Điều kiện kinh nghiệm xét cấp chứng chỉ hành nghề giám sát

Các chức danh, cá nhân quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 53 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định, trong đó có tư vấn giám sát thi công xây dựng.

Ông Chu Hồng Hà đang giữ chức Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý chất lượng thuộc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh. Chức năng nhiệm vụ của Phòng là tham mưu giúp Giám đốc Ban thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực giao thông và một số công trình thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật.

Vừa qua, ông Hà được Ban Giám đốc, Trưởng phòng phân công phụ trách quản lý một số công trình do Phòng trực tiếp giám sát cũng như thuê tư vấn ngoài giám sát, cụ thể như sau:

(1) Công trình: Công trình giao thông cấp III; công trình thuê tư vấn giám sát ngoài và đã hoàn thành đưa vào sử dụng...

Chức danh: Tổ trưởng tổ giám sát chủ đầu tư (có Quyết định của Giám đốc Ban).

(2) Dự án: Công trình giao thông đô thị cấp III (do nhân viên trong phòng trực tiếp giám sát). Phụ trách, quản lý trực tiếp và ký nháy và biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình.

(3) Công trình: Công trình giao thông đô thị cấp II (do nhân viên trong phòng trực tiếp giám sát). Phụ trách, quản lý trực tiếp và ký nháy và biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình "công trình hoàn thành 80%".

Ông Hà hỏi, căn cứ khoản 2 Điều 83 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng, đối với 3 công trình/dự án nêu trên, ông đã đáp ứng được yêu cầu "Đã phụ trách lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên ngành..." hay chưa? Và có đủ điều kiện để xét cấp chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng hạng II hay không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 74 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ thì cá nhân phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định của Nghị định này khi đảm nhận các chức danh hoặc hành nghề độc lập đối với lĩnh vực "Giám sát thi công xây dựng gồm: Giám sát công tác xây dựng công trình; giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình". Do đó, trường hợp cá nhân đảm nhiệm các chức danh đối với lĩnh vực giám sát thi công xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề.

Điều kiện kinh nghiệm nghề nghiệp để được cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng được quy định tại Điều 83 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP.

Điểm đ khoản 1 Điều 88 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP yêu cầu cá nhân phải cung cấp "Các quyết định phân công công việc (giao nhiệm vụ) của tổ chức cho cá nhân hoặc văn bản xác nhận của đại diện hợp pháp của chủ đầu tư và chịu trách nhiệm về tính trung thực của nội dung xác nhận về các công việc mà cá nhân đã hoàn thành theo nội dung kê khai hoặc văn bản của các cơ quan chuyên môn về xây dựng có nội dung liên quan đến kinh nghiệm của cá nhân kê khai; hợp đồng kinh tế và biên bản nghiệm thu các công việc thực hiện đã kê khai đối với trường hợp cá nhân hành nghề độc lập;". Do đó, công trình hoàn thành 80% chưa đủ điều kiện theo các quy định nêu trên.

