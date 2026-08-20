72' Kairat Almaty thay người: A. Sadybekov thế chỗ J. Oksanen

Phút 72, Kairat Almaty quyết định có sự thay đổi nhân sự khi A. Sadybekov được tung vào sân thay cho J. Oksanen. Trước đó, J. Oksanen đã phải nhận một thẻ vàng ở phút 64, trong thế trận đội chủ nhà gặp rất nhiều khó khăn khi đang bị dẫn 0-3 và chỉ còn thi đấu với 10 người.