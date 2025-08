Giá thép và quặng sắt tiếp đà giảm khi hoạt động sản xuất của Trung Quốc suy giảm tháng thứ 4 liên tiếp trong tháng 7 vừa qua.

Giá thép thế giới

Kết thúc phiên giao dịch 31/7, giá thép thanh kỳ hạn tháng 8 trên Sàn Thượng Hải giảm 2,7% (89 nhân dân tệ) về mức 3.206 nhân dân tệ/tấn. Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 8 giảm 1,5% (12 nhân dân tệ) về mức 788,5 nhân dân tệ/tấn. Tương tự, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 8 trên Sàn Singapore-SGX giảm 1,99 USD về mức 99,41 USD/tấn.

Giá thép và quặng sắt kỳ hạn đã giảm phiên thứ hai liên tiếp, chạm mức thấp nhất trong 2 tuần do hoạt động sản xuất của Trung Quốc yếu hơn kỳ vọng, làm dấy lên lo ngại về nhu cầu tiêu thụ, theo Reuters.

Hoạt động sản xuất của Trung Quốc đã suy giảm tháng thứ 4 liên tiếp trong tháng 7, theo một khảo sát chính thức công bố hôm 31/7. Cụ thể, theo số liệu do Tổng Cục thống kê Trung Quốc (NBS), Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất của nước này tháng 7/2025 là 49,3 điểm, giảm so với 49,7 điểm của tháng 6. Điều này cho thấy đà tăng trong xuất khẩu đang dần chững lại, một phần do lo ngại về mức thuế cao hơn từ Mỹ , trong khi nhu cầu nội địa vẫn trì trệ.

Giá quặng sắt đã giảm từ hôm 30/7, sau khi kỳ vọng vào các biện pháp kích thích kinh tế từ Bắc Kinh tại cuộc họp Bộ Chính trị tháng 7 bị dập tắt. Cuộc họp này nhằm xác định hướng đi cho nền kinh tế Trung Quốc trong thời gian còn lại của năm.

Theo các nhà phân tích của ANZ, tuy nội dung công bố sau cuộc họp có đề cập đến chính sách tài khóa chủ động hơn và chính sách tiền tệ nới lỏng vừa phải, nhưng lại không cung cấp chi tiết cụ thể về các gói kích thích quy mô lớn, khiến giới đầu tư thất vọng.

Các nguyên liệu sản xuất thép khác cũng đồng loạt lao dốc. Giá than luyện cốc kỳ hạn chạm biên độ khi giảm 8%, trong khi than cốc giảm 4,9%.

Các chỉ số thép trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải cũng giảm mạnh. Hợp đồng tương lai thép thanh được giao dịch nhiều nhất giảm 4,19%, thép cuộn cán nóng giảm 3,56%, thép dây cuộn giảm 4,46% và thép không gỉ giảm 1,04%.

Trong khi đó, ArcelorMittal - Nam Phi cho biết hôm 31/7, rằng họ vẫn giữ kế hoạch đóng cửa mảng sản xuất thép dài đã thua lỗ vào tháng 9 tới, sau khi các cuộc đàm phán với chính phủ không mang lại giải pháp khả thi.

Tập đoàn sản xuất thép này cũng công bố khoản lỗ nửa đầu năm là 1,014 tỷ rand (tương đương 56,4 triệu USD), thu hẹp nhẹ so với mức lỗ 1,1 tỷ rand cùng kỳ trước, trong bối cảnh doanh số và giá bán thấp kéo dài.

Doanh thu của ArcelorMittal Nam Phi giảm 17% xuống còn 17 tỷ rand, trong khi khối lượng bán hàng giảm 11% xuống còn 1,05 triệu tấn do nhu cầu yếu từ các ngành công nghiệp tiêu thụ thép chính tại Nam Phi.

Công ty đã hai lần hoãn việc đóng cửa các nhà máy thép dài tại Newcastle và gần Johannesburg, vốn được công bố lần đầu vào tháng 11/2023, nhằm kéo dài thời gian đàm phán với chính phủ để cứu vãn khoảng 3.500 việc làm trực tiếp.

Giá thép trong nước

Giá thép tại miền Bắc: Theo SteelOnline.vn, thương hiệu thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.650 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.790 đồng/kg.

Thương hiệu thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.890 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.990 đồng/kg.

Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.550 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.550 đồng/kg.

Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240, có giá 13.690 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có mức giá 13.580 đồng/kg.

Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.740 đồng/kg.

Giá thép tại miền Trung: Thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240, ở mức 13.530 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.530 đồng/kg.

Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.050 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.000 đồng/kg.

Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.790 đồng/kg.

Giá thép tại miền Nam: Thép Hòa Phát, thép cuộn CB240, ở mức 13.790 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.740 đồng/kg.

Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.840 đồng/kg.