Dự báo thời tiết 10 ngày tới, sau những ngày nắng mạnh, oi bức và nắng nóng cục bộ, miền Bắc đón đợt mưa dông kèm sấm sét, gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Từ nay đến ngày 8/7, thời tiết Bắc Bộ duy trì ban ngày nắng mạnh, có nơi nắng nóng nhưng về chiều tối và đêm, một số nơi có thể xuất hiện mưa rào và dông. Trong đó, các tỉnh vùng núi như Lai Châu, Điện Biên, Sơn La sẽ là những nơi khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Tính cục bộ và đột ngột của các đợt mưa dông có thể kéo theo các hiện tượng lốc xoáy, sét, mưa đá, đe dọa an toàn giao thông và sản xuất nông nghiệp.

Từ đêm 8/7 đến 16/7, thời tiết miền Bắc có nhiều biến động rõ rệt với nhiều ngày nắng mạnh, có nơi nắng nóng. Đáng chú ý, từ chiều tối và đêm 9/7 đến ngày 12/7, khu vực này có thể mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ mưa to đến rất to. Người dân cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất và ngập úng.

Miền Bắc sắp mưa lớn sau chuỗi ngày nắng mạnh. (Ảnh minh hoạ: Khổng Chí)

Từ 13/7, mưa dông sẽ giảm tần suất tại vùng đồng bằng nhưng vẫn xuất hiện rải rác tại các tỉnh miền núi, với khả năng tiếp tục xảy ra mưa to cục bộ.

Trong 24-48 giờ đầu thời kỳ dự báo, thời tiết ở các tỉnh, thành từ Thanh Hoá đến Quảng Ngãi phổ biến ngày nắng, có nơi nắng nóng. Tuy nhiên, vào chiều tối và đêm, khu vực này xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, trong đó, Bắc Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Đây là tín hiệu tích cực giúp hạ nhiệt sau một ngày oi bức nhưng người dân cần cảnh giác trước gió giật mạnh và sấm sét có thể xuất hiện trong dông.

Từ đêm 8/7 đến ngày 16/7, xu hướng nắng nóng ban ngày vẫn duy trì tại khu vực từ Thanh Hoá đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, từ đêm 9/7 đến ngày 12/7, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An có thể mưa rào và dông, có nơi mưa to đến rất to. Mưa đến sau chuỗi ngày nắng nóng có thể dẫn tới lốc xoáy, sét và ngập úng, đặc biệt tại khu vực đô thị, ven biển.

Từ ngày 13/7 trở đi, trời vẫn nắng mạnh, oi bức, độ ẩm thấp đặc biệt vào trưa, chiều.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ đang trong cao điểm mùa mưa nên hình thái thời tiết trong 10 ngày tới có những đặc điểm khá điển hình.

Từ nay đến ngày 8/7, các khu vực này ban ngày trời nắng gián đoạn. Từ chiều đến tối, thời tiết chuyển xấu nhanh chóng với mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Từ đêm 8/7 đến ngày 16/7, khu vực ngày nắng nhẹ, chiều tối mưa dông rải rác. Tuy nhiên, người dân cần đặc biệt lưu ý đến các hình thái thời tiết cực đoan trong cơn dông như lốc xoáy, sét đánh và gió giật mạnh, thậm chí có thể xuất hiện mưa đá.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày và đêm 7/7/2025

TP Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có lúc mưa rào và dông, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 33-35°C.

Tây Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Đông Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C, vùng núi có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Thanh Hóa đến Huế ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C, có nơi trên 30°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.