GameStop khẳng định kế hoạch ngừng sản xuất đĩa PlayStation của Sony không còn quan trọng CEO Ryan Cohen cho biết doanh thu từ phần mềm hiện chiếm chưa đầy 12% hoạt động của GameStop, đồng thời nhấn mạnh mảng đồ sưu tầm và phần cứng cũ đang mang lại lợi nhuận kỷ lục.

Trong một động thái gây chú ý đối với cộng đồng game thủ và các nhà đầu tư, CEO GameStop Ryan Cohen đã chính thức lên tiếng về kế hoạch ngừng sản xuất đĩa vật lý cho máy PlayStation vào năm 2028 của Sony. Theo ông Cohen, quyết định này của gã khổng lồ công nghệ Nhật Bản là "hoàn toàn không quan trọng" và không ảnh hưởng đến triển vọng phát triển của chuỗi bán lẻ trò chơi điện tử lớn nhất thế giới.

Một lối đi trong cửa hàng GameStop với đầy các hộp đĩa game PS3 vật lý

Sự chuyển dịch mô hình kinh doanh từ phần mềm sang đồ sưu tầm

Trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg, CEO Ryan Cohen nhấn mạnh rằng bản sắc của GameStop đã âm thầm thay đổi trong những năm qua. Việc ngành công nghiệp trò chơi điện tử chuyển dịch hoàn toàn sang nền tảng kỹ thuật số (digital-only) không còn là mối đe dọa sinh tồn đối với công ty như dự đoán của nhiều chuyên gia trước đây.

"Điều đó không thành vấn đề chút nào. Nó hoàn toàn không liên quan," ông Cohen khẳng định. "Phần mềm từng là yếu tố cốt lõi trong quá khứ, nhưng hiện nay doanh thu từ mảng này chỉ chiếm chưa đầy 12% hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Trong khi đó, các mặt hàng sưu tầm đã chiếm hơn một nửa doanh thu."

Lợi nhuận kỷ lục nhờ thị trường ngách và đồ cũ

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2026 của GameStop đã minh chứng cho hiệu quả của chiến lược mới. Công ty ghi nhận lợi nhuận hoạt động đạt 143 triệu USD, mức cao nhất trong lịch sử doanh nghiệp. Thay vì phụ thuộc vào việc bán các đĩa game mới phát hành, GameStop hiện đang sống dựa trên các dòng sản phẩm có biên lợi nhuận cao hơn.

Các yếu tố chính thúc đẩy doanh số hiện nay bao gồm:

Thẻ bài Pokémon, các bộ thẻ tăng cường (booster packs) và bộ sưu tập giới hạn.

Kinh doanh và trao đổi các loại máy chơi game cũ (retro) và đĩa game hiếm từ các hệ máy huyền thoại như N64, PS2, PS3, Xbox 360, GameCube và Sega Dreamcast.

Dịch vụ giao hàng nhanh thông qua hợp tác với các nền tảng như Uber Eats để đưa máy chơi game và đồ sưu tầm đến tay khách hàng ngay lập tức.

Thách thức và cơ hội trong kỷ nguyên kỹ thuật số

Nhiều nhà phân tích thị trường nhìn nhận quyết định của Sony là một bước đi tất yếu. Việc phân phối kỹ thuật số giúp các nhà xuất bản loại bỏ chi phí sản xuất, vận chuyển và logistics bán lẻ phức tạp. Điều này vô hình trung biến các nền tảng trực tuyến của Sony và Xbox trở thành nơi mua sắm duy nhất, khiến việc mua đĩa game giảm giá từ các đại lý độc lập dần trở nên khó khăn hơn.

Tuy nhiên, đối với GameStop, sự suy giảm của phương tiện vật lý lại được coi là cơ hội để tinh gọn bộ máy và tập trung vào các lĩnh vực có tỷ suất lợi nhuận tốt hơn. Với sự chuyển dịch mạnh mẽ sang mảng đồ sưu tầm và thiết bị cũ, GameStop đang nỗ lực chứng minh rằng họ có thể tồn tại và phát triển ngay cả khi những chiếc đĩa game vật lý cuối cùng rời khỏi dây chuyền sản xuất vào năm 2028.