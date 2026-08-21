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    Thương mại - Dịch vụ

    Giá vàng chiều 21/8/2026: Bảng SJC 9999, vàng nhẫn BTMC, SJC, DOJ

    Văn Khoa 21/08/2026 17:07

    Giá vàng chiều 21/8/2026 tăng từ 600.000 đồng đến 2 triệu đồng/lượng, giá bán vàng miếng phổ biến chốt ở mức 147 triệu đồng/lượng.

    Giá vàng chiều 21/8/2026: Chốt phiên tăng tới 700.000 đồng/lượng

    Giá vàng chiều 21/8/2026 khép lại phiên giao dịch cuối tuần với mức tăng từ 600.000 đồng đến 2 triệu đồng/lượng. Giá bán vàng miếng tại phần lớn doanh nghiệp chốt ở mức 147 triệu đồng/lượng.

    Tại SJC, giá vàng miếng tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Giá vàng chốt phiên 21/8 ở mức 144 triệu đồng/lượng mua vào và 147 triệu đồng/lượng bán ra.

    PNJ Hà Nội kết thúc ngày thứ Sáu với giá mua vàng miếng đạt 144 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra đứng tại 147 triệu đồng/lượng. Mỗi chiều được doanh nghiệp điều chỉnh tăng thêm 600.000 đồng/lượng.

    Giá vàng cuối phiên tại DOJI tiếp tục đi lên. Sau khi cộng 600.000 đồng/lượng vào cả giá mua lẫn giá bán, thương hiệu này chốt mức niêm yết 144–147 triệu đồng/lượng.

    Mức tăng 600.000 đồng/lượng cũng được Phú Quý áp dụng cho hai chiều giao dịch. Đến cuối ngày 21/8/2026, vàng miếng được mua vào với giá 144 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 147 triệu đồng/lượng.

    Tại Bảo Tín Minh Châu (BTMC), giá vàng chốt ở mức 144 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 147 triệu đồng/lượng chiều bán ra. So với lần cập nhật trước, mỗi chiều tăng thêm 600.000 đồng/lượng.

    Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) nâng giá mua và bán vàng miếng cùng mức 600.000 đồng/lượng. Giá vàng cuối ngày được doanh nghiệp niêm yết lần lượt ở mức 144 triệu đồng/lượng và 147 triệu đồng/lượng.

    Riêng Mi Hồng ghi nhận mức điều chỉnh mạnh nhất trong nhóm thương hiệu được khảo sát. Doanh nghiệp tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá mua vào lên 145 triệu đồng/lượng và giá bán ra đạt 146,5 triệu đồng/lượng.

    Như vậy, giá vàng chiều 21/8/2026 chốt phiên trong xu hướng tăng đồng loạt. Giá bán ra phổ biến đạt 147 triệu đồng/lượng; riêng Mi Hồng niêm yết ở mức 146,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn mặt bằng chung 500.000 đồng/lượng.

    Giá vàng hôm nay
    		Ngày 21/8/2026
    (Triệu đồng)
    		Diễn biến hôm nay
    (nghìn đồng/lượng)
    Mua vào
    		Bán ra
    		Mua vào
    		Bán ra
    SJC tại Hà Nội
    		144,0147,0
    		+1000+1000
    Tập đoàn DOJI
    		144,0147,0
    		+1000+1000
    Mi Hồng
    		143,7145,2
    		+2000+2000
    PNJ
    		144,0147,0
    		+1000+1000
    Bảo Tín Minh Châu
    		144,0147,0
    		+1000+1000
    Bảo Tín Mạnh Hải144,0147,0
    		+1000+1000
    Phú Quý144,0147,0
    		+1000+1000
    1. SJC - Cập nhật: 21/8/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
    Giá vàng trong nướcMuaBán
    TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ143.500.000
    ▲1.000.000    		146.500.000
    ▲1.000.000
    TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG144.000.000
    ▲1.000.000    		147.000.000
    ▲1.000.000
    TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ144.000.000
    ▲1.000.000    		147.020.000
    ▲1.000.000
    TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ144.000.000
    ▲1.000.000    		147.030.000
    ▲1.000.000
    TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ143.500.000
    ▲1.000.000    		146.600.000
    ▲1.000.000
    TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99%140.500.000
    ▲1.000.000    		145.000.000
    ▲1.000.000
    TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99%136.564.356
    ▲990.099    		143.564.356
    ▲990.099
    TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75%99.110.876
    ▲750.075    		108.910.876
    ▲750.075
    TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68%88.959.860
    ▲680.068    		98.759.860
    ▲680.068
    TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61%78.808.845
    ▲610.061    		88.608.845
    ▲610.061
    TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3%74.893.454
    ▲583.058    		84.693.454
    ▲583.058
    TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7%50.821.047
    ▲417.042    		60.621.047
    ▲417.042
    Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG144.000.000
    ▲1.000.000    		147.000.000
    ▲1.000.000
    Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG144.000.000
    ▲1.000.000    		147.000.000
    ▲1.000.000
    Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG144.000.000
    ▲1.000.000    		147.000.000
    ▲1.000.000
    Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG144.000.000
    ▲1.000.000    		147.000.000
    ▲1.000.000
    Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG144.000.000
    ▲1.000.000    		147.000.000
    ▲1.000.000
    Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG144.000.000
    ▲1.000.000    		147.000.000
    ▲1.000.000
    Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG144.000.000
    ▲1.000.000    		147.000.000
    ▲1.000.000
    Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG144.000.000
    ▲1.000.000    		147.000.000
    ▲1.000.000
    Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG144.000.000
    ▲1.000.000    		147.000.000
    ▲1.000.000
    Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG144.000.000
    ▲1.000.000    		147.000.000
    ▲1.000.000
    2. BTMC - Cập nhật: 21/8/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
    Giá vàng trong nướcMuaBán
    Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC144.000.000
    ▲1.000.000    		147.000.000
    ▲1.000.000
    Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9142.100.000
    ▲1.100.000    		147.100.000
    ▲1.100.000
    Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9141.900.000
    ▲1.100.000    		146.900.000
    ▲1.100.000
    Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU144.100.000
    ▲1.100.000    		148.100.000
    ▲1.100.000
    Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU144.100.000
    ▲1.100.000    		148.100.000
    ▲1.100.000
    Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU144.100.000
    ▲1.100.000    		148.100.000
    ▲1.100.000
    Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k)136.500.000
    ▲2.200.000    		0
    ±0
    3. PNJ - Cập nhật: 21/8/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
    Giá vàng trong nướcMuaBán
    Hà Nội SJC144.000.000
    ▲1.000.000    		147.000.000
    ▲1.000.000
    TPHCM PNJ143.400.000
    ▲1.000.000    		146.900.000
    ▲1.000.000
    TPHCM SJC144.000.000
    ▲1.000.000    		147.000.000
    ▲1.000.000
    Hà Nội PNJ143.400.000
    ▲1.000.000    		146.900.000
    ▲1.000.000
    Đà Nẵng PNJ143.400.000
    ▲1.000.000    		146.900.000
    ▲1.000.000
    Đà Nẵng SJC144.000.000
    ▲1.000.000    		147.000.000
    ▲1.000.000
    Miền Tây PNJ143.400.000
    ▲1.000.000    		146.900.000
    ▲1.000.000
    Miền Tây SJC144.000.000
    ▲1.000.000    		147.000.000
    ▲1.000.000
    Tây Nguyên PNJ143.400.000
    ▲1.000.000    		146.900.000
    ▲1.000.000
    Tây Nguyên SJC144.000.000
    ▲1.000.000    		147.000.000
    ▲1.000.000
    Đông Nam Bộ PNJ143.400.000
    ▲1.000.000    		146.900.000
    ▲1.000.000
    Đông Nam Bộ SJC144.000.000
    ▲1.000.000    		147.000.000
    ▲1.000.000
    Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9143.400.000
    ▲1.000.000    		146.900.000
    ▲1.000.000
    Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9140.900.000
    ▲1.000.000    		145.900.000
    ▲1.000.000
    Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999140.750.000
    ▲990.000    		145.750.000
    ▲990.000
    Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99138.240.000
    ▲990.000    		144.440.000
    ▲990.000
    Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K)127.440.000
    ▲910.000    		133.640.000
    ▲910.000
    Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K)99.530.000
    ▲750.000    		109.430.000
    ▲750.000
    Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K)89.310.000
    ▲680.000    		99.210.000
    ▲680.000
    Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K)84.940.000
    ▲650.000    		94.840.000
    ▲650.000
    Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K)79.100.000
    ▲610.000    		89.000.000
    ▲610.000
    Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K)75.450.000
    ▲580.000    		85.350.000
    ▲580.000
    Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K)50.790.000
    ▲410.000    		60.690.000
    ▲410.000
    Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K)44.810.000
    ▲370.000    		54.710.000
    ▲370.000
    Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K)38.680.000
    ▲330.000    		48.580.000
    ▲330.000
    Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9143.400.000
    ▲1.000.000    		146.900.000
    ▲1.000.000
    Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9143.400.000
    ▲1.000.000    		146.900.000
    ▲1.000.000
    Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920138.530.000
    ▲990.000    		144.730.000
    ▲990.000
    Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99137.800.000
    ▲550.000    		0
    ±0
    Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99135.170.000
    ▲540.000    		0
    ±0
    4. Phú Quý - Cập nhật: 21/8/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
    Giá vàng trong nướcMuaBán
    Vàng miếng SJC144.000.000
    ▲1.000.000    		147.000.000
    ▲1.000.000
    Nhẫn tròn Phú Quý 999.9144.000.000
    ▲1.000.000    		147.000.000
    ▲1.000.000
    Phú quý 1 lượng 99.9143.900.000
    ▲1.000.000    		146.900.000
    ▲1.000.000
    Vàng trang sức 999.9141.000.000
    ▲1.000.000    		146.000.000
    ▲1.000.000
    Vàng trang sức 999140.900.000
    ▲1.000.000    		145.900.000
    ▲1.000.000
    Vàng trang sức 99139.590.000
    ▲990.000    		144.540.000
    ▲990.000
    Vàng trang sức 98138.180.000
    ▲980.000    		143.080.000
    ▲980.000
    Vàng 999.9 phi SJC139.000.000
    ▲1.000.000    		0
    ±0
    5. DOJI - Cập nhật: 21/8/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
    Giá vàng trong nướcMuaBán
    Hà Nội AVPL144.000.000
    ▲1.000.000    		148.000.000
    ▲1.000.000
    Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng144.000.000
    ▲1.000.000    		148.000.000
    ▲1.000.000
    Hà Nội Nữ trang 99.99142.500.000
    ▲1.000.000    		147.500.000
    ▲1.000.000
    Hà Nội Nữ trang 99.9142.000.000
    ▲1.000.000    		147.000.000
    ▲1.000.000
    Hà Nội Nữ trang 99141.300.000
    ▲1.000.000    		146.500.000
    ▲1.000.000
    6. Mi Hồng - Cập nhật: 21/8/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
    Giá vàng trong nướcMuaBán
    Vàng miếng SJC145.000.000
    ▲2.000.000    		146.500.000
    ▲2.000.000
    Vàng 99,9%145.000.000
    ▲2.000.000    		146.500.000
    ▲2.000.000
    Vàng 9T85 (98,5%)134.000.000
    ▲2.500.000    		136.000.000
    ▲2.500.000
    Vàng 9T8 (98,0%)133.300.000
    ▲2.500.000    		135.300.000
    ▲2.500.000
    Vàng 95 (95,0%)129.300.000
    ▲2.300.000    		0
    ±0
    Vàng V75 (75,0%)98.000.000
    ▲1.000.000    		101.000.000
    ▲1.000.000
    Vàng V68 (68,0%)86.500.000
    ▲1.000.000    		89.500.000
    ▲1.000.000
    Vàng 6T1 (61,0%)83.500.000
    ▲1.000.000    		86.500.000
    ▲1.000.000
    Vàng 14K (58,0%)77.500.000
    ▲1.000.000    		80.500.000
    ▲1.000.000
    Vàng 10K (41,0%)50.500.000
    ▲1.000.000    		53.500.000
    ▲1.000.000

    Hôm nay, nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999 của Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 142,1 triệu đồng/lượng mua vào và 147,1 triệu đồng/lượng bán ra.

    Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá mua vào nhẫn vàng 9999 đang ở mức 143 triệu đồng/lượng. Doanh nghiệp chưa công bố giá bán ra trong dữ liệu cập nhật.

    Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 của DOJI được mua vào với giá 144 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 148 triệu đồng/lượng.

    Phú Quý niêm yết giá nhẫn tròn 9999 ở mức 144 triệu đồng/lượng mua vào và 147 triệu đồng/lượng bán ra.

    Tại PNJ, vàng nhẫn được thu mua với giá 143,4 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra đứng ở mức 146,9 triệu đồng/lượng.

    Giá nhẫn 9999 tại SJC hiện được niêm yết ở mức 143,5 triệu đồng/lượng mua vào và 146,5 triệu đồng/lượng bán ra.

    Giá vàng thế giới hôm nay 21/8/2026 tăng lên sát mức 4.600 USD/ounce, tăng hơn 1%

    Tính đến 16h00 ngày 21/8/2026 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới hôm nay giao ngay ở mức 4.580,5 USD/ounce, tăng 62,0 USD/ounce so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.250 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 144,97 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (143,6-146,6 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 1,63 triệu.

    Giá vàng thế giới hôm nay 21 8 2026 tăng lên sát mức 4.600 USD ounce, tăng hơn 1%
    Giá vàng thế giới hôm nay 21/8/2026 tăng lên sát mức 4.600 USD/ounce, tăng hơn 1%

    Giá vàng tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, tiến sát mức cao nhất trong ba tháng và hướng tới tuần tăng thứ ba liên tiếp. Đà đi lên của kim loại quý được hỗ trợ bởi sự suy yếu của đồng USD và kế hoạch mua lại trái phiếu của Bộ Tài chính Mỹ.

    Tính đến 7h52 GMT, giá vàng giao ngay tăng 1%, lên 4.562,86 USD/ounce. Trước đó, giá có thời điểm đạt mức cao nhất kể từ ngày 29/5. Tính từ đầu tuần, vàng đã tăng 4,2%. Giá vàng kỳ hạn Mỹ cũng tăng 1,1%, đạt 4.620 USD/ounce.

    Ông Brian Lan, Giám đốc điều hành GoldSilver Central, cho rằng đồng USD suy yếu cùng biến động lớn của lợi suất trái phiếu đã hỗ trợ giá vàng và nhiều kim loại quý khác. Đồng bạc xanh đang hướng tới một tuần giảm giá, qua đó giúp vàng trở nên rẻ hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác.

    Một động lực khác của thị trường đến từ kế hoạch mua lại trái phiếu Chính phủ Mỹ. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết quy mô mua lại có thể tiếp tục được nâng lên. Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ thông báo sẽ tăng gấp đôi lượng mua lại trái phiếu dài hạn trong quý tới, với quy mô tối thiểu 4 tỷ USD cho mỗi đợt.

    Ông Christopher Wong, chiến lược gia kim loại quý tại OCBC, cho rằng thị trường đang chờ xem đà tăng của vàng có thể kéo dài hay không. Các số liệu kinh tế sắp được công bố tại Mỹ và hội nghị Jackson Hole diễn ra từ ngày 27 đến 29/8 có thể tác động đáng kể đến lợi suất trái phiếu và diễn biến của đồng USD.

    Về chính sách tiền tệ, hai quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tỏ ra thận trọng khi đánh giá ảnh hưởng từ những thay đổi trong hoạt động quản lý nợ của Bộ Tài chính. Theo công cụ CME FedWatch, thị trường đang dự báo khả năng Fed giữ nguyên lãi suất trong tháng tới là 67%, còn khả năng tăng lãi suất ở mức 33%.

    Lãi suất cao thường gây bất lợi cho vàng do kim loại quý không mang lại lợi tức. Dù vậy, vàng vẫn được nhiều nhà đầu tư lựa chọn như một kênh phòng ngừa rủi ro lạm phát và bất ổn kinh tế.

    Đợt tăng giá gần đây khiến nhu cầu mua vàng trang sức và vàng vật chất tại Ấn Độ chững lại. Tại Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ vàng hàng đầu thế giới, sức mua vẫn duy trì tương đối ổn định.

    Rủi ro địa chính trị cũng tiếp tục hỗ trợ thị trường. Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho biết Washington sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đặc biệt cứng rắn đối với Iran.

    Không chỉ vàng, các kim loại quý khác cũng đồng loạt tăng giá. Bạc giao ngay tăng 1,8%, lên 69,31 USD/ounce; bạch kim tăng 2,6%, đạt 1.875,75 USD/ounce; còn palladium tăng 1,7%, lên 1.356,59 USD/ounce. Cả ba kim loại đều đang hướng tới một tuần tăng giá.

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