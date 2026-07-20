Game RPG Atlas Fallen: Reign of Sand giảm giá 75% trên Steam: Liệu có đáng mua? Tựa game hành động nhập vai Atlas Fallen: Reign of Sand đang giảm giá sâu xuống còn 9,99 USD trên Steam đến ngày 23/07/2026. Đây là cơ hội tốt để trải nghiệm phiên bản nâng cấp với cơ chế điều khiển cát độc đáo.

Game thủ yêu thích thể loại hành động nhập vai (ARPG) đang đứng trước cơ hội sở hữu Atlas Fallen: Reign of Sand với mức giá cực kỳ hấp dẫn. Hiện tại, Steam đang triển khai chương trình giảm giá 75%, đưa mức giá của trò chơi từ 39,99 USD xuống chỉ còn 9,99 USD. Theo dữ liệu từ SteamDB, đợt ưu đãi này sẽ kéo dài đến hết ngày 23/07/2026.

An image showing a battle in Atlas Fallen: Reign of Sand.

Hành trình giải phóng nhân loại trong thế giới cát

Atlas Fallen: Reign of Sand là phiên bản nâng cấp toàn diện của tựa game gốc Atlas Fallen, được phát triển bởi Deck13 và phát hành bởi Focus Entertainment. Trong game, người chơi sẽ hóa thân vào một nhân vật trong thế giới khắc nghiệt, nơi nhân loại đang bị áp bức bởi vị thần Thelos. Nhiệm vụ của bạn là khám phá những bí ẩn cổ xưa và đối đầu với những sinh vật huyền thoại để mang lại tự do cho con người.

Cơ chế chiến đấu Sand-Powered: Điểm nhấn kỹ thuật ấn tượng

Điểm khác biệt lớn nhất của Atlas Fallen so với các tựa game ARPG khác chính là chiếc găng tay ma thuật (Gauntlet) có khả năng thao túng cát. Thay vì sử dụng các loại vũ khí truyền thống cố định, người chơi có thể biến đổi cát thành nhiều loại vũ khí khác nhau trong tích tắc, tạo ra các chuỗi combo linh hoạt và đẹp mắt.

Cơ chế này không chỉ áp dụng trong chiến đấu mà còn hỗ trợ việc di chuyển. Người chơi có thể "lướt" trên cát để vượt qua các địa hình hiểm trở hoặc né tránh đòn tấn công của đối thủ. Sự kết hợp giữa tốc độ và khả năng biến hóa vũ khí giúp các trận chiến trở nên năng động và đầy tính chiến thuật, buộc người chơi phải liên tục thay đổi chiến lược tùy theo từng loại quái vật.

An image showing two characters in Atlas Fallen: Reign of Sand.

Những nâng cấp đáng giá trong phiên bản Reign of Sand

Phiên bản Reign of Sand không đơn thuần là một bản cập nhật sửa lỗi mà là một sự lột xác đáng kể so với bản phát hành đầu tiên vào tháng 8/2024. Deck13 đã thực hiện nhiều thay đổi quan trọng bao gồm:

Chiến dịch được làm mới: Cốt truyện và mạch game được tinh chỉnh để mang lại trải nghiệm liền mạch và lôi cuốn hơn.

Cốt truyện và mạch game được tinh chỉnh để mang lại trải nghiệm liền mạch và lôi cuốn hơn. Nội dung phong phú: Bổ sung thêm các loại kẻ thù mới và 25 viên đá Tinh chất (Essence Stones) mới, giúp đa dạng hóa kỹ năng và phong cách chơi.

Bổ sung thêm các loại kẻ thù mới và 25 viên đá Tinh chất (Essence Stones) mới, giúp đa dạng hóa kỹ năng và phong cách chơi. Chế độ Nightmare: Xuất hiện trong New Game+, cho phép người chơi đối đầu với các quái vật huyền thoại sở hữu bộ kỹ năng mới đầy thử thách.

An image showing an enemy in Atlas Fallen: Reign of Sand.

Phân tích ưu và nhược điểm từ trải nghiệm thực tế

Trên nền tảng Steam, Atlas Fallen: Reign of Sand nhận được 72% đánh giá tích cực từ tổng số hơn 4.400 bài đánh giá. Cộng đồng game thủ đánh giá cao hệ thống chiến đấu sáng tạo, đồ họa ấn tượng và khả năng tùy biến nhân vật sâu sắc, cho phép mỗi người chơi xây dựng lối đánh riêng biệt dù chơi đơn hay co-op.

Tuy nhiên, trò chơi vẫn vấp phải một số ý kiến trái chiều. Một số người chơi chỉ ra rằng lối chơi có phần lặp lại ở giai đoạn sau, cốt truyện chưa thực sự đột phá và vẫn còn tồn tại một vài vấn đề về tối ưu hóa hiệu suất. Tuy nhiên, với mức giá ưu đãi chỉ 9,99 USD, đây vẫn được xem là một lựa chọn hấp dẫn cho những ai muốn trải nghiệm một thế giới mở độc đáo và hệ thống chiến đấu tốc độ cao.