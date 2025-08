Ngày 2/8, thị trường sầu riêng trong nước ghi nhận xu hướng giá ổn định tại hầu hết các địa phương, riêng tại Đồng Nai giá sầu Thái tăng nhẹ từ 1.000 – 3.000 đồng/kg. Trong khi đó, hoạt động thu mua vẫn diễn ra trầm lắng tại một số tỉnh Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ.

Tại khu vực Đồng Nai, giá sầu riêng Thái loại VIP được thương lái thu mua ở mức 85.000 đồng/kg, tăng nhẹ so với ngày trước đó. Sầu Thái loại A dao động từ 75.000 – 81.000 đồng/kg, loại B từ 55.000 – 61.000 đồng/kg, và loại C ổn định trong khoảng 40.000 – 43.000 đồng/kg. Đối với giống Ri6, giá loại A được ghi nhận ở mức 40.000 – 42.000 đồng/kg, loại B từ 25.000 – 28.000 đồng/kg, trong khi loại C chủ yếu được giao dịch theo giá thỏa thuận tùy chất lượng.

Tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, giá sầu riêng Thái tiếp tục duy trì ổn định. Sầu Thái loại VIP hiện đang được bán với mức giá từ 80.000 – 85.000 đồng/kg. Loại A có giá phổ biến ở mức 75.000 đồng/kg, loại B khoảng 55.000 đồng/kg và loại C dao động từ 40.000 – 43.000 đồng/kg. Giá sầu Thái loại xô (trộn A-B) hiện ở mức 60.000 – 63.000 đồng/kg. Riêng sầu riêng Ri6 tại khu vực này được thu mua với mức giá loại A từ 40.000 – 42.000 đồng/kg, loại B từ 25.000 – 28.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước, giá sầu riêng Thái loại A dao động trong khoảng 75.000 – 78.000 đồng/kg, loại B ở mức 55.000 – 58.000 đồng/kg và loại C được ghi nhận ở mức 43.000 đồng/kg. Sầu riêng Ri6 loại A tại đây cũng giữ mức giá phổ biến 40.000 – 42.000 đồng/kg, trong khi loại B được mua với giá từ 25.000 – 28.000 đồng/kg.

Tại tỉnh Tây Ninh, giá sầu riêng Thái loại A vẫn ổn định trong khoảng 75.000 – 78.000 đồng/kg. Các loại B và C lần lượt dao động từ 55.000 – 58.000 đồng/kg và 40.000 – 43.000 đồng/kg. Giá sầu riêng Ri6 loại A ở mức 40.000 – 42.000 đồng/kg và loại B giảm nhẹ về mức 25.000 – 26.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai, giá sầu riêng Thái loại A đang được giao dịch ở mức 75.000 – 77.000 đồng/kg. Loại B có giá trong khoảng 55.000 – 57.000 đồng/kg, loại C ổn định ở mức 40.000 – 43.000 đồng/kg. Riêng giống Ri6 loại A tại địa phương này cũng được thu mua phổ biến với giá từ 40.000 – 42.000 đồng/kg, loại B khoảng 25.000 – 28.000 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk, giá sầu riêng Thái có phần nhỉnh hơn các địa phương khác, trong đó loại A dao động từ 78.000 – 80.000 đồng/kg, loại B từ 58.000 – 60.000 đồng/kg và loại C từ 43.000 – 45.000 đồng/kg. Riêng giống Ri6, giá loại A được ghi nhận ở mức 40.000 – 44.000 đồng/kg và loại B từ 27.000 – 30.000 đồng/kg.

Mặc dù thị trường trong nước đang giữ ổn định, song sản lượng sầu riêng tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long hiện tương đối thấp do đã qua cao điểm thu hoạch. Sản lượng chủ yếu tập trung tại miền Đông Nam Bộ và khu vực Tây Nguyên. Trong khi đó, thị trường xuất khẩu đang ghi nhận tín hiệu khả quan, đặc biệt tại thị trường Trung Quốc – nơi nguồn cung sầu riêng Thái Lan bị gián đoạn do ảnh hưởng thời tiết. Đây là cơ hội để sầu riêng Việt Nam gia tăng thị phần nhờ lợi thế về thời gian vận chuyển nhanh, chỉ từ 1,5 – 2 ngày, so với khoảng 7 ngày của hàng Thái Lan.

Trong bối cảnh xuất khẩu đang mở ra nhiều triển vọng, các chuyên gia khuyến nghị nông dân cần chú trọng hơn đến việc cải thiện kỹ thuật canh tác, đặc biệt là kiểm soát chất lượng trái nhằm giảm tỷ lệ sượng, nâng cao độ đồng đều và giá trị thương phẩm. Việc bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng không chỉ giúp giữ vững giá bán trong nước mà còn là điều kiện quan trọng để duy trì và mở rộng thị trường xuất khẩu trong thời gian tới.