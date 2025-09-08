​Đội nắng, dầm bùn giúp dân vùng lũ

Ngày 8-8, 350 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 335, Sư đoàn 324, Quân khu 4 được tăng cường đã có mặt tại các địa bàn bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ ở khu vực phía Tây tỉnh Nghệ An, nhanh chóng giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

Dù đã nửa tháng trôi qua kể từ sau trận lũ lịch sử, để đến được các xã: Mường Típ, Bắc Lý và Mỹ Lý, bộ đội phải cơ động qua các tuyến đường đèo núi hiểm trở, nơi nhiều điểm sạt lở lớn nhỏ vẫn đang tiềm ẩn nguy cơ trượt đất, đá rơi bất cứ lúc nào. Một bên vực sâu, một bên là núi cao, nhiều đoạn đường sạt lở, xói mòn, mặt đường đã bị cuốn đi một nửa, chỉ còn lại vệt nhỏ men theo sườn núi.

Tối 7-8, lực lượng của Sư đoàn 324 đã cơ động đến các địa điểm giúp dân. Đơn vị nhanh chóng ổn định nơi ăn ở để sáng 8-8 có thể giúp dân được ngay. Lực lượng được chia làm 3 mũi triển khai về các xã chịu thiệt hại nặng, gồm: Mỹ Lý, Mường Típ và Bắc Lý.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324 giúp Trường Mầm non Mường Típ dọn vệ sinh sau lũ.

Thời tiết miền Trung nắng nóng gay gắt, nền nhiệt ngoài trời lên tới gần 40°C. Dù hành quân và làm việc trong thời tiết khắc nghiệt, lội bùn, vượt núi, nhưng các chiến sĩ quyết tâm giúp dân không quản vất vả. Mồ hôi chảy thành dòng, bùn đất bám đầy tay áo, giày, ủng, nhiều chiến sĩ tay phồng rộp vì liên tục dùng cuốc, xẻng... nhưng vẫn không ai chùn bước.

Tại xã Mường Típ, tình hình còn nhiều khó khăn khi địa bàn đã mất điện suốt nhiều ngày, điều kiện ăn ở, sinh hoạt hết sức thiếu thốn. Tuyến đường từ trung tâm xã Mường Xén (trung tâm huyện Kỳ Sơn cũ) vào Mường Típ dài gần 20km nhưng do nhiều điểm sạt lở nên việc di chuyển mất gần một giờ đồng hồ. Dù đối mặt với muôn vàn gian nan nhưng các cán bộ, chiến sĩ đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt khó, nỗ lực hết mình giúp dân.

Trung tá Lưu Việt Hà, Phó tham mưu trưởng Sư đoàn 324 trực tiếp chỉ huy bộ đội giúp dân tại xã Mường Típ, chia sẻ: “Sau khi khảo sát, phối hợp với chính quyền địa phương, chúng tôi xác định trước mắt tập trung khắc phục các công trình công cộng, trụ sở làm việc, trường học. Thời gian còn lại, đơn vị sẽ giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại nặng, gia đình chính sách, neo đơn dọn bùn đất, sửa chữa nhà cửa. Dự kiến, đơn vị sẽ bám trụ tại xã Mường Típ đến khi giúp chính quyền địa phương và bà con nhân dân khắc phục cơ bản hậu quả mưa lũ mới rút quân”.

Sau trận lũ lịch sử tràn qua các xã biên giới phía Tây Nghệ An, những mái trường ở các xã Mường Típ, Bắc Lý, Mỹ Lý vẫn chìm trong bùn đất, trong khi năm học mới đang đến gần. Bộ đội Trung đoàn 335 tỏa ra khắp các điểm trường, nỗ lực dọn bùn lầy.

Tại Trường Mầm non Mường Típ, trước khi bộ đội đến, bùn đất phủ kín từ sân trường đến từng lớp học, có nơi ngập đến ngang đầu gối. Dãy nhà ăn của trường đã bị nước cuốn phăng, sân trường chỉ còn vài chiếc ghế nhựa lấm lem.

“Sau khi lũ rút, tập thể giáo viên chúng tôi đã cố gắng dọn dẹp nhưng gần như bất lực trước khối lượng công việc quá sức của các cô giáo. Khi các chú bộ đội đến, chỉ trong một ngày, sân trường đã được dọn rửa sạch sẽ, bùn đất được đẩy đi, bể nước sạch được sục rửa...", cô giáo Phạm Thị Hồng, Hiệu trưởng nhà trường nghẹn giọng khi kể lại.

Bộ đội Sư đoàn 324 dọn đất đá tại Trường Tiểu học Bắc Lý 2.

Ở xã Mỹ Lý, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 bị thiệt hại nghiêm trọng nhất, gần như “xóa sổ”. Cơ sở vật chất hư hỏng nặng, thiết bị học tập trôi theo dòng nước. Trường học từng là nơi an toàn nhất với trẻ em, giờ đây chỉ còn trơ lại bức tường nứt vỡ và bùn đặc quánh bám đầy trên từng viên gạch.

Không quản ngại vất vả, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324 đã chia thành từng tổ để dọn dẹp. Dưới cái nắng oi ả sau mưa, mồ hôi thấm ướt lưng áo, bùn bám đầy tay, đầy giày bộ đội.

Tại Trường Tiểu học Bắc Lý 2, chỉ trong một buổi sáng, hàng chục chiến sĩ đã dọn sạch toàn bộ lớp học, sân trường, kéo xe đẩy bùn ra từng đống lớn ngoài cổng. Những phiến đá to do sạt lở được di chuyển ra ngoài.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An, toàn tỉnh có hơn 50 trường học bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, trong đó có 18 trường ngập nặng. 3 xã Mường Típ, Bắc Lý, Mỹ Lý là những nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất. Trường học bị cuốn trôi, hư hỏng, sách vở và thiết bị giảng dạy gần như mất trắng. Dù vẫn còn đó nhiều khó khăn, nhưng với sự tiếp sức của bộ đội, từng lớp học đang dần được làm sạch. Sự tận tình, trách nhiệm của bộ đội tiếp thêm hy vọng, sức mạnh cho hàng trăm thầy cô giáo và học sinh nơi biên giới.

“Chỉ vài ngày nữa thôi, tiếng cười con trẻ sẽ lại vang lên nơi sân trường này”, cô Phạm Thị Hồng nói với tôi mà ánh mắt rưng rưng trong niềm xúc động.

Bài và ảnh: HOA LÊ

