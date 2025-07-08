Giá heo hơi hôm nay 7/8: Điều chỉnh trái chiều tại ba miền

Giá heo hơi hôm nay (7/8) ghi nhận biến động trái chiều tại một số địa phương trên cả nước. Trong đó, miền Bắc và miền Trung – Tây Nguyên giảm nhẹ, trong khi miền Nam ghi nhận tăng giá tại Vĩnh Long. Mức giá thu mua hiện dao động từ 57.000 đồng/kg đến 65.000 đồng/kg, miền Nam đang là khu vực có giá thu mua heo cao nhất.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc giảm nhẹ tại Ninh Bình

Giá lợn hơi tại khu vực miền Bắc hôm nay nhìn chung ổn định, chỉ ghi nhận một địa phương giảm giá. Hiện giá thu mua dao động từ 62.000 đồng/kg đến 64.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá heo tại Ninh Bình giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 63.000 đồng/kg. Các địa phương như Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng và Hưng Yên tiếp tục giữ mức cao nhất khu vực là 64.000 đồng/kg. Trong khi đó, Cao Bằng, Lạng Sơn, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La cùng duy trì mức thấp nhất khu vực là 62.000 đồng/kg.

Các tỉnh còn lại như Quảng Ninh, Lào Cai và Phú Thọ hiện thu mua ở mức 63.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng) Tăng/giảm (đồng) Tuyên Quang 64.000 - Cao Bằng 62.000 - Thái Nguyên 64.000 - Lạng Sơn 62.000 - Quảng Ninh 63.000 - Bắc Ninh 64.000 - Hà Nội 64.000 - Hải Phòng 64.000 - Ninh Bình 63.000 -1.000 Lào Cai 63.000 - Lai Châu 62.000 - Điện Biên 62.000 - Phú Thọ 63.000 - Sơn La 62.000 - Hưng Yên 64.000 -

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc. (Tổng hợp: Hà My)

Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung - Tây Nguyên giảm tại vài địa phương

Tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên, thị trường hôm nay ghi nhận giảm nhẹ tại hai địa phương. Mức giá thu mua hiện dao động từ 57.000 đồng/kg đến 63.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá heo tại Thanh Hóa và Nghệ An cùng giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 61.000 đồng/kg. Hà Tĩnh giữ nguyên giá 61.000 đồng/kg. Các tỉnh như Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi tiếp tục neo ở mức thấp là 58.000 đồng/kg, trong khi Gia Lai vẫn là địa phương có mức giá thấp nhất khu vực với 57.000 đồng/kg.

Đắk Lắk và Khánh Hòa duy trì mức 60.000 đồng/kg, còn Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có giá cao nhất miền Trung – Tây Nguyên với 63.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng) Tăng/giảm (đồng) Thanh Hoá 61.000 -1.000 Nghệ An 61.000 -1.000 Hà Tĩnh 61.000 - Quảng Trị 58.000 - Huế 58.000 - Đà Nẵng 58.000 - Quảng Ngãi 58.000 - Gia Lai 57.000 - Đắk Lắk 60.000 - Khánh Hoà 60.000 - Lâm Đồng 63.000 -

Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên. (Tổng hợp: Hà My)

Ảnh: Nông nghiệp và Môi trường

Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam tăng 1.000 đồng/kg tại Vĩnh Long

Giá heo hơi tại miền Nam hôm nay ghi nhận xu hướng tăng nhẹ tại một địa phương, các nơi khác giữ nguyên so với phiên trước. Mức giá thu mua dao động từ 62.000 đồng/kg đến 65.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá heo tại Vĩnh Long tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 63.000 đồng/kg. Tây Ninh tiếp tục là địa phương có giá cao nhất khu vực với 65.000 đồng/kg. Các tỉnh như Đồng Nai, Đồng Tháp, Cà Mau và TP HCM cùng neo ở mức 64.000 đồng/kg. Cần Thơ hiện thu mua ở mức 63.000 đồng/kg, trong khi An Giang duy trì mức thấp nhất khu vực là 62.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng) Tăng/giảm (đồng) Đồng Nai 64.000 - Tây Ninh 65.000 - Đồng Tháp 64.000 - An Giang 62.000 - Cà Mau 64.000 - TP HCM 64.000 - Vĩnh Long 63.000 +1.000 Cần Thơ 63.000 -

Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam. (Tổng hợp: Hà My)

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay 7/8 được điều chỉnh nhẹ trên cả nước. Trong đó, miền Nam có diễn biến tích cực với mức tăng tại Vĩnh Long, miền Bắc và miền Trung – Tây Nguyên giảm tại một số tỉnh. Mức giá cao nhất cả nước tiếp tục thuộc về Tây Ninh với 65.000 đồng/kg, còn mức thấp nhất vẫn là Gia Lai với 57.000 đồng/kg.

Dịch bệnh lan rộng, Tây Ninh khẩn cấp tiêu hủy heo nhiễm bệnh

Theo báo Nông nghiệp môi trường, từ đầu năm đến nay, Tây Ninh phát hiện dịch tại 24 hộ chăn nuôi thuộc 14 xã, phường. Tổng số heo buộc tiêu hủy lên tới 1.035 con, tổng trọng lượng gần 42 tấn.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Tây Ninh, trong tuần qua, địa phương đã ghi nhận thêm 2 ổ dịch tả heo Châu Phi tại xã Tân Hội (huyện Tân Châu cũ) và phường Bình Minh (TP Tây Ninh cũ).

Theo đó, tại Xí nghiệp Chăn nuôi heo công nghệ cao ở xã Tân Hội có 30 con heo xuất hiện triệu chứng sốt, bỏ ăn, xù lông, viêm khớp và đã chết. Kết quả xét nghiệm tại Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm thú y Trung ương II xác định cả 3 mẫu bệnh phẩm đều dương tính với virus dịch tả lợn Châu Phi.

Cơ quan chức năng đã tiêu hủy toàn bộ đàn heo tại hai dãy chuồng D3 và D4 của xí nghiệp này, tổng cộng 258 con. Đồng thời tiến hành tiêu độc khử trùng, cách ly khu vực và tạm ngưng nhập đàn mới để ngăn dịch lây lan.

Ổ dịch thứ hai được phát hiện tại trại nuôi của ông Nguyễn Văn Quảng ở phường Bình Minh với tổng đàn 47 con, trong vòng 14 ngày có 12 con chết với các triệu chứng điển hình. Toàn bộ đàn heo sau đó đã được tiêu hủy vào ngày 21/7 theo đúng quy định.