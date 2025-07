Chính trị Đảng bộ phường Tiến Thành: Tăng tốc, bứt phá từ lợi thế kinh tế ven biển Sáng 23/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tiến Thành lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 được tổ chức long trọng với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.

Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng; đồng chí Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Đỗ Chí Tuệ, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương; cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành của tỉnh.

Đại hội có sự tham gia của 115 đại biểu, đại diện cho 561 đảng viên thuộc 31 tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ phường.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy phường Tiến Thành nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tiến Thành lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đánh dấu bước chuyển mình sang mô hình chính quyền hai cấp.

Phường Tiến Thành được sáp nhập từ phường Đức Long và xã Tiến Thành. Hiện địa phương có diện tích tự nhiên 55,06 km², quy mô dân số gần 28.400 người.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương nỗ lực hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội. Tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân đạt 6,58%/năm. Trong đó, khu vực nông – lâm – thủy sản tăng 2,23%; dịch vụ tăng 9,07%… Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 ước đạt 64 triệu đồng/năm, tăng 1,27 lần so với năm 2021. Công tác an sinh xã hội được quan tâm, đời sống người dân được cải thiện, tỷ lệ hộ khá, giàu ngày càng tăng. Hạ tầng đô thị được đầu tư, nhiều công trình huy động từ sức dân được triển khai. Công tác quản lý đất đai, môi trường, trật tự đô thị được tăng cường; quốc phòng, an ninh - trật tự được giữ vững.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thông qua 14 chỉ tiêu chủ yếu cho nhiệm kỳ 2025 – 2030. Trong đó, tốc độ tăng tổng thu ngân sách nhà nước bình quân hằng năm đạt 11%; tổng giá trị sản phẩm tăng bình quân 8,72%/năm; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 tăng 1,2 lần so với năm 2025; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm từ 1 – 1,5% mỗi năm…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Tiến Thành đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị Đại hội nghiêm túc nhìn nhận những tồn tại, hạn chế được nêu trong Báo cáo chính trị để có giải pháp khắc phục hiệu quả trong nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đảng bộ phường cần căn cứ vào tiềm năng, lợi thế và tình hình thực tiễn để xác định mục tiêu phát triển phù hợp; trong đó đặc biệt chú trọng khai thác hiệu quả thế mạnh kinh tế ven biển nhằm tạo bứt phá, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Đồng thời, tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, phát huy vai trò nêu gương, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu nhằm tạo sự thống nhất, đoàn kết trong toàn Đảng bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thứ hai, tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; chú trọng công tác an sinh, giảm nghèo bền vững; tăng cường quản lý tài nguyên, môi trường, xây dựng hình ảnh phường Tiến Thành xanh – sạch – đẹp.

Thứ ba, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số; đảm bảo cung cấp đầy đủ dịch vụ công trực tuyến, số hóa dữ liệu, xây dựng chính quyền số phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Thứ tư, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Nghị quyết kết luận của của Ban chấp hành Trung ương khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quan tâm đào tạo, quy hoạch bồi dưỡng cán bộ, phát triển đảng viên mới.

Thứ năm, củng cố quốc phòng – an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội; chủ động nắm bắt, dự báo và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh từ cơ sở, không để bị động bất ngờ, không để trở thành “điểm nóng”, nhất là các vụ việc liên quan đến đất đai, môi trường; Chủ động lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, đối thoại với Nhân dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo.