Giá tiêu hôm nay 26/7/2026: 4 khu vực tăng 500 đồng/kg so với đầu tuần
Giá tiêu hôm nay 26/7/2026 giữ nguyên theo mức cuối ngày 25/7, dao động từ 137.500–141.000 đồng/kg. So với đầu tuần, 4 trong 5 khu vực tăng 500 đồng/kg.
Giá tiêu hôm nay 26/7/2026 cao hơn đầu tuần
Cập nhật sáng Chủ nhật ngày 26/7/2026, giá tiêu trong nước chưa ghi nhận điều chỉnh mới. Thị trường tiếp tục duy trì mặt bằng giá cuối ngày 25/7, với mức thu mua bình quân 138.800 đồng/kg.
|Khu vực
|Giá tiêu hôm nay 26/7/2026 (đồng/kg)
|Giá đầu tuần 20/7/2026 (đồng/kg)
|Biến động so với đầu tuần
|Đắk Lắk
|140.000
|140.000
|Không đổi
|Lâm Đồng
|141.000
|140.500
|▲ 500
|TP Hồ Chí Minh
|138.000
|137.500
|▲ 500
|Gia Lai
|137.500
|137.000
|▲ 500
|Đồng Nai
|137.500
|137.000
|▲ 500
Tại Đắk Lắk, giá tiêu hôm nay duy trì ở mức 140.000 đồng/kg. Đây cũng là khu vực duy nhất không thay đổi so với ngày 20/7.
Lâm Đồng tiếp tục dẫn đầu thị trường với giá thu mua 141.000 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg so với mức 140.500 đồng/kg vào đầu tuần.
Giá tiêu tại TP Hồ Chí Minh hiện đạt 138.000 đồng/kg, cao hơn đầu tuần 500 đồng/kg. Gia Lai và Đồng Nai cùng giao dịch ở mức 137.500 đồng/kg, cũng tăng 500 đồng/kg.
Như vậy, sau một tuần giao dịch, giá tiêu bình quân trong nước tăng từ 138.400 đồng/kg lên 138.800 đồng/kg, tương ứng mức tăng 400 đồng/kg. Khoảng cách giữa khu vực có giá cao nhất và thấp nhất hiện là 3.500 đồng/kg.
Giá tiêu tăng từ ngày 23/7 rồi đi ngang
Trong hai ngày đầu tuần 20–21/7, thị trường giữ ổn định trong khoảng 137.000–140.500 đồng/kg. Giá tiếp tục không đổi trong ngày 22/7, đánh dấu phiên đi ngang thứ ba liên tiếp.
Đến ngày 23/7, giá tiêu tại Gia Lai, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh và Lâm Đồng đồng loạt tăng 500 đồng/kg. Riêng Đắk Lắk giữ nguyên mức 140.000 đồng/kg.
Sau nhịp tăng này, thị trường trở lại trạng thái ổn định. Giá tiêu trong các ngày 24/7, 25/7 và sáng 26/7 tiếp tục dao động từ 137.500–141.000 đồng/kg, chưa phát sinh điều chỉnh mới.