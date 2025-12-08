Ngày 13/8, nắng nóng tiếp tục xảy ra tại nhiều địa phương ở miền Bắc và miền Trung, trên biển có thể xảy ra thời tiết xấu, nguy cơ xảy ra dông lốc, gió giật mạnh.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong chiều tối và đêm 12/8, ngày 13/8/2025

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, chiều tối và đêm 12/8, Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 80mm. Chiều tối và tối cùng ngày, Thanh Hóa đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 70mm.

Trong những giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối, sạt lở đất trên sườn dốc tại các xã/phường ở TP Đà Nẵng khi địa phương này tiếp tục hứng mưa: Bà Nà, Bến Hiên, Đắc Pring, Đại Lộc, Hà Nha, Hiệp Đức, Hòa Tiến, Hòa Vang, Khâm Đức, La Dêê, La Êê, Nam Giang, Nam Trà My, Phú Thuận, Phước Chánh, Phước Hiệp, Phước Năng, Phước Thành, Phước Trà, Quế Phước, Sông Kôn, Sông Vàng, Thạnh Mỹ, Thượng Đức, Trà Đốc, Trà Giáp, Trà Leng, Trà Linh, Trà Tân, Trà Tập, Trà Vân, Vu Gia.

Sang ngày 13/8, nắng nóng vẫn là thời tiết chủ đạo ở Đông Bắc Bộ và phía Nam tỉnh Phú Thọ, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nhiệt độ cao nhất dao động 35-36°C, có nơi trên 36°C.

Ngày 13/8, miền Bắc tiếp tục nắng nóng. (Ảnh minh hoạ: Đắc Huy)

Ngày 14/8, đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk duy trì hình thái thời tiết nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 35-36°C, có nơi trên 36°C.

Trong hai ngày 13-14/8, Tây Bắc Bộ nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35°C.

Độ ẩm trong không khí thấp, phổ biến 55-60%, càng làm gia tăng cảm giác oi bức, khô nóng, ảnh hưởng sức khoẻ người dân, đặc biệt là người già, trẻ nhỏ, người mắc bệnh nền, người lao động ngoài trời. Ngoài ra, nhu cầu sử dụng điện tăng cao cũng tiềm ẩn nguy cơ xảy ra hoả hoạn trong khu dân cư, cháy rừng.

Từ 15/8, nắng nóng ở các khu vực trên khả năng kết thúc.

Trên biển, ngày 13/8, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 7-9, giật cấp 11-12, biển động rất mạnh, sóng biển cao 3-5m.

Ngoài ra, đêm 12/8 và ngày 13/8, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao 2-3m.

Vùng biển từ Lâm Đồng đến TP.HCM và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 1,5-3m, biển động.

Đêm 13/8 và ngày 14/8, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong chiều tối và đêm 12/8, ngày 13/8/2025

TP Hà Nội chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 35-36°C, có nơi trên 36°C.

Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Ngày nắng, có nơi nắng nóng, phía Nam tỉnh Phú Thọ nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C, có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C, phía Nam tỉnh Phú Thọ 35-36°C, có nơi trên 36°C.

Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Ngày nắng nóng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 34-36°C, có nơi trên 36°C.

Thanh Hóa đến Huế đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 34-36°C, có nơi trên 36°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Ngày nắng, phía Bắc nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 33-36°C, phía Bắc có nơi trên 36°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi. Chiều và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-31°C.

Đọc thêm Đường TP.HCM ngập nửa mét sau trận mưa lớn Dự báo thời tiết tuần tới: Nắng nóng dịu dần, miền Bắc mưa trong nhiều ngày Mưa lớn gây ngập sâu nhiều tuyến đường TP.HCM, người dân dắt xe lội nước về nhà Dự báo thời tiết 10 ngày: Bắc - Trung Bộ mưa to và dông kéo dài sau đợt nắng gắt