Giá cao su hôm nay 15/7: Thế giới duy trì xu hướng tăng

Giá cao su kỳ hạn đang duy trì xu hướng tăng trước tình hình thời tiết cực đoan tại Thái Lan có thể ảnh hưởng tới nguồn cung cao su. Tại thị trường trong nước, giá thu mua mủ cao su tại các doanh nghiệp lớn duy trì ổn định.

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, giá cao su kỳ hạn tháng 8 trên Sàn OSE - Nhật Bản tăng 0,3% (1 Yên) lên mức 314,2 Yên/kg.

Ở Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 8 trên Sàn Thượng Hải (SHFE) tăng 0,4% (64 Nhân dân tệ) lên mức 14.389 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 8 tăng 0,7% (0,54 Baht) lên mức 72,8 Baht/kg.

Thị trường cao su Malaysia kết thúc phiên giao dịch ngày hôm nay trong sắc đỏ, đồng nhịp với sự giảm giá tại các thị trường cao su kỳ hạn trong khu vực, một nhà giao dịch chia sẻ với Bernama. Giá cao su tiêu chuẩn SMR 20 giảm 8 sen xuống còn 718 sen/kg, trong khi mủ latex dạng lỏng giảm 2,5 sen xuống còn 564 sen/kg.

Tâm lý thị trường toàn cầu cũng bị ảnh hưởng bởi các thông tin tiêu cực từ Mỹ. Tuyên bố mới nhất từ Tổng thống Mỹ Donald Trump vào cuối tuần qua về việc áp đặt thêm thuế nhập khẩu từ Mexico và Liên minh châu Âu (EU) bắt đầu từ ngày 1/8 đã khiến thị trường càng trở nên thận trọng.

Dù vậy, đà giảm của thị trường được phần nào bù đắp nhờ giá dầu thô tăng. Giá dầu tiếp tục tăng nhẹ trong bối cảnh các nhà đầu tư theo dõi sát sao các lệnh trừng phạt bổ sung của Mỹ đối với Nga – yếu tố có thể làm gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu. Giá cao su tự nhiên thường chịu ảnh hưởng trực tiếp từ biến động của giá dầu, do phải cạnh tranh thị phần với cao su tổng hợp, sản phẩm có nguồn gốc từ dầu mỏ.

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản cũng giảm do nhu cầu tiêu thụ lốp xe yếu, gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư và làm giảm sức mua đối với các nguyên liệu liên quan.

Cơ quan khí tượng Thái Lan cảnh báo sẽ có mưa lớn kéo dài và tích tụ lượng nước lớn, có thể gây ra lũ quét và tràn bờ trong khoảng thời gian từ ngày 19 - 20/7, ảnh hưởng đến hoạt động thu hoạch mủ cao su.

Ngoài yếu tố thời tiết, giá dầu thô tăng cao và kỳ vọng về gói kích thích kinh tế mới từ Trung Quốc cũng hỗ trợ tâm lý thị trường, theo Sở Giao dịch Chứng khoán Nhật Bản.

Tuy nhiên, đà tăng của thị trường bị cản trở bởi thông tin từ công ty Orion – nhà cung cấp muội than hàng đầu thế giới – công bố kế hoạch đóng cửa từ 3 đến 5 dây chuyền sản xuất toàn cầu trước cuối năm 2025. Theo công ty môi giới Galaxy Futures, nguyên nhân là do doanh thu muội than dùng cho sản xuất lốp xe của Orion suy giảm trong các quý gần đây.

Muội than là thành phần thiết yếu trong sản xuất lốp xe, do đó thông tin này làm gia tăng lo ngại về chuỗi cung ứng lốp xe và nhu cầu nguyên liệu cao su trong ngành.

Giá cao su trong nước

Tại trường trong nước, giá thu mua mủ cao su tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục ổn định. Cụ thể, Công ty cao su Bình Long thu mua mủ nước hiện ở mức 386 - 396 đồng/TSC/kg; mủ tạp có độ DRC 60% có giá 14.000 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp ở mức 380 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 410 đồng/TSC.

Công ty MangYang báo giá thu mua mủ nước khoảng 389 - 393 đồng/TSC (loại 2 -loại 1); còn mủ đông tạp khoảng 340 - 388 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Tại Công ty Cao su Bà Rịa, giá thu mua mủ nước ở mức 390 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 12.700 đồng/kg, mủ nguyên liệu ghi nhận 15.800 - 17.000 đồng/kg.

Theo báo cáo mới nhất từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, xuất khẩu cao su của Việt Nam trong tháng 6/2025 ước đạt 130 nghìn tấn, trị giá 219,9 triệu USD. Tính chung 6 tháng đầu năm, tổng lượng xuất khẩu đạt 680,1 nghìn tấn, mang về 1,27 tỷ USD. So với cùng kỳ năm 2024, khối lượng xuất khẩu giảm 6,5%, nhưng giá trị lại tăng 14,4%. Điều này phản ánh rõ xu hướng thị trường: giá cao su tăng mạnh đã bù đắp cho sự sụt giảm về lượng.

Giá xuất khẩu cao su bình quân trong nửa đầu năm đạt 1.864,7 USD/tấn, tăng 22,4% so với cùng kỳ. Mức tăng giá này đóng vai trò then chốt giúp ngành cao su duy trì giá trị kim ngạch xuất khẩu trong bối cảnh nhu cầu một số thị trường lớn có dấu hiệu chững lại./.