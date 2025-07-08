Giá heo hơi hôm nay 7/8: Điều chỉnh trái chiều tại ba miền

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc giảm nhẹ tại Ninh Bình
Giá lợn hơi tại khu vực miền Bắc hôm nay nhìn chung ổn định, chỉ ghi nhận một địa phương giảm giá. Hiện giá thu mua dao động từ 62.000 đồng/kg đến 64.000 đồng/kg.
Cụ thể, giá heo tại Ninh Bình giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 63.000 đồng/kg. Các địa phương như Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng và Hưng Yên tiếp tục giữ mức cao nhất khu vực là 64.000 đồng/kg. Trong khi đó, Cao Bằng, Lạng Sơn, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La cùng duy trì mức thấp nhất khu vực là 62.000 đồng/kg.
Các tỉnh còn lại như Quảng Ninh, Lào Cai và Phú Thọ hiện thu mua ở mức 63.000 đồng/kg.
Địa phương
Giá (đồng)
Tăng/giảm (đồng)
Tuyên Quang
64.000
-
Cao Bằng
62.000
-
Thái Nguyên
64.000
-
Lạng Sơn
62.000
-
Quảng Ninh
63.000
-
Bắc Ninh
64.000
-
Hà Nội
64.000
-
Hải Phòng
64.000
-
Ninh Bình
63.000
-1.000
Lào Cai
63.000
-
Lai Châu
62.000
-
Điện Biên
62.000
-
Phú Thọ
63.000
-
Sơn La
62.000
-
Hưng Yên
64.000
-
Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc. (Tổng hợp: Hà My)
Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung - Tây Nguyên giảm tại vài địa phương
Tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên, thị trường hôm nay ghi nhận giảm nhẹ tại hai địa phương. Mức giá thu mua hiện dao động từ 57.000 đồng/kg đến 63.000 đồng/kg.
Cụ thể, giá heo tại Thanh Hóa và Nghệ An cùng giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 61.000 đồng/kg. Hà Tĩnh giữ nguyên giá 61.000 đồng/kg. Các tỉnh như Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi tiếp tục neo ở mức thấp là 58.000 đồng/kg, trong khi Gia Lai vẫn là địa phương có mức giá thấp nhất khu vực với 57.000 đồng/kg.
Đắk Lắk và Khánh Hòa duy trì mức 60.000 đồng/kg, còn Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có giá cao nhất miền Trung – Tây Nguyên với 63.000 đồng/kg.
Địa phương
Giá (đồng)
Tăng/giảm (đồng)
Thanh Hoá
61.000
-1.000
Nghệ An
61.000
-1.000
Hà Tĩnh
61.000
-
Quảng Trị
58.000
-
Huế
58.000
-
Đà Nẵng
58.000
-
Quảng Ngãi
58.000
-
Gia Lai
57.000
-
Đắk Lắk
60.000
-
Khánh Hoà
60.000
-
Lâm Đồng
63.000
-
Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên. (Tổng hợp: Hà My)
Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam tăng 1.000 đồng/kg tại Vĩnh Long
Giá heo hơi tại miền Nam hôm nay ghi nhận xu hướng tăng nhẹ tại một địa phương, các nơi khác giữ nguyên so với phiên trước. Mức giá thu mua dao động từ 62.000 đồng/kg đến 65.000 đồng/kg.
Cụ thể, giá heo tại Vĩnh Long tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 63.000 đồng/kg. Tây Ninh tiếp tục là địa phương có giá cao nhất khu vực với 65.000 đồng/kg. Các tỉnh như Đồng Nai, Đồng Tháp, Cà Mau và TP HCM cùng neo ở mức 64.000 đồng/kg. Cần Thơ hiện thu mua ở mức 63.000 đồng/kg, trong khi An Giang duy trì mức thấp nhất khu vực là 62.000 đồng/kg.
Địa phương
Giá (đồng)
Tăng/giảm (đồng)
Đồng Nai
64.000
-
Tây Ninh
65.000
-
Đồng Tháp
64.000
-
An Giang
62.000
-
Cà Mau
64.000
-
TP HCM
64.000
-
Vĩnh Long
63.000
+1.000
Cần Thơ
63.000
-
Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam. (Tổng hợp: Hà My)
Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay 7/8 được điều chỉnh nhẹ trên cả nước. Trong đó, miền Nam có diễn biến tích cực với mức tăng tại Vĩnh Long, miền Bắc và miền Trung – Tây Nguyên giảm tại một số tỉnh. Mức giá cao nhất cả nước tiếp tục thuộc về Tây Ninh với 65.000 đồng/kg, còn mức thấp nhất vẫn là Gia Lai với 57.000 đồng/kg.
Dịch bệnh lan rộng, Tây Ninh khẩn cấp tiêu hủy heo nhiễm bệnh
Theo báo Nông nghiệp môi trường, từ đầu năm đến nay, Tây Ninh phát hiện dịch tại 24 hộ chăn nuôi thuộc 14 xã, phường. Tổng số heo buộc tiêu hủy lên tới 1.035 con, tổng trọng lượng gần 42 tấn.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Tây Ninh, trong tuần qua, địa phương đã ghi nhận thêm 2 ổ dịch tả heo Châu Phi tại xã Tân Hội (huyện Tân Châu cũ) và phường Bình Minh (TP Tây Ninh cũ).
Theo đó, tại Xí nghiệp Chăn nuôi heo công nghệ cao ở xã Tân Hội có 30 con heo xuất hiện triệu chứng sốt, bỏ ăn, xù lông, viêm khớp và đã chết. Kết quả xét nghiệm tại Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm thú y Trung ương II xác định cả 3 mẫu bệnh phẩm đều dương tính với virus dịch tả lợn Châu Phi.
Cơ quan chức năng đã tiêu hủy toàn bộ đàn heo tại hai dãy chuồng D3 và D4 của xí nghiệp này, tổng cộng 258 con. Đồng thời tiến hành tiêu độc khử trùng, cách ly khu vực và tạm ngưng nhập đàn mới để ngăn dịch lây lan.
Ổ dịch thứ hai được phát hiện tại trại nuôi của ông Nguyễn Văn Quảng ở phường Bình Minh với tổng đàn 47 con, trong vòng 14 ngày có 12 con chết với các triệu chứng điển hình. Toàn bộ đàn heo sau đó đã được tiêu hủy vào ngày 21/7 theo đúng quy định.