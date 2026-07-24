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    Giá vàng 24/07/2026: SJC 134 - 139 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu

    Tuệ Nhân24/07/2026 10:33

    Giá SJC hiện tại mua vào 134 triệu đồng/lượng, bán ra 139 triệu đồng/lượng, cùng giảm 1 triệu đồng/lượng so với lần cập nhật trước trong ngày 24/07/2026. (Cập nhật lúc 10:33)

    Diễn biến giá vàng trong ngày

    10:33: SJC giảm 1.000.000 đồng/lượng ở cả mua và bán; hiện lần lượt 134.000.000 và 139.000.000 đồng/lượng.

    Lúc 09:10 sáng 24/07/2026, giá vàng hôm nay tại các thương hiệu trong bảng dữ liệu đều giảm so với hôm qua. Mức giảm phổ biến ở chiều mua và bán là 1.000.000–1.100.000 đồng/lượng, trong khi PNJ Hà Nội và PNJ TP.HCM cùng giảm 2.000.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

    Giá bán hôm nay cao nhất trong bảng là 142.500.000 đồng/lượng tại BTMH và BTMC VRTL. Giá bán thấp nhất là 138.000.000 đồng/lượng tại PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội.

    Điểm nhanh lúc 09:10 sáng

    Tại PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội, giá vàng được giao dịch ở mức 133 triệu đồng/lượng mua vào và 138 triệu đồng/lượng bán ra. So với hôm qua, cả hai chiều cùng giảm 2 triệu đồng/lượng.

    Bảo Tín Mạnh Hải đang mua vào với giá 138,5 triệu đồng/lượng và bán ra 142,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua lẫn chiều bán.

    Vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu có giá mua vào 138,7 triệu đồng/lượng và bán ra 142,5 triệu đồng/lượng. Mỗi chiều đều giảm 1,1 triệu đồng/lượng so với phiên trước.

    Trong khi đó, SJC, DOJI Hà Nội, DOJI TP.HCM, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý cùng áp dụng mức giá 134 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 139 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. So với hôm qua, giá tại các doanh nghiệp này giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

    Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

    Loại/Thương hiệuMua hôm nayBán hôm nay+/- Mua+/- Bán
    SJC134.000.000139.000.000-1.000.000-1.000.000
    DOJI HN134.000.000139.000.000-1.000.000-1.000.000
    DOJI SG134.000.000139.000.000-1.000.000-1.000.000
    BTMH138.500.000142.500.000-1.100.000-1.100.000
    BTMC VRTL138.700.000142.500.000-1.100.000-1.100.000
    BTMC SJC134.000.000139.000.000-1.000.000-1.000.000
    Phú Qúy SJC134.000.000139.000.000-1.000.000-1.000.000
    PNJ TP.HCM133.000.000138.000.000-2.000.000-2.000.000
    PNJ Hà Nội133.000.000138.000.000-2.000.000-2.000.000

    Ghi chú: Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

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      Giá vàng 24/07/2026: SJC 134 - 139 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu
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