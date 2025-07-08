Giá bạc hôm nay 7/8: Bạc nối đà tăng cao

Sáng nay, giá bạc thế giới điều chỉnh tăng nhẹ. Trong nước, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh tăng mạnh. Trong đó, giá bạc Phú Quý tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội) đứng đầu đà tăng.

Giá bạc trong nước hôm nay

Tại thời điểm 05:30 sáng 6/8, giá bạc Phú Quý tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết ở mức 1.445.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.490.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 16.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 17.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng hôm qua.

Cũng tại Hà Nội khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 1.186.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.220.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 13.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch sáng hôm qua.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng, hiện ở mức 1.188.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.225.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 13.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 13.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng hôm qua.

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:28:24 sáng 7/8 giá bạc niêm yết ở ngưỡng 37,871 USD/ounce, tăng 0,071 USD/ounce so với phiên giao dịch sáng hôm qua.

Trước dó, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 37,84 USD/ounce; tăng 0,42 USD so với sáng 6/8.

Giá bạc thế giới tương đương với mức 994.000 đồng/oune ở chiều mua và 999.000 đồng/oune ở chiều bán ra, tăng 2.000 đồng/oune ở cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch sáng hôm qua.

Giá bạc bật tăng sau khi chỉ số PMI Dịch vụ do Viện Quản lý Nguồn cung (ISM) công bố thấp hơn dự đoán, cho thấy đà tăng trưởng chậm lại của nền kinh tế Mỹ.

Nhà phân tích thị trường James Hyerczyk nhận định: "Dữ liệu kém khả quan này khiến thị trường kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có thể sớm chuyển sang chính sách nới lỏng, từ đó hỗ trợ giá bạc, một tài sản không sinh lời".

"Nếu các báo cáo sắp tới tiếp tục cho thấy kinh tế yếu đi, khả năng FED nới lỏng chính sách sẽ tăng cao, giúp bạc bứt phá lên trên 37,87 USD/ounce và hướng tới vùng 39,53 USD/ounce".

Ông nói thêm, báo cáo còn cho thấy thị trường lao động trong lĩnh vực dịch vụ tiếp tục yếu đi, khi chỉ số việc làm giảm xuống 46,4 - lần giảm thứ 4 trong 5 tháng. Số đơn đặt hàng mới cũng giảm xuống 50,3, trong khi hoạt động kinh doanh rơi từ 54,2 xuống 52,6, cho thấy dịch vụ đang tăng trưởng chậm lại.