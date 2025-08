Giá heo hơi hôm nay (2/8) biến động trái chiều giữa các miền. Trong khi khu vực miền Bắc duy trì đà tăng giá tại nhiều địa phương, thì miền Trung - Tây Nguyên lại quay đầu giảm giá ở một số tỉnh, còn giá heo tại miền Nam đi ngang so với hôm trước. Hiện giá heo hơi trên cả nước dao động trong khoảng 57.000 - 65.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc tiếp đà tăng nhẹ

Giá lợn hơi khu vực miền Bắc hôm nay ghi nhận mức tăng 1.000 đồng/kg tại một số địa phương, hiện dao động ở mức 62.000 - 65.000 đồng/kg.

Cụ thể, Tuyên Quang, Bắc Ninh và Hưng Yên cùng điều chỉnh tăng 1.000 đồng/kg, lên mức cao nhất khu vực là 65.000 đồng/kg, cùng mức giá với Hà Nội. Tương tự, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La cũng tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 62.000 đồng/kg. Quảng Ninh lên mức 63.000 đồng/kg sau khi tăng 1.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Cao Bằng và Lạng Sơn giữ nguyên mức giá cũ là 62.000 đồng/kg. Đồng thời, các địa phương như Thái Nguyên, Hải Phòng, Ninh Bình và Phú Thọ vẫn mua heo hơi với giá 64.000 đồng/kg. Riêng Lào Cai ổn định ở mức 63.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng) Tăng/giảm (đồng) Tuyên Quang 65.000 +1.000 Cao Bằng 62.000 - Thái Nguyên 64.000 - Lạng Sơn 62.000 - Quảng Ninh 63.000 +1.000 Bắc Ninh 65.000 +1.000 Hà Nội 65.000 - Hải Phòng 64.000 - Ninh Bình 64.000 - Lào Cai 63.000 - Lai Châu 62.000 +1.000 Điện Biên 62.000 +1.000 Phú Thọ 64.000 - Sơn La 62.000 +1.000 Hưng Yên 65.000 +1.000

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc. (Tổng hợp: Hà My)

Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung - Tây Nguyên quay đầu giảm

Tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên, một số địa phương ghi nhận mức giảm 1.000 đồng/kg, hiện giá heo hơi đang dao động trong khoảng 57.000 - 63.000 đồng/kg.

Cụ thể, các địa phương như Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi cùng giảm 1.000 đồng, xuống mức 58.000 đồng/kg. Gia Lai cũng giảm 1.000 đồng, hiện đạt 57.000 đồng/kg - mức giá thấp nhất khu vực.

Ngược lại, các địa phương giữ nguyên giá gồm: Thanh Hóa (62.000 đồng/kg), Nghệ An (63.000 đồng/kg), Hà Tĩnh (61.000 đồng/kg), Quảng Trị (58.000 đồng/kg), Đắk Lắk (60.000 đồng/kg), Khánh Hòa (60.000 đồng/kg) và Lâm Đồng (63.000 đồng/kg) vẫn giữ nguyên mức giá so với phiên trước. Trong đó, Lâm Đồng và Nghệ An hiện là các địa phương có giá cao nhất khu vực với 63.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng) Tăng/giảm (đồng) Thanh Hoá 62.000 - Nghệ An 63.000 - Hà Tĩnh 61.000 - Quảng Trị 58.000 - Huế 58.000 -1.000 Đà Nẵng 58.000 -1.000 Quảng Ngãi 58.000 -1.000 Gia Lai 57.000 -1.000 Đắk Lắk 60.000 - Khánh Hoà 60.000 - Lâm Đồng 63.000 -

Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên. (Tổng hợp: Hà My)

Ảnh:Nông Thôn Mới Hà Tĩnh

Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam không thay đổi

Giá heo hơi tại khu vực miền Nam lặng sóng trong ngày hôm nay, hiện đang dao động trong khoảng 62.000 - 64.000 đồng/kg.

Cụ thể, Tây Ninh vẫn là địa phương có mức giá cao nhất khu vực, đạt 64.000 đồng/kg. Đồng Nai và Cần Thơ cùng duy trì ở mức 63.000 đồng/kg.

Các tỉnh như Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, TP HCM và Vĩnh Long tiếp tục thu mua heo ở mức 62.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng) Tăng/giảm (đồng) Đồng Nai 63.000 - Tây Ninh 64.000 - Đồng Tháp 62.000 - An Giang 62.000 - Cà Mau 62.000 - TP HCM 62.000 - Vĩnh Long 62.000 - Cần Thơ 63.000 -

Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam. (Tổng hợp: Hà My)

Giá heo hơi hôm nay 2/8 tiếp tục tăng tại miền Bắc, giảm tại miền Trung – Tây Nguyên và đứng giá tại miền Nam. Mức giá cao nhất hiện đạt 65.000 đồng/kg tại nhiều tỉnh phía Bắc, trong khi mức thấp nhất là 57.000 đồng/kg ghi nhận tại Gia Lai.

Chăn nuôi nhỏ lẻ đối mặt rủi ro dịch bệnh cao, khó ứng phó

Theo báo Nông nghiệp Môi trường, việc phát triển chăn nuôi nông hộ, nhỏ lẻ là một trong những nguyên nhân gây khó khăn trong việc ngăn ngừa, phòng chống dịch bệnh lây lan.

Hiện nay, tình hình dịch tả lợn Châu Phi tại nhiều địa phương của tỉnh Lào Cai đang diễn biến phức tạp, tốc độ lây lan nhanh, gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Lào Cai, đến nay, dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra tại 27 xã, phường trên địa bàn tỉnh, ảnh hưởng đến 112 thôn, bản, tổ dân phố. Tổng số lợn chết và buộc phải tiêu hủy đã lên tới gần 1.900 con, với tổng trọng lượng hơn 107 tấn.

Một số địa phương có mức độ lây lan nhanh và thiệt hại lớn như: Quy Mông, Trấn Yên, Mậu A, Cầu Thia, Văn Phú, Minh Lương… Diễn biến này cho thấy sự gia tăng đột biến và mức độ nghiêm trọng của đợt dịch. So với chỉ vài tuần trước, khối lượng lợn tiêu hủy đã tăng lên nhiều lần, gây thiệt hại cho gần 400 hộ dân. Dù các địa phương rất tích cực triển khai công tác phòng chống, nhưng nguy cơ vẫn còn rất lớn, dịch bệnh vẫn đang có chiều hướng phát sinh thêm.

Ông Ninh Trần Phương, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi, Thú y, Thủy sản tỉnh Lào Cai cho biết, khi một ổ dịch được phát hiện, chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn lập tức vào cuộc, phối hợp cùng người dân xử lý triệt để.