030 - một vùng quê hiện đại, giàu bản sắc, đáng sống và đáng kỳ vọng.

Cầu Hiệp Trí - xã Tân Hải

Bức tranh phát triển rõ nét

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh, biến đổi khí hậu, giá cả thị trường không ổn định, nhưng Đảng bộ và Nhân dân xã Tân Hải vẫn giữ vững tinh thần đoàn kết, vượt qua thách thức, từng bước khẳng định vị thế của mình. Nông nghiệp tiếp tục là thế mạnh với diện tích cây thanh long đạt hơn 1.160 ha, nhiều mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao, theo tiêu chuẩn VietGAP, mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Kinh tế thủy sản duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định. Với gần 200 tàu cá các loại, sản lượng khai thác bình quân hằng năm đạt trên 3.500 tấn. Chương trình OCOP có bước tiến vững chắc, đến nay, xã có 4 sản phẩm đạt chứng nhận 3 sao.

Bên cạnh nông nghiệp, thương mại - dịch vụ và du lịch có nhiều khởi sắc. Các hoạt động buôn bán phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch, hệ thống chợ được đầu tư nâng cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và tiểu thương. Du lịch tâm linh và sinh thái phát triển theo hướng bền vững, gắn với phát huy giá trị di tích Dinh Thầy Thím và không gian Ngảnh Tam Tân - Dốc Ông Bằng. Lễ hội văn hóa - du lịch Dinh Thầy Thím ngày càng được tổ chức chuyên nghiệp, thu hút đông đảo du khách thập phương. Các chính sách hỗ trợ sản xuất, khuyến công được triển khai kịp thời. Tổng thu ngân sách nhà nước trong nhiệm kỳ đạt 53,9 tỷ đồng, vượt xa chỉ tiêu đề ra.

Lễ hội Dinh Thầy Thím ở xã Tân Hải (Ảnh: Đ.Hòa)

Diện mạo nông thôn đổi thay

Những tuyến đường bê tông vươn dài đến tận các thôn, xóm, hệ thống chiếu sáng được đầu tư đến từng ngõ hẻm, các công trình hạ tầng thiết yếu như trường học, công viên cộng đồng, trung tâm văn hóa được đầu tư xây mới hoặc nâng cấp, góp phần làm thay đổi toàn diện mạo Tân Hải. Trong 5 năm qua, toàn xã có 27 công trình được đầu tư xây dựng với tổng vốn hơn 250 tỷ đồng. Đời sống Nhân dân không ngừng được cải thiện. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt trên 50 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,5%.

Cùng với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm đúng mức. Hệ thống giáo dục duy trì ổn định, chất lượng giảng dạy được nâng cao. Cơ sở vật chất trường học được đầu tư sửa chữa, nâng cấp đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Y tế cơ sở đạt chuẩn, công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân có nhiều tiến bộ. Các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo người có công, hỗ trợ hộ nghèo được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Song song, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền phục vụ Nhân dân được đẩy mạnh. Mô hình “Một cửa”, “Một cửa liên thông” phát huy hiệu quả. Chuyển đổi số được triển khai bước đầu, từng bước hình thành nền tảng quản lý hiện đại. Chỉ số hài lòng của người dân đối với cơ quan công quyền ngày càng được nâng cao.

Bên cạnh đó, Đảng bộ xã Tân Hải luôn xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Các mặt công tác tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, dân vận, xây dựng chính quyền được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, gắn với sinh hoạt chi bộ, với các phong trào thi đua và nhiệm vụ chính trị địa phương. Chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên không ngừng được nâng lên. Công tác phát triển đảng viên mới được quan tâm đúng mức. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, góp phần giữ gìn kỷ luật Đảng. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai rộng khắp, nhiều mô hình hiệu quả đã lan tỏa tích cực trong cộng đồng.

Phát triển toàn diện, bền vững

Với phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đảng bộ xã Tân Hải đề ra những mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp cụ thể cho nhiệm kỳ 2025 - 2030. Trong đó, tập trung phát triển kinh tế theo hướng “Nông nghiệp - Thương mại - Du lịch”, gắn với chuyển đổi số và phát triển bền vững. Phấn đấu đến năm 2030, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm còn 0,8%; tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 80%; 95% tham gia bảo hiểm y tế.

Để đạt mục tiêu đề ra, Đảng bộ xã Tân Hải đã xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá cần tập trung lãnh đạo. Về nhiệm vụ trọng tâm, xã tiếp tục chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Song song đó là huy động hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển, đẩy mạnh cải cách hành chính, chăm lo đời sống Nhân dân và phát huy nội lực từ cộng đồng. Công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cũng được đặt lên hàng đầu. Để tạo đột phá, xã Tân Hải tập trung vào 2 lĩnh vực then chốt: xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và nâng cao hiệu quả quản lý quy hoạch, sử dụng đất đai, huy động nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và ứng dụng khoa học, công nghệ trong phát triển.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tân Hải lần thứ I là dấu mốc lịch sử đầu tiên, mở ra một chặng đường phát triển mới sau sáp nhập. Với nền tảng thành tựu đã đạt được, cùng khát vọng vươn lên và tinh thần đoàn kết toàn dân, tin tưởng rằng Đảng bộ và Nhân dân xã Tân Hải sẽ vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội, đưa quê hương phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là địa phương kiểu mẫu trong thời kỳ hội nhập và đổi mới.