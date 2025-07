Xây dựng Đảng Đẩy nhanh chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng Chuyển đổi số được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong hệ thống các cơ quan Đảng từ tỉnh đến cơ sở. Trước khi thành lập tỉnh mới, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tập trung thực hiện công tác quan trọng này, tạo cơ sở, nền tảng để vận hành tốt khi cơ quan Đảng và chính quyền hai cấp (tỉnh, xã) tỉnh Lâm Đồng mới chính thức đi vào hoạt động.

Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, Chuyển đổi số, Đề án 06 tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2025

Thực hiện Đề án Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng giai đoạn 2025 - 2028, Tỉnh ủy Lâm Đồng đặt mục tiêu thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số toàn diện, đồng bộ, nhằm nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và cải cách thủ tục hành chính. Từ đó, hình thành phương thức làm việc mới, hiệu quả, tiết kiệm thời gian và nguồn lực. Mục tiêu cụ thể, từ 2025 - 2028, triển khai các nền tảng, phần mềm số thiết yếu; xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại, an toàn và đồng bộ.

Trong lĩnh vực ứng dụng số, phấn đấu trong năm 2025, hoàn thành các ứng dụng số phục vụ đại hội Đảng các cấp. Cùng với phát triển ứng dụng, việc số hóa dữ liệu và đảm bảo an toàn thông tin cũng được đặt lên hàng đầu. 100% các yêu cầu thông tin, số liệu phục vụ công tác tham mưu, thẩm định được thực hiện tổng hợp, phân tích và khai thác qua môi trường số; và toàn bộ văn bản không mật được xử lý bằng chữ ký số, có thể thao tác từ thiết bị di động mọi lúc, mọi nơi…

Đồng thời, việc quản lý dữ liệu số sẽ mở rộng sang các lĩnh vực công tác chuyên môn, nghiệp vụ như công tác tổ chức, kiểm tra, tuyên giáo, dân vận, nội chính; Thông tin tuyên truyền đối ngoại được số hóa và thực hiện trên môi trường số 100%. Đến năm 2027, 100% hệ thống thông tin và dữ liệu trong các cơ quan Đảng được số hóa, kết nối, chia sẻ đồng bộ và an toàn.

Về nhân lực, tỉnh sẽ kiện toàn tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số, như thành lập hoặc củng cố phòng chuyên trách tại Văn phòng Tỉnh ủy. Cán bộ chuyên trách được đào tạo về kỹ năng số, phân tích, khai thác và xử lý dữ liệu phục vụ hiệu quả công việc chuyên môn, nghiệp vụ. Có chính sách thu hút, đãi ngộ nhân lực công nghệ thông tin cũng sẽ được xem xét, ban hành phù hợp.

Để triển khai hiệu quả đề án, Văn phòng Tỉnh ủy giữ vai trò cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện Nghị quyết số 57-NQ-TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tham mưu Ban Chỉ đạo triển khai công tác chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng từ tỉnh đến cơ sở; liên thông, tích hợp, chia sẻ thông tin giữa cơ quan Đảng và cơ quan Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh. Đồng thời, chủ trì, tham mưu xây dựng kế hoạch hàng năm, tổ chức tiếp nhận và triển khai đồng bộ các ứng dụng chuyển đổi số do Trung ương chuyển giao, hướng dẫn cơ quan Đảng các cấp làm việc trên môi trường số, quản lý văn bản, theo dõi công việc, thi đua, quản lý hồ sơ, tài liệu điện tử, khai thác dữ liệu lớn...

Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy cũng được phân công nhiệm vụ rõ ràng. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng chương trình hành động riêng, đảm bảo phù hợp với yêu cầu chung và đặc thù từng lĩnh vực. Công an tỉnh phối hợp đánh giá, kiểm tra an ninh, an toàn thông tin trang thiết bị, phần mềm trước khi đưa vào sử dụng; giám sát an toàn thông tin mạng và triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin mạng; tổ chức tập huấn kỹ năng an toàn mạng cho cán bộ, công chức…

Cùng với đó, hệ thống các cấp ủy, tổ chức Đảng cơ sở được yêu cầu tổ chức học tập, quán triệt, cụ thể hóa kế hoạch chuyển đổi số phù hợp thực tế địa phương, đơn vị. Đảm bảo trang thiết bị đầu cuối, mạng truyền dẫn và ứng dụng đồng bộ, thống nhất các ứng dụng số dùng chung cho toàn bộ các cơ quan Đảng từ tỉnh đến cơ sở.

Từ tầm nhìn đến hành động, việc đẩy nhanh chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng không chỉ là xu thế tất yếu, mà còn là động lực thúc đẩy đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường hiệu quả phục vụ Nhân dân, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng ngày càng hiện đại, minh bạch và hiệu quả.