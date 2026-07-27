Đĩa game PlayStation giảm giá mạnh giữa làn sóng phản đối kế hoạch khai tử đĩa vật lý của Sony Dù vấp phải phản ứng gay gắt về kế hoạch dừng sản xuất đĩa game vào năm 2028, đĩa game PlayStation 5 hiện vẫn ghi nhận mức giảm giá lớn trên Amazon và Best Buy.

Trong bối cảnh chiến lược dừng phát hành đĩa game vật lý từ năm 2028 của Sony đang vấp phải sự phản đối dữ dội từ cộng đồng người hâm mộ, các đợt giảm giá mạnh dành cho đĩa game PlayStation 5 vẫn diễn ra trên hai nền tảng bán lẻ Amazon và Best Buy. Đây được xem là thời điểm thích hợp cho những người chơi ưu tiên sở hữu bản đĩa thực tế trước khi ngành công nghiệp game chuyển dịch hoàn toàn sang môi trường số.

PlayStation's logo.

Tương lai không đĩa game và làn sóng phản đối từ cộng đồng

Định hướng dừng sản xuất đĩa game PlayStation từ năm 2028 của Sony đã tạo nên làn sóng tranh cãi lớn trong cộng đồng game thủ. Nhiều người dùng bày tỏ sự bất bình bằng cách hủy dịch vụ PlayStation Plus, cho rằng việc loại bỏ đĩa vật lý làm mất đi quyền sở hữu thực sự đối với sản phẩm, khả năng trao đổi, mua bán lại hoặc chơi ngoại tuyến.

Mặc dù nhận về nhiều chỉ trích, Sony vẫn chưa có dấu hiệu thay đổi lộ trình chuyển đổi này. Việc cắt giảm chi phí sản xuất, vận chuyển đĩa vật lý và tập trung vào hệ sinh thái kỹ thuật số tiếp tục là ưu tiên hàng đầu trong chiến lược dài hạn của hãng.

Mức giảm giá đáng chú ý cho các tựa game PS5 vật lý

Bên cạnh những tranh cãi về định hướng tương lai, các đại lý bán lẻ lớn như Amazon và Best Buy đang áp dụng mức chiết khấu cao cho hàng loạt tựa game độc quyền của PlayStation 5. Người chơi vẫn ưa thích sưu tầm đĩa hộp có thể tiếp cận nhiều tựa game chất lượng với mức giá ưu đãi.

Tên tựa game Nền tảng Mức giảm giá Đơn vị phân phối Saros PS5 Giảm 29% Amazon God of War Ragnarök PS5 Giảm 57% Amazon Horizon Forbidden West Complete Edition PS5 Giảm 34% Amazon Stellar Blade PS5 Giảm 43% Amazon Uncharted: Legacy of Thieves Collection PS5 Giảm 60% Best Buy Ghost of Tsushima Director's Cut PS5 Giảm 57% Best Buy

Lựa chọn thay thế trên hệ thống cửa hàng số PlayStation Store

Song song với các chương trình khuyến mãi đĩa vật lý tại các đại lý, Sony cũng đẩy mạnh sự kiện PlayStation Store Summer Sale trên cửa hàng trực tuyến. Chương trình này cung cấp mức giảm giá lên tới 75% cho hàng trăm tựa game kỹ thuật số thuộc nhiều thể loại khác nhau và kéo dài đến ngày 12/8.

Nhìn chung, sự xuất hiện đồng thời của hai đợt giảm giá phản ảnh rõ nét giai đoạn chuyển giao của Sony: vừa thúc đẩy doanh số đĩa vật lý còn tồn đọng, vừa từng bước định hình thói quen tiêu dùng kỹ thuật số cho toàn bộ hệ sinh thái PlayStation.