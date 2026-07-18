Đội tuyển Tennis Việt Nam đánh bại chủ nhà Malaysia 2-1: Bản lĩnh thép tại Davis Cup 2026 Sự thay đổi nhân sự táo bạo của đội trưởng Trương Quốc Bảo cùng màn trình diễn bùng nổ của Đại Khánh và Minh Đức đã giúp Việt Nam thắp lại hy vọng trụ hạng nhóm III.

Trong bối cảnh bị dồn vào thế chân tường sau những kết quả không như ý, đội tuyển tennis Việt Nam đã tạo nên một màn trình diễn đầy quả cảm ngay tại Kuala Lumpur, Malaysia. Chiến thắng 2-1 trước đội chủ nhà tại lượt trận cuối vòng bảng Davis Cup 2026 nhóm III khu vực châu Á - châu Đại Dương không chỉ mang ý nghĩa về mặt điểm số, mà còn là lời khẳng định cho bản lĩnh của các tay vợt trẻ khi đối diện với áp lực khổng lồ.

Quyết định nhân sự bước ngoặt của đội trưởng Trương Quốc Bảo

Bước vào loạt đấu quyết định tại bảng B, đội trưởng Trương Quốc Bảo đã đưa ra một quyết định đầy bất ngờ khi sử dụng Nguyễn Đại Khánh ngay từ đầu để thay thế cho Phạm La Hoàng Anh – người vốn không có được trạng thái thể lực tốt nhất sau mật độ thi đấu dày đặc. Phía bên kia chiến tuyến, Malaysia cũng có những toan tính riêng khi cất hai ngôi sao chủ lực là Koay Hao Sheng và Darrshan Kumar để đặt niềm tin vào Naufal Siddiq và Imran Abdul Hazli.

Sự thay đổi này đã mang lại luồng sinh khí mới cho lối chơi của Việt Nam. Thay vì sự thận trọng thường thấy, các tay vợt của chúng ta đã chủ động áp đặt nhịp độ, tận dụng tối đa những sai lầm từ sự thiếu kinh nghiệm của đối thủ.

Nguyễn Đại Khánh và màn lội ngược dòng cảm xúc

Trận đơn đầu tiên chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của Nguyễn Đại Khánh trước Naufal Siddiq. Dù để thua 3-6 trong set 1 do chưa bắt nhịp được với không khí cuồng nhiệt tại sân đấu Malaysia, Đại Khánh đã cho thấy một tâm lý cực kỳ vững vàng. Những cú thuận tay (forehand) mang thương hiệu của anh bắt đầu phát huy tác dụng với độ xoáy và lực đi cực nặng.

Đáng chú ý, set 2 là một kịch bản không tưởng khi đại diện Việt Nam thắng trắng 6-0, đẩy Siddiq vào thế chống đỡ tuyệt vọng. Thể lực suy giảm khiến tay vợt chủ nhà liên tục phải nhờ đến sự hỗ trợ của đội ngũ y tế. Tận dụng thời cơ, Đại Khánh kết thúc set quyết định với tỷ số 6-2, đưa Việt Nam vươn lên dẫn trước 1-0.

Vũ Hà Minh Đức lên tiếng để giúp Việt Nam có chiến thắng đầu tay ở Davis Cup năm nay. Ảnh: VTF

Vũ Hà Minh Đức khẳng định đẳng cấp tay vợt số 1

Áp lực tâm lý được giải tỏa sau trận thắng của đồng đội, Vũ Hà Minh Đức bước vào trận đơn thứ hai với sự tự tin cao độ. Đối đầu với Imran Abdul Hazli, Minh Đức dù để thua đáng tiếc ở loạt tie-break trong set 1, nhưng trình độ chuyên môn vượt trội đã giúp anh nhanh chóng lấy lại thế trận.

Càng thi đấu, Minh Đức càng cho thấy sự bền bỉ trong các loạt bóng bền (rally). Anh liên tục điều bóng sâu về hai góc sân, buộc Hazli phải di chuyển liên tục cho đến khi kiệt sức. Kết quả 6-1 và 6-2 trong hai set sau đó là minh chứng rõ nét cho sự áp đảo của tay vợt số 1 Việt Nam. Chiến thắng chung cuộc 2-1 giúp tuyển Việt Nam ấn định thắng lợi trước Malaysia mà không cần quan tâm đến kết quả trận đánh đôi còn lại.

Thử thách play-off và mục tiêu trụ hạng

Dù đã có chiến thắng quan trọng, hành trình của thầy trò huấn luyện viên Trương Quốc Bảo vẫn còn nhiều chông gai. Theo điều lệ giải, tuyển tennis Việt Nam sẽ phải bước vào trận play-off trụ hạng sinh tử với đội xếp thứ 4 tại bảng A – nhiều khả năng là một trong ba cái tên: Singapore, Philippines hoặc Uzbekistan.

Nhìn chung, chiến thắng trước Malaysia đã thắp lại ngọn lửa hy vọng cho tennis nước nhà. Chỉ có một chiến thắng ở trận đấu tới mới giúp Minh Đức và các đồng đội bảo toàn vị trí tại nhóm III khu vực châu Á - châu Đại Dương cho mùa giải năm sau. Với phong độ đang lên và tinh thần quyết tâm cao, người hâm mộ hoàn toàn có quyền tin vào một kết quả có lợi cho đội tuyển trong trận đấu quyết định sắp tới.