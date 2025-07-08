Chiều 7/8, tại phường Xuân Hương-Đà Lạt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười chủ trì làm việc với các phường trung tâm của 3 vùng “lõi” trên địa bàn để triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về hạ tầng giao thông, hạ tầng số, du lịch, xây dựng cảnh quan và môi trường đô thị, môi trường văn hóa…

Tham dự có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc và Đinh Văn Tuấn; đại diện các sở, ngành; lãnh đạo các phường trung tâm của Lâm Đồng ngàn hoa (thành phố Đà Lạt cũ) và kết nối trực tuyến đến các phường của Lâm Đồng biển xanh (thành phố Phan Thiết cũ), Lâm Đồng đại ngàn (thành phố Gia Nghĩa cũ).

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng phát biểu định hướng làm việc với các phường trung tâm của 3 khu vực Lâm Đồng ngàn hoa, biển xanh và đại ngàn nhằm xác định các nội dung, công việc, chương trình cần triển khai để nâng tầm các vùng này, bảo đảm sáng, xanh, sạch, đẹp hướng đến phát triển du lịch chất lượng cao, công nghiệp văn hóa, đóng góp mạnh mẽ vào phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

“Phải làm gì để nâng tầm 3 vùng “lõi” này? Phải có những câu chuyện đáng được kể về 3 vùng đất này”, đồng chí Hồ Văn Mười nhấn mạnh.

Lâm Đồng đón hơn 12 triệu lượt khách du lịch trong 6 tháng đầu năm 11/07/2025 11:52

Quang cảnh buổi làm việc.

Đại biểu tham dự và lãnh đạo các phường thuộc Lâm Đồng ngàn hoa phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các phường trung tâm của 3 khu vực tập trung làm rõ tiềm năng, thế mạnh của vùng đất; nhất là về lịch sử, văn hóa, di sản, lợi thế đặc thù gắn với phát triển kinh tế-xã hội, du lịch-dịch vụ; giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc trên địa bàn. Đồng thời, nêu những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị những nội dung, hạng mục để phát huy thế mạnh của từng vùng.

Các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và lãnh đạo các sở phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và đại diện các sở, ngành phát biểu làm rõ hơn các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của các vùng lõi trung tâm tỉnh Lâm Đồng, như về quy hoạch, hạ tầng giao thông, hạ tầng số, quy chế quản lý kiến trúc, quản lý trật tự xây dựng, giữ gìn đặc trưng văn hóa vùng miền, bảo vệ bản sắc vùng trung tâm, ứng dụng công nghệ số, AI trong quản lý đô thị… và giải đáp một số nội dung liên quan.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đánh giá cao chất lượng buổi làm việc.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đánh giá cao chất lượng buổi làm việc; qua các phát biểu thể hiện về ý chí trong nhận thức là 3 vùng lõi như 3 trái tim, làm sao cùng hòa nhịp để khẳng định một cơ thể khoẻ mạnh. Đồng chí nhấn mạnh, nếu 3 vùng lõi phát triển sẽ tạo sự lan tỏa đến các vùng, miền trong tỉnh; cần đứng từ kỳ vọng của nhân dân để xác định các đột phá và cùng quyết tâm cao để phát triển vùng lõi.

Du khách trải nghiệm Lâm Đồng ngàn hoa.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng gợi mở, cần chú trọng các nội dung cải thiện vùng lõi về hạ tầng giao thông, hạ tầng số, hệ sinh thái số; kinh tế rừng, kinh tế biển, công nghiệp văn hóa; cùng các tiêu chí sáng-xanh-sạch-đẹp…

Lâm Đồng biển xanh mùa du lịch.

Đồng chí lưu ý, cần tập trung phát triển ngành du lịch thông qua tổ chức các sự kiện, lễ hội văn hóa, xây dựng các điểm đến hấp dẫn và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch; chú trọng thu hút đầu tư, phát triển các lĩnh vực thế mạnh từng khu vực, nhất là lĩnh vực công nghệ, sáng tạo và dịch vụ chuyên nghiệp; tăng cường hợp tác và phối hợp giữa các cơ quan, doanh nghiệp và cộng đồng để triển khai các dự án phát triển hiệu quả.

Vẻ đẹp hoang sơ hồ Tà Đùng. (Ảnh Báo Lâm Đồng)

Từ cơ sở, nền tảng của các vùng trên địa bàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng gợi mở, cần kết nối để kể câu chuyện của các vùng lõi qua âm nhạc. Mỗi tuần tổ chức một sự kiện từ văn hóa đặc sắc của 54 dân tộc sinh sống trên địa bàn, cùng các lễ hội truyền thống… cần được khai thác từ nội lực để tạo ra sản phẩm du lịch hấp dẫn, thu hút du khách trong nước và quốc tế.