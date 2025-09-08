Ford vừa chính thức giới thiệu mẫu Territory Hybrid 2026 tại khu vực Đông Nam Á, đánh dấu lần ra mắt toàn cầu của dòng xe này. Mẫu SUV hạng C lai điện được định vị là lựa chọn mới cho người dùng đề cao hiệu suất và công nghệ, với giá khởi điểm từ 645 triệu VNĐ (tương đương 1.399.000 PHP).

Territory Hybrid 2026 sở hữu diện mạo hoàn toàn mới với cụm đèn LED liền khối phía trước tích hợp dải định vị ban ngày, lưới tản nhiệt thiết kế lại, cản trước tinh chỉnh và dải đèn hậu LED kéo dài hết chiều ngang xe. Xe được phân phối với 5 tùy chọn màu ngoại thất gồm: Blue Panther, Crystal Pearl White, Oasis Green, Panther Black và Star White.

Về kích thước, Territory Hybrid có chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.685 x 1.935 x 1.706 mm, chiều dài cơ sở 2.726 mm và khoảng sáng gầm 185 mm. Phiên bản Trend sử dụng mâm 18 inch, trong khi bản cao cấp Titanium X được trang bị mâm 19 inch thể thao.

Khoang cabin vẫn trung thành với phong cách tối giản, nổi bật với màn hình giải trí trung tâm 12 inch hỗ trợ Android Auto và Apple CarPlay không dây. Trang bị tiêu chuẩn còn gồm: điều hòa tự động hai vùng, ghế bọc da, cửa gió hàng ghế sau, hệ thống âm thanh Arkamys và kính chắn gió chống ồn.

Riêng phiên bản Titanium X được nâng cấp với màn hình kỹ thuật số 12 inch (so với 7 inch trên bản Trend), ghế lái chỉnh điện, sạc không dây, cổng USB-C công suất 27W cho hàng ghế sau và cốp sau rảnh tay.

Territory Hybrid 2026 bản Titanium X được trang bị gói an toàn chủ động đầy đủ, bao gồm: Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC); hỗ trợ dừng và khởi động; cảnh báo điểm mù và phương tiện cắt ngang phía sau; đèn pha tự động; phanh khẩn cấp tự động (AEB); cảnh báo và hỗ trợ giữ làn đường (LKA); động cơ Hybrid tiết kiệm, vận hành linh hoạt.

Ford Territory Hybrid sử dụng hệ truyền động hybrid power-split, kết hợp giữa động cơ xăng 1.5L tăng áp vận hành theo chu trình Miller (148 mã lực, 230 Nm) và mô-tơ điện (215 mã lực, 315 Nm) cùng cụm pin 1,83 kWh. Xe sử dụng hộp số chuyên dụng DHT 2 cấp, cho phép vận hành ở các chế độ: EV (thuần điện); series (nối tiếp); parallel (song song); tái tạo năng lượng.

Khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 8,5 giây, cùng 3 chế độ lái: Eco, Normal và Sport, đi kèm các mức trợ lực tay lái khác nhau giúp tối ưu trải nghiệm theo điều kiện vận hành.

Tại Philippines - thị trường đầu tiên đón nhận mẫu xe mới - Territory Hybrid 2026 có giá bán từ 1.399.000 PHP (~645 triệu VNĐ) cho bản Trend và 1.599.000 PHP (~737 triệu VNĐ) cho bản Titanium X.