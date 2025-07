Giá bạc hôm nay 26/7: Tiếp tục giảm

Giá bạc hôm nay ghi nhận, bạc trong nước và thế giới tiếp tục giảm phiên thứ 2 liên tiếp.

Thị trường trong nước

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc quay đầu giảm, niêm yết ở mức 1.476.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.522.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước giảm cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 1.216.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.249.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng giảm, hiện ở mức 1.218.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.255.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới đảo chiều giảm cả chiều mua vào và bán ra, hiện ở mức giá 1.014.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.019.000 đồng/ounce (bán ra).

Thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 39,13 USD/ounce.

Theo nhà phân tích vĩ mô và thị trường Vishal Chaturvedi, giá bạc giằng co do tâm lý thương mại toàn cầu cải thiện. Điều này đã thúc đẩy tâm lý ưa thích rủi ro và làm giảm nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn truyền thống như kim loại quý.

Bất chấp sự giằng co này, Vishal Chaturvedi vẫn giữ quan điểm lạc quan về giá bạc.

Giá bạc vẫn duy trì ở mức cao gần 14 năm, dao động quanh mức được ghi nhận lần cuối vào tháng 9.2011, cho thấy sức mạnh của xu hướng tăng hiện tại. Kim loại quý này đã tăng gần 2,36% trong tuần này, được hỗ trợ bởi sự suy yếu liên tục của đồng USD trước đó.