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    Giá vàng 20/07/2026: SJC 143,9 - 146,9 triệu đồng/lượng, giảm 600.000 đồng

    Tuệ Nhân20/07/2026 13:46

    Giá vàng SJC lúc 13:46 ngày 20/07/2026: mua vào 143,9 triệu đồng/lượng, bán ra 146,9 triệu đồng/lượng, đều giảm 600.000 đồng so với lần cập nhật trước trong ngày. (Cập nhật lúc 13:46)

    Diễn biến giá vàng trong ngày

    13:46: SJC giảm 600.000 đồng cả chiều mua và bán so với lần cập nhật trước; hiện mua 143,9 triệu, bán 146,9 triệu đồng/lượng.

    12:16: SJC giảm 300.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với lần cập nhật trước, hiện ở mức 144,2 - 147,2 triệu đồng/lượng.

    10:46: SJC giảm 300.000 đồng cả chiều mua và bán, hiện lần lượt 144,2 và 147,2 triệu đồng/lượng.

    Cập nhật lúc 09:20 sáng 20/07/2026, giá vàng hôm nay tại các thương hiệu trong bảng đều giảm so với hôm qua. Mức giảm giá mua và giá bán phổ biến là 300.000 đồng, trong khi BTMH và BTMC VRTL cùng giảm 150.000 đồng ở cả hai chiều.

    Ở nhóm có mức giảm 300.000 đồng, SJC, DOJI HN, DOJI SG, Phú Qúy SJC, PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội đều giảm cả giá mua lẫn giá bán so với hôm qua.

    Giá vàng hôm nay
    Giá vàng hôm nay

    Điểm nhanh lúc 09:20 sáng

    • SJC: mua 144.200.000 đồng, giảm 300.000 đồng; bán 147.200.000 đồng, giảm 300.000 đồng.
    • DOJI HN và DOJI SG: mua 144.200.000 đồng, giảm 300.000 đồng; bán 147.200.000 đồng, giảm 300.000 đồng.
    • BTMH và BTMC VRTL: mua 142.450.000 đồng, giảm 150.000 đồng; bán 146.450.000 đồng, giảm 150.000 đồng.
    • BTMC SJC: mua 142.450.000 đồng, giảm 150.000 đồng; bán 147.200.000 đồng, giảm 300.000 đồng.
    • Phú Qúy SJC: mua 143.700.000 đồng, giảm 300.000 đồng; bán 147.200.000 đồng, giảm 300.000 đồng.
    • PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội: mua 142.200.000 đồng, giảm 300.000 đồng; bán 146.200.000 đồng, giảm 300.000 đồng.

    Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

    Loại/Thương hiệuMua hôm nayBán hôm nay+/- Mua+/- Bán
    SJC144.200.000147.200.000-300.000-300.000
    DOJI HN144.200.000147.200.000-300.000-300.000
    DOJI SG144.200.000147.200.000-300.000-300.000
    BTMH142.450.000146.450.000-150.000-150.000
    BTMC VRTL142.450.000146.450.000-150.000-150.000
    BTMC SJC142.450.000147.200.000-150.000-300.000
    Phú Qúy SJC143.700.000147.200.000-300.000-300.000
    PNJ TP.HCM142.200.000146.200.000-300.000-300.000
    PNJ Hà Nội142.200.000146.200.000-300.000-300.000

    Ghi chú: Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

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      Giá vàng 20/07/2026: SJC 143,9 - 146,9 triệu đồng/lượng, giảm 600.000 đồng
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