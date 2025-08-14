Pháp luật Doanh nghiệp nhà nước ở Lâm Đồng loay hoay với pháp lý Nhiều doanh nghiệp nhà nước ở Lâm Đồng đang gặp vướng mắc về pháp lý, thủ tục hành chính và cần tháo gỡ sớm để bảo đảm hoạt động chuyên môn.

Nhiều ách tắc

Sau khi Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Thuận hợp nhất thành tỉnh Lâm Đồng (mới), các doanh nghiệp nhà nước có trụ sở và hoạt động tại các tỉnh cũ phải đối mặt với hàng loạt vướng mắc pháp lý, thủ tục hành chính.

Công ty TNHH MTV Đắk R’Tao - hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp và dịch vụ - là một ví dụ tiêu biểu. Từ đầu tháng 7 đến nay, công ty này gặp nhiều khó khăn trong hoạt động, nhất là khâu chỉ đạo quản lý, bảo vệ rừng. Theo ông Bùi Đức Luân - Giám đốc Công ty, vướng mắc lớn nhất thời gian qua là tư cách pháp nhân, các thủ tục hành chính. Cụ thể, hiện giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty vẫn ghi cơ quan đại diện chủ sở hữu là UBND tỉnh Đắk Nông - một đơn vị hành chính không còn tồn tại. Điều này khiến công ty bị động trong nhiều hoạt động, đặc biệt là khi cần chứng minh tư cách pháp nhân để ký kết hợp đồng; chỉ đạo, điều hành công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Nhân viên bảo vệ rừng tại các công ty lâm nghiệp ở Lâm Đồng đang chờ đợi sự ổn định để bảo đảm hoạt động chuyên môn tốt hơn

Qua tìm hiểu của phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng, các doanh nghiệp nhà nước tại khu vực 2 tỉnh cũ là Đắk Nông, Bình Thuận còn gặp những khó khăn khác. Sau sáp nhập, cơ quan đại diện chủ sở hữu của doanh nghiệp nhà nước đã thay đổi từ UBND tỉnh cũ sang UBND tỉnh Lâm Đồng mới. Thế nhưng, đến nay, các doanh nghiệp nhà nước vẫn chưa được tỉnh bổ nhiệm lại người đại diện theo quy định pháp luật.

Con dấu cũng là công cụ pháp lý quan trọng nhưng các doanh nghiệp nhà nước vẫn đang sử dụng con dấu của tỉnh cũ. Để có con dấu mới, doanh nghiệp bắt buộc phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã được điều chỉnh từ tỉnh cũ sang tỉnh Lâm Đồng mới. Thế nhưng, theo lãnh đạo các doanh nghiệp nhà nước, do vướng mắc nhiều thủ tục pháp lý nên tỉnh vẫn chưa cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Tại Công văn số 10380/BTC-KTDP ngày 10/7/2025, Bộ Tài chính cho phép doanh nghiệp không bắt buộc đổi giấy đăng ký kinh doanh khi thay đổi địa giới hành chính, trừ khi có nhu cầu. Quy định này giúp giảm thủ tục, nhưng thực tế Công an tỉnh Lâm Đồng vẫn không thể cấp con dấu mới vì thiếu cơ sở pháp lý như: tư cách pháp nhân, tư cách người đại diện, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh...

Theo lãnh đạo Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên, sau khi sáp nhập tỉnh, nhiều địa phương như: Đắk Lắk, Quảng Ngãi đã triển khai ngay việc điều chỉnh cơ cấu hành chính tại các doanh nghiệp nhà nước, bổ nhiệm lại người đại diện, giúp bảo đảm tính liên tục trong quản lý, điều hành. Một số địa phương như: Đà Nẵng, Đồng Nai đã triển khai đồng bộ giữa đổi giấy đăng ký kinh doanh, cấp con dấu mới trong cùng một quy trình, giúp doanh nghiệp nhà nước nhanh chóng có đủ hồ sơ pháp lý để hoạt động ổn định.



Cần giải pháp đồng bộ, khẩn trương

Lâm Đồng hiện nay có hàng chục doanh nghiệp nhà nước. Trong đó, có nhiều doanh nghiệp giữ vai trò lớn trong sản xuất, kinh doanh, bảo vệ rừng, thúc đẩy kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh của tỉnh. Các vấn đề khó khăn nêu trên đều tác động sâu rộng tới năng lực vận hành, khả năng hoạt động và uy tín của doanh nghiệp nhà nước. Nếu không được tháo gỡ kịp thời, các doanh nghiệp nhà nước sẽ mất đi nhiều cơ hội kinh doanh và có nguy cơ chậm tiến độ sản xuất, triển khai dự án.

Do đó, ngành chức năng cần khẩn trương rà soát và ban hành hướng dẫn thống nhất về đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cấp con dấu mới, bổ nhiệm lại người đại diện theo pháp luật cho doanh nghiệp nhà nước. Nếu vận dụng kinh nghiệm từ các địa phương khác, Lâm Đồng hoàn toàn có thể giải quyết gọn gàng các vướng mắc của doanh nghiệp nhà nước hiện nay.

Các doanh nghiệp nhà nước không chỉ đóng góp lớn vào ngân sách mà còn giữ vai trò quan trọng trong bảo đảm an sinh xã hội. Việc sớm tháo gỡ các nút thắt sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn mới.