Giá heo hơi hôm nay 26/7: Tiếp đà giảm trên cả nước

Giá heo hơi hôm nay (26/7) tại thị trường trong nước tiếp tục ghi nhận xu hướng giảm nhẹ ở nhiều địa phương. Mức giá thu mua tại cả ba miền Bắc, Trung – Tây Nguyên và miền Nam giao động trong khoảng 59.000 - 64.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc giảm nhẹ vài nơi

Tại khu vực miền Bắc, giá lợn hơi hôm nay giảm nhẹ 1.000 đồng/kg tại nhiều địa phương, hiện đang được thu mua ở mức 60.000 - 62.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá heo tại các địa phương như Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Ninh Bình và Phú Thọ đều giảm 1.000 đồng/kg, hiện đang được thương lái thu mua ở mức 61.000 đồng/kg. Riêng giá heo tại Sơn La giảm 2.000 đồng/kg, xuống còn 60.000 đồng/kg.

Cùng lúc, các địa phương Lạng Sơn, Quảng Ninh và Lào Cai duy trì ở mức 61.000 đồng/kg. Hà Nội, Hải Phòng và Hưng Yên vẫn neo ở mức giá 62.000 đồng/kg. Trong khi đó, Lai Châu và Điện Biên tiếp tục thu mua heo hơi ở mức 60.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng) Tăng/giảm (đồng) Tuyên Quang 61.000 -1.000 Cao Bằng 61.000 -1.000 Thái Nguyên 61.000 -1.000 Lạng Sơn 61.000 - Quảng Ninh 61.000 - Bắc Ninh 61.000 -1.000 Hà Nội 62.000 - Hải Phòng 62.000 - Ninh Bình 61.000 -1.000 Lào Cai 61.000 - Lai Châu 60.000 - Điện Biên 60.000 - Phú Thọ 61.000 -1.000 Sơn La 60.000 -2.000 Hưng Yên 62.000 -

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc. (Tổng hợp: Hà My)

Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung - Tây Nguyên có xu hướng đi xuống

Tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên, thị trường heo hơi ghi nhận mức giảm 1.000 đồng/kg tại nhiều địa phương, hiện đang thu mua heo hơi ở mức 59.000 - 63.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá heo tại Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Lắk đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg. Hiện, Quảng Trị và Gia Lai đang được thu mua ở mức 59.000 đồng/kg. Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Lắk có giá 60.000 đồng/kg.

Trong khi đó, các địa phương như Thanh Hóa, Nghệ An và Khánh Hòa giữ nguyên mức giá 61.000 đồng/kg. Hà Tĩnh duy trì ở mức 60.000 đồng/kg. Đồng thời, Lâm Đồng tiếp tục neo tại mốc cao nhất khu vực là 63.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng) Tăng/giảm (đồng) Thanh Hoá 61.000 - Nghệ An 61.000 - Hà Tĩnh 60.000 - Quảng Trị 59.000 -1.000 Huế 60.000 -1.000 Đà Nẵng 60.000 -1.000 Quảng Ngãi 60.000 -1.000 Gia Lai 59.000 - Đắk Lắk 60.000 -1.000 Khánh Hoà 61.000 - Lâm Đồng 63.000 -

Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên. (Tổng hợp: Hà My)

Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam giảm nhẹ

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay giảm nhẹ ở một số tỉnh thành, hiện giao động quanh mức 62.000 - 64.000 đồng/kg.

Cụ thể, Tây Ninh, Cà Mau và Vĩnh Long đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg. Trong đó, Vĩnh Long đang được thu mua ở mức 62.000 đồng/kg, Tây Ninh và Cà Mau có giá 64.000 đồng/kg. Các địa phương Đồng Nai, Đồng Tháp, An Giang tiếp tục thu mua heo hơi ở mức 63.000 đồng/kg. TP HCM và Cần Thơ vẫn giữ mức 64.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng) Tăng/giảm (đồng) Đồng Nai 63.000 - Tây Ninh 64.000 -1.000 Đồng Tháp 63.000 - An Giang 63.000 - Cà Mau 64.000 -1.000 TP HCM 64.000 - Vĩnh Long 62.000 -1.000 Cần Thơ 64.000 -

Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam. (Tổng hợp: Hà My)

Nhìn chung, thị trường heo hơi hôm nay trên cả nước tiếp tục xu hướng giảm nhẹ. Cả miền Bắc, miền Trung – Tây Nguyên và miền Nam đều ghi nhận giảm giá ở nhiều địa phương. Miền Nam vẫn đang là khu vực giữ mức giá cao nhất với mức 64.000 đồng/kg.

Dịch tả heo Châu Phi lan rộng tại Nghệ An, nguy cơ bùng phát cao

Theo báo Nông nghiệp môi trường, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra một số loại dịch bệnh chăn nuôi nguy hiểm, đáng ngại hơn cả là diễn biến dịch tả lợn Châu Phi trong thời gian gần đây.

Theo số liệu thống kê của ngành chăn nuôi Nghệ An, lũy kế từ đầu năm 2025 đến nay toàn tỉnh ghi nhận 86 ổ dịch tả lợn Châu Phi với số lợn tiêu hủy là 23.216 con, quy đổi trọng lượng 1.543.450 kg.

Đáng nói dịch tả lợn Châu Phi mới có chiều hướng gia tăng mạnh trong 3 tháng trở lại đây, dịch bùng phát trên diện rộng khiến người nuôi khốn đốn, đặc biệt là phạm vi nông hộ. Trong tháng 5 toàn tỉnh đã tiêu hủy 3.327 con lợn, tháng 6 tiêu hủy gần 10.000 con, tính riêng từ 1/7-15/7 tiếp tục phát sinh thêm 7.912 con.

Theo đánh giá của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nghệ An, dịch tả lợn Châu Phi bùng phát do nhiều nguyên nhân. Về yếu tố khách quan, thấy rằng hình thức chăn nuôi nông hộ, nhỏ lẻ (chiếm khoảng 65%), không đảm bảo an toàn sinh học, dịch bệnh là trở ngại, nhất là khi các loại mầm bệnh lưu hành trong, ngoài môi trường rất cao, khi gặp điều kiện thuận lợi sẽ phát triển, lây lan nhanh.

Ngoài ra, thời tiết diễn tiến bất lợi, mưa nắng thất thường cũng góp phần làm giảm sức đề kháng của vật nuôi.