Giá vàng 24/07/2026: SJC 134,5-139,5 triệu đồng/lượng, giảm 500.000đ
Giá vàng SJC lúc 13:33 ngày 24/07/2026: mua 134,5 triệu đồng/lượng, bán 139,5 triệu đồng/lượng, cùng giảm 500.000 đồng/lượng so với lần cập nhật trước trong ngày. (Cập nhật lúc 13:33)
Diễn biến giá vàng trong ngày
13:33: So với lần cập nhật trước, giá SJC giảm 500.000 đồng/lượng ở cả mua và bán; hiện mua 134,5 triệu, bán 139,5 triệu đồng/lượng.
12:03: Lúc 12:03, giá SJC mua và bán cùng giảm 500.000 đồng so với lần cập nhật trước, hiện lần lượt 134.500.000 và 139.500.000 đồng/lượng.
10:33: SJC giảm 1.000.000 đồng/lượng ở cả mua và bán; hiện lần lượt 134.000.000 và 139.000.000 đồng/lượng.
Lúc 09:10 sáng 24/07/2026, giá vàng hôm nay tại các thương hiệu trong bảng dữ liệu đều giảm so với hôm qua. Mức giảm phổ biến ở chiều mua và bán là 1.000.000–1.100.000 đồng/lượng, trong khi PNJ Hà Nội và PNJ TP.HCM cùng giảm 2.000.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.
Giá bán hôm nay cao nhất trong bảng là 142.500.000 đồng/lượng tại BTMH và BTMC VRTL. Giá bán thấp nhất là 138.000.000 đồng/lượng tại PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội.
Điểm nhanh lúc 09:10 sáng
Tại PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội, giá vàng được giao dịch ở mức 133 triệu đồng/lượng mua vào và 138 triệu đồng/lượng bán ra. So với hôm qua, cả hai chiều cùng giảm 2 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Mạnh Hải đang mua vào với giá 138,5 triệu đồng/lượng và bán ra 142,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua lẫn chiều bán.
Vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu có giá mua vào 138,7 triệu đồng/lượng và bán ra 142,5 triệu đồng/lượng. Mỗi chiều đều giảm 1,1 triệu đồng/lượng so với phiên trước.
Trong khi đó, SJC, DOJI Hà Nội, DOJI TP.HCM, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý cùng áp dụng mức giá 134 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 139 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. So với hôm qua, giá tại các doanh nghiệp này giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
|Loại/Thương hiệu
|Mua hôm nay
|Bán hôm nay
|+/- Mua
|+/- Bán
|SJC
|134.000.000
|139.000.000
|-1.000.000
|-1.000.000
|DOJI HN
|134.000.000
|139.000.000
|-1.000.000
|-1.000.000
|DOJI SG
|134.000.000
|139.000.000
|-1.000.000
|-1.000.000
|BTMH
|138.500.000
|142.500.000
|-1.100.000
|-1.100.000
|BTMC VRTL
|138.700.000
|142.500.000
|-1.100.000
|-1.100.000
|BTMC SJC
|134.000.000
|139.000.000
|-1.000.000
|-1.000.000
|Phú Qúy SJC
|134.000.000
|139.000.000
|-1.000.000
|-1.000.000
|PNJ TP.HCM
|133.000.000
|138.000.000
|-2.000.000
|-2.000.000
|PNJ Hà Nội
|133.000.000
|138.000.000
|-2.000.000
|-2.000.000
Ghi chú: Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.