Dữ liệu người chơi Halo: Campaign Evolved trên Xbox và Steam gây lo ngại trước ngày ra mắt Tỷ lệ tham gia trải nghiệm sớm của Halo: Campaign Evolved tương đối khiêm tốn, đặt ra nhiều thách thức cho Microsoft trước ngày phát hành chính thức 28/7/2026.

Mặc dù các chỉ số trải nghiệm sớm (early access) không phản ánh toàn bộ thành công của một tựa game sau khi phát hành, những con số ban đầu của Halo: Campaign Evolved đang mang đến nhiều tín hiệu đáng lo ngại. Phiên bản làm lại từ tựa game Combat Evolved kinh điển của Microsoft chỉ ghi nhận mức xếp hạng trung bình trên bảng xếp hạng Xbox của TrueAchievements cũng như lượng người chơi hạn chế trên nền tảng Steam.

Đối với những người mua phiên bản Premium và Collector’s Edition, thời gian truy cập sớm đã bắt đầu từ ngày 23/7/2026. Trong khi đó, người chơi phiên bản tiêu chuẩn trên Xbox, PS5 và PC phải chờ đến ngày ra mắt chính thức 28/7/2026.

Master Chief trong Halo: Campaign Evolved

Thống kê lượng người chơi khiêm tốn so với các sản phẩm cùng nhà

Theo dữ liệu từ TrueAchievements, hệ thống theo dõi hoạt động của cộng đồng người chơi Xbox, Halo: Campaign Evolved đã khởi đầu ở vị trí thứ 12 trong danh sách 40 tựa game Xbox phổ biến nhất. Dù đây là vị trí tương đối ổn định đối với một tựa game đang trong giai đoạn truy cập sớm, kết quả này vẫn bị đánh giá là tụt lại phía sau so với một sản phẩm khác do chính Microsoft phát hành.

Halo: Campaign Evolved Steam player count shown

Cụ thể, lượng người chơi truy cập sớm của bản làm lại này chỉ đạt 58.1% so với số lượng người chơi trước ngày ra mắt của Forza Horizon 6 trên Xbox. Sự chênh lệch thậm chí còn rõ rệt hơn trên nền tảng Steam. Khi Forza Horizon 6 thu hút tới 178.000 người chơi đồng thời trong giai đoạn tiền phát hành, dự án mới của Halo Studios chỉ đạt đỉnh ở mức dưới 20.000 người chơi.

Các yếu tố ảnh hưởng và vai trò chiến lược của bản làm lại

Bên cạnh việc cạnh tranh gay gắt trên thị trường, một số nguyên nhân khách quan và chủ quan đã ảnh hưởng đến lượng người truy cập ban đầu. Về mặt nội dung, dù nhà phát triển có bổ sung một số chi tiết mới, trò chơi về cơ bản vẫn giữ nguyên bản chất của tựa game ra mắt từ năm 2001. Điều này khiến một bộ phận người hâm mộ cảm thấy chưa đủ sức hút để chi thêm tiền cho các phiên bản cao cấp Premium hay Collector’s Edition.

Ngoài ra, sự cố kết nối và hiệu năng trong ngày đầu phát hành trên Steam đã khiến trò chơi nhận về nhiều đánh giá trái chiều (Mixed), trước khi hồi phục lên mức chủ yếu là tích cực (Mostly Positive). Người dùng hệ máy console cũng gặp phải tình trạng gián đoạn dịch vụ trên Xbox Live và PSN trong cùng thời điểm.

Mặc dù khởi đầu không quá bùng nổ, Microsoft vẫn kỳ vọng thương hiệu chủ lực này sẽ đóng vai trò quan trọng trong chiến lược kinh doanh. Halo: Campaign Evolved đánh dấu lần đầu tiên dòng game này xuất hiện trên hệ máy đối thủ PS5, nơi bảng xếp hạng đặt trước của PlayStation Store đang cho thấy những tín hiệu tiếp nhận khả quan. Bên cạnh đó, việc có mặt ngay từ ngày đầu trên dịch vụ Game Pass hứa hẹn sẽ giúp tựa game tiếp cận lượng lớn người dùng đăng ký hàng tháng.