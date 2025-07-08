Tin mới

    Giá heo hơi hôm nay 7/8: Biến động trái chiều tại một số địa phương

    Nhật Hạ| 07/08/2025 07:05

    Giá heo hơi hôm nay (7/8) biến động trái chiều tại một số địa phương trên cả nước. Trong đó, miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên giảm nhẹ, trong khi miền Nam tăng giá tại Vĩnh Long. Mức giá thu mua hiện dao động từ 57.000 đồng/kg đến 65.000 đồng/kg, miền Nam đang là khu vực có giá thu mua heo cao nhất.

    Giá heo hơi hôm nay

    Tại miền Bắc, giá lợn hơi hôm nay nhìn chung ổn định, chỉ ghi nhận một địa phương giảm giá. Hiện giá thu mua dao động từ 62.000 đồng/kg đến 64.000 đồng/kg.

    Cụ thể, giá heo tại Ninh Bình giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 63.000 đồng/kg. Các địa phương như Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng và Hưng Yên tiếp tục giữ mức cao nhất khu vực là 64.000 đồng/kg. Trong khi đó, Cao Bằng, Lạng Sơn, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La cùng duy trì mức thấp nhất khu vực là 62.000 đồng/kg.

    Các tỉnh còn lại như Quảng Ninh, Lào Cai và Phú Thọ hiện thu mua ở mức 63.000 đồng/kg.

    Giá heo hơi hôm nay 78 Biến động trái chiều tại một số địa phương

    Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, thị trường hôm nay ghi nhận giảm nhẹ tại hai địa phương. Mức giá thu mua hiện dao động từ 57.000 đồng/kg đến 63.000 đồng/kg.

    Cụ thể, giá heo tại Thanh Hóa và Nghệ An cùng giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 61.000 đồng/kg. Hà Tĩnh giữ nguyên giá 61.000 đồng/kg. Các tỉnh như Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi tiếp tục neo ở mức thấp là 58.000 đồng/kg, trong khi Gia Lai vẫn là địa phương có mức giá thấp nhất khu vực với 57.000 đồng/kg.

    Đắk Lắk và Khánh Hòa duy trì mức 60.000 đồng/kg, còn Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có giá cao nhất miền Trung - Tây Nguyên với 63.000 đồng/kg.

    Tại miền Nam, giá heo hơi tăng nhẹ tại một địa phương, các nơi khác giữ nguyên so với phiên trước. Mức giá thu mua dao động từ 62.000 đồng/kg đến 65.000 đồng/kg.

    Cụ thể, giá heo tại Vĩnh Long tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 63.000 đồng/kg. Tây Ninh tiếp tục là địa phương có giá cao nhất khu vực với 65.000 đồng/kg. Các tỉnh như Đồng Nai, Đồng Tháp, Cà Mau và TP. HCM cùng neo ở mức 64.000 đồng/kg. Cần Thơ hiện thu mua ở mức 63.000 đồng/kg, trong khi An Giang duy trì mức thấp nhất khu vực là 62.000 đồng/kg.

    Giá thịt heo hôm nay

    Theo khảo sát sáng ngày 7/8, giá thịt heo mát Meat Deli duy trì đi ngang tại trang winmart.vn. Hiện tại, các sản phẩm được bán ra trong khoảng 119.922 - 163.122 đồng/kg và được giảm giá 20% theo chương trình ưu đãi dành cho hội viên của WinMart.

    Trong đó, thịt heo rọi heo có giá bán cao nhất trong các sản phẩm được khảo sát, niêm yết tại mức 163.122 đồng/kg. Theo sau đó là thịt nạc dăm heo, chân giò heo rút xương và thịt nạc vai heo, với giá bán lần lượt là 157.520 đồng/kg, 127.922 đồng/kg và 126.320 đồng/kg.

    Giá thịt heo tại Công ty Thực phẩm Hà Hiền tiếp tục đứng yên vào sáng nay. Hiện tại, các sản phẩm thịt heo được bán trong khoảng 89.000 - 190.000 đồng/kg.

    Trong đó, sườn non heo hiện đang giữ mức giá cao nhất đạt 190.000 đồng/kg. Thấp hơn là đuôi heo với giá 176.000 đồng/kg và ba rọi heo với 166.000 đồng/kg. Theo sau, nạc vai heo, sườn già heo và nạc đùi heo có giá dao động trong khoảng 126.000 - 136.000 đồng/kg.

    Theo thuongtruong.com.vn
    https://thuongtruong.com.vn/news/gia-heo-hoi-hom-nay-78-bien-dong-trai-chieu-tai-mot-so-dia-phuong-146929.html
