Giá thép ngày 16/7 giảm nhẹ, trong khi quặng sắt Đại Liên đi ngang gần mức cao nhất trong hai tháng, khi thị trường lo ngại về dữ liệu kinh tế trái chiều của Trung Quốc. Thị trường trong nước giữ nguyên giá bán.

Giá thép thế giới

Kết thúc phiên giao dịch 15/7, giá thép thanh kỳ hạn tháng 8 trên Sàn Thượng Hải giảm 0,07% (2 nhân dân tệ) về mức 3.071 nhân dân tệ/tấn. Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 8 đi ngang mức 768 nhân dân tệ/tấn. Trong khi đó, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 8 trên Sàn Singapore-SGX giảm 0,67 USD về mức 98,92 USD/tấn.

Giá hợp đồng tương lai quặng sắt giữ ổn định gần mức cao nhất trong hai tháng, trong bối cảnh các nhà đầu tư đang đánh giá các dữ liệu kinh tế trái chiều từ Trung Quốc, theo Reuters.

Tháng 6, giá nhà mới tại Trung Quốc ghi nhận mức giảm hàng tháng mạnh nhất trong 8 tháng qua, cho thấy sự yếu kém kéo dài của lĩnh vực bất động sản. Trong khi đó, nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 5,2% so với cùng kỳ năm trước trong quý II, cao hơn một chút so với kỳ vọng 5,1%, nhưng chậm lại so với mức 5,4% được ghi nhận trong hai quý trước đó.

Sản xuất công nghiệp trong tháng 6 bất ngờ tăng mạnh, cho thấy sự phục hồi của lĩnh vực sản xuất, tuy nhiên tăng trưởng doanh số bán lẻ lại gây thất vọng, làm dấy lên lo ngại về nhu cầu tiêu dùng.

Giá quặng sắt đã phục hồi trong các phiên gần đây trước kỳ vọng rằng, Bắc Kinh có thể đưa ra thêm các biện pháp kích thích để hỗ trợ thị trường bất động sản. Cùng lúc, chính quyền Trung Quốc đang đẩy mạnh nỗ lực cắt giảm công suất công nghiệp dư thừa nhằm đối phó với áp lực giảm phát kéo dài suốt ba năm qua.

Theo dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc do Bloomberg trích dẫn, sản lượng thép của Trung Quốc trong tháng 6/2025 đã giảm 9,2% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 83,2 triệu tấn, ghi nhận mức giảm tháng thứ ba liên tiếp. So với tháng trước, con số này giảm 3,9%. Tổng sản lượng thép trong nửa đầu năm 2025 chỉ đạt 514,8 triệu tấn, giảm 3% so với cùng kỳ, ghi nhận mức thấp nhất kể từ năm 2020.

Nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm này là do nhiều yếu tố. Trước hết, cuộc khủng hoảng kéo dài trong lĩnh vực bất động sản đã làm giảm mạnh nhu cầu thép trong ngành xây dựng, lĩnh vực tiêu thụ kim loại lớn nhất. Ngoài ra, thời tiết nắng nóng cực đoan trong mùa hè năm nay cũng ảnh hưởng đến tiến độ thi công tại các công trình, khiến nhu cầu tiêu thụ giảm thêm.

Trong những tuần gần đây, chính phủ Trung Quốc cũng tập trung vào vấn đề dư thừa sản lượng và cạnh tranh giá, những yếu tố đang làm gia tăng áp lực giảm phát trong ngành công nghiệp suốt ba năm qua. Bắc Kinh ngày càng kêu gọi mạnh mẽ việc siết chặt công suất dư thừa, đặc biệt là trong ngành thép.

Theo bà Chelsea Ye, nhà phân tích tại McCloskey thuộc Opis, các biện pháp hạn chế sản xuất cũng là một phần trong công tác chuẩn bị cho lễ duyệt binh quân sự tại Bắc Kinh vào tháng 9 tới. Cụ thể, tại thành phố Đường Sơn, hoạt động của các nhà máy đã tạm thời bị giảm bớt nhằm cải thiện chất lượng không khí.

Các chuyên gia phân tích cho rằng, ngay cả khi không có các lệnh hạn chế chính thức được công bố từ đầu năm, sản lượng thép hàng năm của Trung Quốc vẫn có thể duy trì ở mức ổn định do nhu cầu tiêu thụ đang giảm một cách tự nhiên.

Giá thép trong nước

Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá thép xây dựng.

Giá thép tại miền Bắc

Theo SteelOnline.vn, thương hiệu thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.650 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.790 đồng/kg.

Thương hiệu thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.890 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.990 đồng/kg.

Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.550 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.550 đồng/kg.

Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240, có giá 13.690 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có mức giá 13.580 đồng/kg.

Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.740 đồng/kg.

Giá thép tại miền Trung

Thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240, ở mức 13.530 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.530 đồng/kg.

Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.050 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.000 đồng/kg.

Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.790 đồng/kg.

Giá thép tại miền Nam

Thép Hòa Phát, thép cuộn CB240, ở mức 13.790 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.740 đồng/kg.

Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.840 đồng/kg.