Giá GTA 6 trên PS5 đứng trước nguy cơ tăng vọt do chính sách mới của PlayStation Store Sony chuẩn bị áp dụng tỷ giá hối đoái riêng tại Mỹ Latinh từ ngày 20/08, khiến giá game kỹ thuật số cao hơn đáng kể so với thị trường, đẩy người dùng quay lại với đĩa vật lý.

Cộng đồng game thủ tại khu vực Mỹ Latinh đang đứng trước một thay đổi lớn về chi phí trải nghiệm trò chơi trên nền tảng PlayStation. Sony vừa thông báo sẽ chính thức áp dụng thanh toán bằng nội tệ trên PlayStation Store tại khu vực này từ ngày 20/08. Tuy nhiên, thay vì mang lại lợi ích về chi phí, chính sách tỷ giá mới này đang làm dấy lên lo ngại về việc giá của các bom tấn như GTA 6 sẽ bị đẩy lên cao hơn nhiều so với giá trị thực tế.

PlayStation Store GTA 6 Latin American banner shown

Nghịch lý tỷ giá: Game kỹ thuật số trở nên đắt đỏ

Trước đây, tại các quốc gia như Mexico hay Honduras, PlayStation Store niêm yết giá bằng đồng USD. Việc chuyển sang nội tệ vốn được kỳ vọng sẽ giúp người dùng dễ dàng quản lý ngân sách hơn, nhưng thực tế tỷ giá mà Sony áp dụng lại cao hơn đáng kể so với mức trung bình của thị trường.

Lấy Mexico làm ví dụ, tỷ giá chuyển đổi trong ví PlayStation sẽ là 20,50 MXN cho mỗi 1 USD. Trong khi đó, tỷ giá thị trường trung bình chỉ dao động quanh mức 17,50 MXN đổi 1 USD. Sự chênh lệch này đồng nghĩa với việc game thủ phải trả thêm một khoản phí ẩn không hề nhỏ khi mua game kỹ thuật số. Một số ý kiến cho rằng Sony có thể đã tính gộp thuế giá trị gia tăng (VAT) vào giá niêm yết để bù đắp sự khác biệt, nhưng điều này vẫn khiến tổng chi phí tăng lên.

Translated Latin American PlayStation Store pricing announcement shown

Sự trỗi dậy của game đĩa vật lý

Trong bối cảnh giá game kỹ thuật số tăng cao, thị trường game vật lý (đĩa hoặc hộp có mã tải về) bỗng trở nên hấp dẫn hơn nhờ tính cạnh tranh. Tại các khu vực ngoài Bắc Mỹ, hệ sinh thái bán lẻ của Sony vẫn giữ vai trò quan trọng, cho phép các đại lý tự điều chỉnh mức giá để thu hút khách hàng đặt trước.

Thực tế tại Pháp đã chứng minh, giá bản đĩa vật lý của GTA 6 trên PS5 thường xuyên được giảm giá so với mức giá niêm yết trên cửa hàng trực tuyến. Tại Mỹ Latinh, nơi dòng game Grand Theft Auto sở hữu lượng fan khổng lồ, xu hướng quay lại với đĩa vật lý để tiết kiệm chi phí là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy, khoảng 33% game thủ sẵn sàng chi trả mức giá 100 USD để đặt trước phiên bản tiêu chuẩn của trò chơi này, cho thấy sức hút cực lớn của thương hiệu bất chấp rào cản về giá.

Những khu vực không bị ảnh hưởng

Đáng chú ý, Brazil là quốc gia không nằm trong danh sách điều chỉnh lần này do PlayStation Store tại đây đã hiển thị nội tệ từ trước. Đối với các game thủ ở những khu vực bị ảnh hưởng và ưa chuộng định dạng kỹ thuật số, lời khuyên là nên thực hiện các giao dịch quan trọng trước thời điểm ngày 20/08 để tránh đợt điều chỉnh tỷ giá.

Mặc dù ngày phát hành chính thức của GTA 6 được dự kiến vào ngày 19/11, nhưng những biến động về chính sách giá từ hiện tại sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch tài chính của người hâm mộ trong việc sở hữu siêu phẩm này trên hệ máy PS5.