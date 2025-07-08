Giá thép và quặng sắt Trung Quốc hồi phục, trong khi quặng sắt kỳ hạn Sàn SGX giảm trở lại khi lo ngại về nhu cầu suy yếu và một số nhà đầu tư thanh lý các vị thế để chuyển trọng tâm sang than luyện cốc, Reuters đưa tin.

Giá thép thế giới hôm nay

Kết thúc phiên giao dịch 6/8, giá thép thanh kỳ hạn tháng 8 trên Sàn Thượng Hải đảo chiều tăng 0,85% (27 nhân dân tệ) lên mức 3.195 nhân dân tệ/tấn. Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 8 tăng 0,86% (7 nhân dân tệ) lên mức 816,5 nhân dân tệ/tấn. Tương tự, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 8 trên Sàn Singapore-SGX giảm 0,66 USD về mức 101,25 USD/tấn.

Ngành công nghiệp thép Trung Quốc đang tăng cường nỗ lực thiết lập một khuôn khổ tự điều tiết thực tiễn nhằm nâng cao lợi nhuận và cải thiện chất lượng vận hành thông qua một cơ chế sản xuất được kiểm soát chặt chẽ hơn, theo China Daily.

Ông Triệu Mẫn Ca, Chủ tịch Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc (CISA), cho biết hiệp hội sẽ tiếp tục hỗ trợ các cơ quan chức năng trong việc hoàn thiện các biện pháp thực thi về thay thế công suất, tăng cường công tác tuyên truyền chính sách, cải tiến cơ chế đánh giá hiệu suất, đồng thời tích cực thu thập ý kiến phản hồi từ các bên liên quan trong ngành.

“Ngành thép được kỳ vọng sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế kiểm soát sản xuất, trong đó ưu tiên chất lượng, an toàn, hiệu quả môi trường, và giảm tiêu thụ năng lượng cũng như khí thải carbon – tất cả đều nhằm tối ưu hóa công suất,” ông nói.

Ông cho rằng việc điều tiết sản lượng thép thô hiện vẫn là giải pháp khả thi nhất để điều chỉnh cường độ sản xuất và đạt được sự cân bằng cung - cầu.

Hiệp hội đang kêu gọi toàn ngành tuân thủ nguyên tắc đặt ra các mục tiêu rõ ràng về sản lượng, định vị thị trường và kỳ vọng giá cả, đồng thời tránh cạnh tranh hỗn loạn và mở rộng công suất một cách thiếu kiểm soát.

Chiến lược xuất khẩu của ngành cũng đang được điều chỉnh. Ngành thép Trung Quốc được kỳ vọng sẽ thực thi hiệu quả các biện pháp kiểm soát sản xuất.

Ngoài ra, CISA sẽ nâng cao hệ thống giám sát xuất nhập khẩu thép, tăng cường phân tích xu hướng cơ cấu, và theo dõi sát sao các diễn biến trong thương mại quốc tế.

Sự chú ý cũng đang được tập trung vào các tiêu chuẩn vật liệu cao hơn do các ngành công nghiệp mới nổi như năng lượng mới, chế tạo thiết bị cao cấp, công nghệ thông tin và y sinh học đòi hỏi nhằm nâng cấp cơ cấu công nghiệp.

Ông Hoàng Dĩ Tân, Chủ tịch Công ty TNHH Thép Nam Kinh, cho biết doanh nghiệp đang thúc đẩy phát triển các sản phẩm thép cao cấp thông qua đổi mới sáng tạo kết hợp với các viện nghiên cứu, với các sản phẩm chuyên biệt tập trung vào ứng dụng trong các lĩnh vực như năng lượng mặt trời, điện gió ngoài khơi và cơ sở hạ tầng vượt biển.

Theo số liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, sản lượng thép thô của nước này trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt 515 triệu tấn, giảm 3% so với cùng kỳ năm trước. Lượng tiêu thụ thép thô biểu kiến đạt 452 triệu tấn, giảm 5,6% so với cùng kỳ.

Fitch Ratings cho biết lợi nhuận ngành thép trong nửa đầu năm đạt 46,3 tỷ nhân dân tệ (tương đương 6,44 tỷ USD), đã vượt lợi nhuận cả năm 2024.

Fitch cũng dự báo rằng xuất khẩu thép của Trung Quốc sẽ vẫn ở mức cao trong nửa cuối năm 2025, bất chấp chủ nghĩa bảo hộ gia tăng, sau khi tăng 9% về khối lượng so với cùng kỳ năm trước trong nửa đầu năm.

Giá thép trong nước hôm nay

Giá thép tại miền Bắc: Theo SteelOnline.vn, thương hiệu thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.650 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.790 đồng/kg.

Thương hiệu thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.890 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.990 đồng/kg.

Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.550 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.550 đồng/kg.

Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240, có giá 13.690 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có mức giá 13.580 đồng/kg.

Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.740 đồng/kg.

Giá thép tại miền Trung: Thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240, ở mức 13.530 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.530 đồng/kg.

Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.050 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.000 đồng/kg.

Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.790 đồng/kg.

Giá thép tại miền Nam: Thép Hòa Phát, thép cuộn CB240, ở mức 13.790 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.740 đồng/kg.

Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.840 đồng/kg.