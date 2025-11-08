Tin mới

    Đắk Lắk: Tai nạn lao động làm 2 người tử vong

    11/08/2025 16:23

    Ngày 11/8, trên công trường cao tốc tuyến Quy Nhơn-Chí Thạnh, đoạn qua thôn Bình Chính, xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk xảy ra vụ tai nạn lao động làm 2 công nhân tử vong và 1 người bị thương.

    Vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ ngày 11/8 tại Km62+00, trong lúc 7 nhân công thi công bậc nước bằng phun bê-tông từ vòi lên các tấm cốp-pha dựng thủ công, đến đoạn 3/4 dốc bậc nước thì bị sập hệ cốp-pha.

    Hậu quả, nhóm công nhân gồm N.B.N, sinh năm 1980, trú tại Xuân Phú, xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk; T.T.M, sinh năm 1970, trú tại Phú Mỹ, xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk và 1 người tên D, trú tại thôn Diêm Điền, xã Tuy An Đông ngã từ trên cao xuống chân dốc bị khối bê-tông vùi lấp.

    Người lao động cần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong vấn đề bảo đảm an toàn lao động cho chính mình. (Ảnh THẾ ANH)

    Bảo đảm an toàn, ngăn ngừa tai nạn lao động

    Tai nạn khiến anh N.B.N và T.T.M tử vong tại chỗ, anh D bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Các cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

