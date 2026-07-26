Thuế - Tài chính Giá tiêu hôm nay 26/7/2026: 4 khu vực tăng 500 đồng/kg so với đầu tuần Giá tiêu hôm nay 26/7/2026 giữ nguyên theo mức cuối ngày 25/7, dao động từ 137.500–141.000 đồng/kg. So với đầu tuần, 4 trong 5 khu vực tăng 500 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay 26/7/2026 cao hơn đầu tuần

Cập nhật sáng Chủ nhật ngày 26/7/2026, giá tiêu trong nước chưa ghi nhận điều chỉnh mới. Thị trường tiếp tục duy trì mặt bằng giá cuối ngày 25/7, với mức thu mua bình quân 138.800 đồng/kg.

Khu vực Giá tiêu hôm nay 26/7/2026 (đồng/kg) Giá đầu tuần 20/7/2026 (đồng/kg) Biến động so với đầu tuần Đắk Lắk 140.000 140.000 Không đổi Lâm Đồng 141.000 140.500 ▲ 500 TP Hồ Chí Minh 138.000 137.500 ▲ 500 Gia Lai 137.500 137.000 ▲ 500 Đồng Nai 137.500 137.000 ▲ 500

Tại Đắk Lắk, giá tiêu hôm nay duy trì ở mức 140.000 đồng/kg. Đây cũng là khu vực duy nhất không thay đổi so với ngày 20/7.

Lâm Đồng tiếp tục dẫn đầu thị trường với giá thu mua 141.000 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg so với mức 140.500 đồng/kg vào đầu tuần.

Giá tiêu tại TP Hồ Chí Minh hiện đạt 138.000 đồng/kg, cao hơn đầu tuần 500 đồng/kg. Gia Lai và Đồng Nai cùng giao dịch ở mức 137.500 đồng/kg, cũng tăng 500 đồng/kg.

Như vậy, sau một tuần giao dịch, giá tiêu bình quân trong nước tăng từ 138.400 đồng/kg lên 138.800 đồng/kg, tương ứng mức tăng 400 đồng/kg. Khoảng cách giữa khu vực có giá cao nhất và thấp nhất hiện là 3.500 đồng/kg.

Giá tiêu tăng từ ngày 23/7 rồi đi ngang

Trong hai ngày đầu tuần 20–21/7, thị trường giữ ổn định trong khoảng 137.000–140.500 đồng/kg. Giá tiếp tục không đổi trong ngày 22/7, đánh dấu phiên đi ngang thứ ba liên tiếp.

Đến ngày 23/7, giá tiêu tại Gia Lai, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh và Lâm Đồng đồng loạt tăng 500 đồng/kg. Riêng Đắk Lắk giữ nguyên mức 140.000 đồng/kg.

Sau nhịp tăng này, thị trường trở lại trạng thái ổn định. Giá tiêu trong các ngày 24/7, 25/7 và sáng 26/7 tiếp tục dao động từ 137.500–141.000 đồng/kg, chưa phát sinh điều chỉnh mới.