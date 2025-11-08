Đắk Lắk: Tai nạn lao động làm 2 người tử vong

Ngày 11/8, trên công trường cao tốc tuyến Quy Nhơn-Chí Thạnh, đoạn qua thôn Bình Chính, xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk xảy ra vụ tai nạn lao động làm 2 công nhân tử vong và 1 người bị thương.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ ngày 11/8 tại Km62+00, trong lúc 7 nhân công thi công bậc nước bằng phun bê-tông từ vòi lên các tấm cốp-pha dựng thủ công, đến đoạn 3/4 dốc bậc nước thì bị sập hệ cốp-pha.

Hậu quả, nhóm công nhân gồm N.B.N, sinh năm 1980, trú tại Xuân Phú, xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk; T.T.M, sinh năm 1970, trú tại Phú Mỹ, xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk và 1 người tên D, trú tại thôn Diêm Điền, xã Tuy An Đông ngã từ trên cao xuống chân dốc bị khối bê-tông vùi lấp.

Tai nạn khiến anh N.B.N và T.T.M tử vong tại chỗ, anh D bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Các cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.