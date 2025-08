Ngày 5/8, Đảng bộ Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự Đại hội có 160 đại biểu đại diện cho hơn 4.000 đảng viên đang sinh hoạt tại 30 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh và 124 đại biểu là Trưởng Công an các phường, xã, đặc khu.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Công an dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội còn có các đồng chí: Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng; Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Lâm Đồng. Các đại biểu tham dự Đại hội. Phát biểu khai mạc Đại hội, Thiếu tướng Trương Minh Đương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng khẳng định, Đại hội là một sự kiện chính trị đặc biệt trọng đại, có ý nghĩa quan trọng, định hướng, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, chiến sĩ toàn lực lượng Công an tỉnh. Thành công của Đại hội là tiền đề, động lực mới để mỗi đảng viên, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an Lâm Đồng nỗ lực hết mình, ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc mọi mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ tới. Thiếu tướng Trương Minh Đương, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại Đại hội. Theo Thiếu tướng Trương Minh Đương, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an tỉnh Lâm Đồng đã lãnh đạo toàn lực lượng nỗ lực phấn đấu, thực hiện nghiêm túc, sáng tạo các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020–2025 đề ra. Đại biểu biểu quyết các chỉ tiêu và thông qua toàn văn dự thảo Nghị quyết. Thời gian tới, Đảng bộ Công an tỉnh tiếp tục phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo và đột phá trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ; quyết tâm xây dựng lực lượng Công an Lâm Đồng thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng chí Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Công an, phát biểu tại Đại hội. Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Công an và đồng chí Hồ Văn Mười, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Lâm Đồng ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích mà Công an tỉnh trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại Đại hội. Các đồng chí đề nghị Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục làm tốt công tác xây dựng đảng, cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, chủ động tham mưu Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự; tiếp tục xây dựng lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, trọng tâm là vấn đề chất lượng đội ngũ cán bộ chiến sĩ và cơ sở vật chất, thiết bị; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng ngừa sai phạm từ sớm, từ xa và khắc phục triệt để; chủ động tấn công trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm trên không gian mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao. LÊ GIANG NAM