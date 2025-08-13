Văn học - Nghệ thuật Đêm nhạc dương cầm cổ điển độc đáo tại Trung tâm Phố Bên Đồi - Đà Lạt Một đêm diễn Piano độc đáo như một bữa tiệc dành cho những người yêu âm nhạc cổ điển đã được Trung tâm Sáng tạo nghệ thuật Phố Bên Đồi phối hợp với Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức vừa diễn ra trong đêm 12/8 tại phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Một nghệ sỹ biểu diễn độc tấu

Buổi diễn có sự tham dự của 2 giảng viên Phạm Diệu Thảo và Thùy Anh, Khoa Piano cổ điển - Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh cùng các nghệ sỹ trẻ tài năng của Nhạc viện gồm Dương Ngọc Thanh; Đoàn Trần Tú Trâm, Bảo Thi, Duy Chân, La Giang, Minh Khang, Thanh Hoa, Lê Huy, Tuyết Minh. Trong đó nghệ sỹ trẻ La Giang là người gốc Đà Lạt sắp đi tu nghiệp tại Pháp.

2 nghệ sỹ trẻ cùng chơi trên 1 cây đàn

Bên cạnh các tác phẩm độc tấu của các tác giả kinh điển như Bach, Beethoven, Liszt, Claude Debussy; khán giả Đà Lạt còn được nghe các tác phẩm sáng tác riêng để chơi trên cùng 1 cây đàn với 2 người chơi; 3 người chơi và 4 người chơi của các tác giả và tác phẩm nổi tiếng như Faure với Dolly Suite, Lullaby và Mi-a-ou; Dvorak với Slovanic Dance op.46 N.2; Schubert với Marche Militaire; Debussy với Petite Suite; Rachmaninoff với Waltz và Lavignac với Galop.

Ba nghệ sỹ cùng chơi trên một cây đàn

Đây là lần đầu tiên khán giả Đà Lạt được nghe các tác phẩm độc đáo được trình diễn bởi nhiều nghệ sỹ trên cùng 1 cây đàn.

Bốn nghệ sỹ trẻ cùng biểu diễn tác phẩm viết cho 4 người chơi trên cùng 1 cây đàn

Phố Bên Đồi lâu nay thường xuyên phối hợp với Nhạc viện TP. HồChí Minh để đưa các nghệ sỹ lên biểu diễn nhạc cổ điển tại Đà Lạt.

2 giảng viên Nhạc viên TP. Hồ Chí Minh cùng các nghệ sỹ trẻ trong đêm diễn

Sắp đến, Phố Bên Đồi sẽ tiếp tục có chương trình biểu diễn nhạc Piano cổ điển với tên gọi “Shalom Chamber Piano Rectal” vào đêm 24/8 tại Đà Lạt.