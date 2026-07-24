Giá vàng 24/07/2026: SJC 134 - 139 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu Giá SJC hiện tại mua vào 134 triệu đồng/lượng, bán ra 139 triệu đồng/lượng, cùng giảm 1 triệu đồng/lượng so với lần cập nhật trước trong ngày 24/07/2026. (Cập nhật lúc 10:33)

Diễn biến giá vàng trong ngày

10:33: SJC giảm 1.000.000 đồng/lượng ở cả mua và bán; hiện lần lượt 134.000.000 và 139.000.000 đồng/lượng.

Lúc 09:10 sáng 24/07/2026, giá vàng hôm nay tại các thương hiệu trong bảng dữ liệu đều giảm so với hôm qua. Mức giảm phổ biến ở chiều mua và bán là 1.000.000–1.100.000 đồng/lượng, trong khi PNJ Hà Nội và PNJ TP.HCM cùng giảm 2.000.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Giá bán hôm nay cao nhất trong bảng là 142.500.000 đồng/lượng tại BTMH và BTMC VRTL. Giá bán thấp nhất là 138.000.000 đồng/lượng tại PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội.

Điểm nhanh lúc 09:10 sáng

Tại PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội, giá vàng được giao dịch ở mức 133 triệu đồng/lượng mua vào và 138 triệu đồng/lượng bán ra. So với hôm qua, cả hai chiều cùng giảm 2 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải đang mua vào với giá 138,5 triệu đồng/lượng và bán ra 142,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua lẫn chiều bán.

Vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu có giá mua vào 138,7 triệu đồng/lượng và bán ra 142,5 triệu đồng/lượng. Mỗi chiều đều giảm 1,1 triệu đồng/lượng so với phiên trước.

Trong khi đó, SJC, DOJI Hà Nội, DOJI TP.HCM, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý cùng áp dụng mức giá 134 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 139 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. So với hôm qua, giá tại các doanh nghiệp này giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại/Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/- Mua +/- Bán SJC 134.000.000 139.000.000 -1.000.000 -1.000.000 DOJI HN 134.000.000 139.000.000 -1.000.000 -1.000.000 DOJI SG 134.000.000 139.000.000 -1.000.000 -1.000.000 BTMH 138.500.000 142.500.000 -1.100.000 -1.100.000 BTMC VRTL 138.700.000 142.500.000 -1.100.000 -1.100.000 BTMC SJC 134.000.000 139.000.000 -1.000.000 -1.000.000 Phú Qúy SJC 134.000.000 139.000.000 -1.000.000 -1.000.000 PNJ TP.HCM 133.000.000 138.000.000 -2.000.000 -2.000.000 PNJ Hà Nội 133.000.000 138.000.000 -2.000.000 -2.000.000

Ghi chú: Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.