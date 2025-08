Dự báo thời tiết 10 ngày tới, "cơn mưa vàng" giúp giải nhiệt chưa bao lâu thì miền Bắc lại sắp đón thêm đợt nắng nóng mới, kéo dài khoảng 4 ngày.

Video: Dự báo thời tiết ngày 6/8

Dự báo thời tiết 10 ngày tới trên cả nước

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, đêm qua và sáng sớm nay 6/8, Bắc Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 19h ngày 5/8 đến 3h ngày 6/8 có nơi trên 70mm như: trạm Xuân Đỉnh (Hà Nội) 122,2mm; trạm Dào San (Lai Châu) 106,7mm; trạm Mường Nhà 3 (Điện Biên) 89,8mm; trạm Bến Tắm (Hải Phòng) 79,8mm; trạm Quế Võ (Bắc Ninh) 78,4mm; trạm Chi Cục Thủy Lợi (Lào Cai) 73,6mm…

Dự báo từ nay đến sáng 7/8, vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục hứng mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 150mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Nguy cơ mưa cường suất lớn với lượng mưa trên 100mm chỉ trong 3 giờ.

Ngoài ra, ngày và đêm 6/8, các nơi khác ở Bắc Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa 10-40mm, có nơi trên 70mm; Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị cục bộ mưa to, lượng mưa trên 50mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Trong những giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại tỉnh Lào Cai, đặc biệt tại các xã/phường: Chiềng Lao, Mường La, Mường Lèo, Ngọc Chiến, Bó Sinh, Chiềng Hoa, Chiềng Khoong, Chiềng Sơ, Co Mạ, Huổi Một, Long Hẹ, Mường Bú, Mường Khiêng, Mường Lạn, Nậm Lầu, Nậm Ty, Púng Bánh, Sốp Cộp, Thuận Châu, Xím Vàng.

Từ chiều 7/8, mưa lớn trên khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ giảm dần.

Miền Bắc sắp tái diễn nắng nóng diện rộng. (Ảnh minh hoạ: Ngô Nhung)

Trái ngược với thời tiết ở Bắc Bộ, trong 2 ngày 6-7/8, khu vực Thanh Hoá đến Đà Nẵng, phía Đông của các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa duy trì hình thái thời tiết nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 38°C. Độ ẩm trong không khí thấp, dao động 50-55%.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4°C, thậm chí cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Nhận định thời tiết từ đêm 7/8 đến ngày 15/8, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi. Từ ngày 8-11/8, khu vực này khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng; từ 11-13/8 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, tập trung vào chiều tối và đêm.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa duy trì thời tiết nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt đến 12/8. Tuy nhiên, chiều tối và đêm, người dân cần đề phòng những cơn mưa rào và dông bất chợt xảy ra một vài nơi.

Các khu vực khác mưa rào và dông vài nơi, trong đó, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ từ khoảng 9-10/8 mưa rào rải rác và có nơi có dông lúc chiều và tối.

Trong mưa dông đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày và đêm 6/8/2025

TP Hà Nội mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to, mưa tập trung vào chiều và đêm. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.

Tây Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và rải rác dông, cục bộ mưa rất to, mưa lớn tập trung và chiều và đêm. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Đông Bắc Bộ mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to. Trong đó, vùng núi và trung du mưa vừa, mưa to và rải rác dông, cục bộ mưa rất to, mưa tập trung vào chiều và đêm. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Thanh Hóa đến Huế phía bắc mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Phía Nam ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-30°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 32-35°C, phía Nam 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 35-37°C, có nơi trên 37°C, phía Nam 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 33-36°C.

TP.HCM ngày nắng nóng, chiều tối có lúc mưa rào và dông, đêm không mưa. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 34-36°C.

Đọc thêm Dự báo thời tiết 10 ngày: Miền Bắc mưa nắng đan xen, đề phòng dông lốc, sấm sét Mưa lớn gây ngập sâu nhiều tuyến đường TP.HCM, người dân dắt xe lội nước về nhà Nhiều tuyến đường Hà Nội ngập sâu trong 'cơn mưa vàng' giải nhiệt Hà Nội hứng mưa sau đợt nóng 40°C, chuyên gia cảnh báo dông mạnh kèm sấm sét