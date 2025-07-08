Giá cao su châu Á biến động trái chiều trước tín hiệu cải thiện nguồn cung và lo ngại thương mại từ Mỹ. Trong nước, giá cao su duy trì ổn định, chưa ghi nhận sự thay đổi so với các phiên trước đó.

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch 6/8, tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 8 trên Sàn Thượng Hải (SHFE) đi ngang mức 14.460 nhân dân tệ/tấn. Tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 8 tăng 0,1% (0,04 baht) lên mức 71,52 baht/kg. Trong khi đó, thị trường Nhật Bản (OSE) giảm 0,7% (2,2 yen) về mức 322,8 yen/kg.

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản đã giảm trong phiên giao dịch hôm qua do điều kiện thời tiết cải thiện tại các vùng sản xuất chủ chốt ở Đông Nam Á. Tuy vậy, kỳ vọng về sự phục hồi trong doanh số ô tô tại Trung Quốc đã giúp hạn chế đà giảm, theo Reuters.

Theo công ty môi giới Hengyin Futures, các nước sản xuất cao su lớn như Thái Lan và Việt Nam đã ghi nhận thời tiết dần ổn định kể từ cuối tháng 7, dẫn đến việc khai thác mủ cao su ít bị gián đoạn bởi mưa và nguồn cung nguyên liệu thô tăng lên theo chu kỳ mùa vụ.

Tuy nhiên, Cục Khí tượng Thái Lan cảnh báo rằng từ ngày 10 đến 12/8, nhiều khu vực vẫn có thể xuất hiện giông bão, gió giật và mưa lớn cục bộ.

Ở chiều tích cực, Hiệp hội Ô tô Du lịch Trung Quốc đã nâng mức dự báo tăng trưởng doanh số trong năm lên 6%, so với mức 5% được đưa ra hồi tháng 6. Nguyên nhân là do lượng xe giao đến thị trường nội địa và quốc tế đều vượt kỳ vọng.

Triển vọng tiêu thụ ô tô mạnh hơn có thể thúc đẩy sản lượng sản xuất xe, vốn tiêu thụ lượng lớn lốp xe làm từ cao su tự nhiên.

Về thị trường hàng hóa liên quan, giá dầu thô là yếu tố ảnh hưởng mạnh đến giá cao su do mối liên hệ cạnh tranh giữa cao su tự nhiên và cao su tổng hợp (sản xuất từ dầu mỏ) – đã bật tăng từ đáy 5 tuần qua do lo ngại gián đoạn nguồn cung sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thêm thuế lên hàng hóa Ấn Độ vì nước này tiếp tục mua dầu từ Nga.

Trong khi đó, tại Malaysia, thị trường cao su kết thúc ngày giao dịch 6/8 với diễn biến trái chiều, tương đồng với xu hướng thị trường kỳ hạn trong khu vực, theo thông tin từ một thương nhân chia sẻ với hãng tin Bernama.

“Giá dầu tăng trở lại sau khi chạm đáy 5 tuần vào hôm trước, giữa bối cảnh lo ngại gián đoạn nguồn cung do Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế lên Ấn Độ vì mua dầu thô từ Nga,” thương nhân chia sẻ.

Tuy nhiên, đà tăng của thị trường cao su bị giới hạn do triển vọng kinh tế toàn cầu còn bất ổn, đặc biệt là từ các yếu tố không chắc chắn liên quan đến chính sách thương mại của Mỹ.

Thâm hụt thương mại của Mỹ đã thu hẹp trong tháng 6 nhờ sự sụt giảm mạnh trong nhập khẩu hàng tiêu dùng, trong khi thâm hụt thương mại với Trung Quốc giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 21 năm – cho thấy chính sách thuế quan cứng rắn của ông Trump đang tạo ảnh hưởng lớn lên thương mại toàn cầu.

Kết thúc phiên giao dịch, Hội đồng Cao su Malaysia (MRB) cho biết giá cao su tiêu chuẩn SMR 20 tăng 4 sen lên 724,00 sen/kg, trong khi giá latex rời giảm 1,5 sen xuống còn 565,50 sen/kg.

Giá cao su trong nước

Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá cao su. Cụ thể, Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Tương tự, các doanh nghiệp khác bình ổn giá cao su. Cụ thể, tại công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 409 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 399 đồng/TSC/kg, còn giá mủ tạp (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Tại Công ty MangYang báo giá thu mua mủ nước khoảng 392 – 396 đồng/TSC (loại 2-loại 1), mủ đông tạp khoảng 352 – 401 đồng/DRC (loại 2-loại 1).

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước bình ổn ở mức 385 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 12.300 đồng/kg, mủ nguyên liệu ghi nhận 15.300 – 16.500 đồng/kg.