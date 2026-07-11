Thương mại - Dịch vụ Giá vàng chiều nay 11/7/2026: Chốt bảng giá vàng miếng, vàng nhẫn BTMC, BTMC, DOJI thứ Bảy Giá vàng hôm nay chiều 11/7/2026 chốt cuối tuần ở 149,9 triệu đồng/lượng, trong khi vàng thế giới giảm còn 4.119,4 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay chiều 11/7/2026 chốt giá bán ra ngày thứ Bảy ở mức 149,9 triệu đồng/lượng

Tại Công ty SJC, giá vàng hôm nay chiều 11/7/2026 không ghi nhận điều chỉnh mới. Vàng miếng SJC giữ nguyên mức mua vào 146,9 triệu đồng/lượng và bán ra 149,9 triệu đồng/lượng, tương ứng không tăng, không giảm so với lần cập nhật trước.

DOJI cũng tiếp tục duy trì mặt bằng giá cũ trong phiên chiều nay. Doanh nghiệp mua vàng miếng ở mức 146,9 triệu đồng/lượng và bán ra 149,9 triệu đồng/lượng, không thay đổi ở cả hai chiều giao dịch.

Không xuất hiện biến động mới, giá vàng miếng tại PNJ chiều 11/7 vẫn đứng ở mức 146,9 triệu đồng/lượng chiều mua vào. Giá bán ra được giữ ở ngưỡng 149,9 triệu đồng/lượng, ổn định so với trước đó.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, cả giá mua và giá bán vàng miếng đều đi ngang. Mức giá đang được áp dụng lần lượt là 146,9 triệu đồng/lượng mua vào và 149,9 triệu đồng/lượng bán ra, không tăng cũng không giảm trong phiên chiều.

Bảo Tín Minh Châu giữ nguyên giá bán ra tại 149,9 triệu đồng/lượng. Ở chiều mua vào, doanh nghiệp giao dịch ở mức 145 triệu đồng/lượng; hai chiều đều không có sự thay đổi so với mức giá trước.

Giá vàng tại Phú Quý chiều nay tiếp tục ổn định, với chiều mua vào đạt 146,3 triệu đồng/lượng và chiều bán ra ở mức 149,9 triệu đồng/lượng. So với lần cập nhật gần nhất, giá không biến động ở cả hai chiều.

Mi Hồng là thương hiệu duy nhất trong nhóm ghi nhận đợt điều chỉnh tăng. Giá mua vào được nâng thêm 600.000 đồng/lượng, lên 147,8 triệu đồng/lượng; giá bán ra tăng 500.000 đồng/lượng, đạt 149,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay Ngày 11/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 146,9 149,9 - - Tập đoàn DOJI 146,9 149,9 - - Mi Hồng 147,8 149,5 +600 +500 PNJ 146,9 149,9 - - Bảo Tín Minh Châu 145,0 149,9 - - Bảo Tín Mạnh Hải 146,9 149,9 - - Phú Quý 146,3 149,9 - -

1. DOJI - Cập nhật: 11/7/2026 14:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 146.900

- 149.900

- AVPL/SJC HCM 146.900

- 149.900

- AVPL/SJC ĐN 146.900

- 149.900

-

2. Cập nhật: 11/7/2026 14:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 146.900

- 149.900

- Hà Nội - PNJ 146.900

- 149.900

- Đà Nẵng - PNJ 146.900

- 149.900

- Miền Tây - PNJ 146.900

- 149.900

- Tây Nguyên - PNJ 146.900

- 149.900

- Đông Nam Bộ - PNJ 146.900

- 149.900

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3. Cập nhật: 11/7/2026 14:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Miếng SJC Hà Nội 146.900

- 149.900

- Miếng SJC Nghệ An 146.900

- 149.900

- Miếng SJC Thái Bình 146.900

- 149.900

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 145.900

- 149.400

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 145.900

- 149.400

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 145.900

- 149.400

- NL 99.99 129.500

- - NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 130.000

- - Trang sức 99.9 141.300

- 148.300

- Trang sức 99.99 141.400

- 148.400

-

4. Cập nhật: 11/7/2026 14:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 145.000

- 149.900

- Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 145.000

- 149.900

- Nhẫn tròn trơn BTMC 145.000

- 149.900

- Bản vị vàng BTMC 145.000

- 149.900

- Trang sức Rồng Thăng Long 9999 143.000

- 148.000

- Trang sức Rồng Thăng Long 999 142.800

- 147.800

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5. Cập nhật: 11/7/2026 14:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146.900

- 149.900

- Vàng SJC 5 chỉ 146.900

- 149.920

- Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 146.900

- 149.930

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Giá vàng nhẫn chiều nay 11/7/2026 chốt giá bán giá cao nhất tại Bảo Tín Mạnh Hải

Giá vàng nhẫn chiều nay 11/7/2026 chốt phiên ngày thứ Bảy trong khoảng 145,0–147,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 149,0–149,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Khép lại phiên giao dịch cuối tuần, Bảo Tín Mạnh Hải là thương hiệu có giá vàng nhẫn bán ra cao nhất thị trường, đạt 149,9 triệu đồng/lượng. Ở chiều mua vào, Mi Hồng dẫn đầu nhóm khảo sát với mức 147,8 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty SJC, giá vàng nhẫn chốt phiên ngày 11/7/2026 ở mức 146,9 triệu đồng/lượng mua vào và 149,6 triệu đồng/lượng bán ra. Khoảng cách giữa hai chiều giao dịch được duy trì ở mức 2,7 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải kết thúc ngày thứ Bảy với giá vàng nhẫn mua vào đạt 146,9 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra chốt ở mức 149,9 triệu đồng/lượng. Đây là mức bán ra cao nhất trong số các doanh nghiệp được khảo sát vào cuối tuần.

Giá vàng nhẫn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu chốt giá mua vào ở mức 145,0 triệu đồng/lượng và bán ra 149,0 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua - bán của thương hiệu này lên tới 4 triệu đồng/lượng, cao nhất trong nhóm.

Tại DOJI Hà Nội, vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 khép lại phiên cuối tuần với mức mua vào 146,0 triệu đồng/lượng. Giá bán ra dừng tại 149,5 triệu đồng/lượng, đưa khoảng cách giữa hai chiều lên 3,5 triệu đồng/lượng.

PNJ chốt giá vàng nhẫn ngày thứ Bảy ở mức 145,7 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 149,2 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Người mua vàng tại thương hiệu này đang chịu mức chênh lệch 3,5 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng kết thúc phiên giao dịch cuối tuần với giá mua vàng nhẫn cao nhất thị trường, đạt 147,8 triệu đồng/lượng. Chiều bán ra chốt ở mức 149,3 triệu đồng/lượng, qua đó giữ biên độ mua - bán chỉ 1,5 triệu đồng/lượng, thấp nhất trong nhóm doanh nghiệp được khảo sát.

Giá vàng trang sức chiều nay 11/7/2026

Giá vàng trang sức tại Việt Nam (quy đổi theo 1 chỉ = 3.75 gram) dao động từ 5.000.000 - 15.000.000 VNĐ/chỉ tùy hàm lượng tuổi vàng và thương hiệu. Vàng tây 18K có giá từ 10.000.000 - 11.000.000 VNĐ/chỉ, trong khi vàng 24K (9999) cao hơn, từ 14.200.000 - 14.800.000 VNĐ/chỉ.

Giá vàng trang sức cập nhật theo bảng giá mới nhất của các thương hiệu như sau:

Loại vàng Giá mua vào (VNĐ/chỉ) Giá bán ra (VNĐ/chỉ) Vàng trang sức 999.9 (24K) 14.200.000 - 14.570.000 14.600.000 - 14.920.000 Vàng trang sức 18K (750) 9.550.000 - 10.000.000 9.850.000 - 10.950.000 Vàng trang sức 14K (585) 7.551.000 8.541.000 Vàng trang sức 10K (416) 4.800.000 - 5.084.000 5.100.000 - 6.074.000

Lưu ý: Giá mua bán chênh lệch tùy thuộc vào chính sách riêng của từng cửa hàng. Để xem giá trực tiếp và chọn mua các mẫu trang sức có sẵn.

Giá vàng thế giới chiều nay 11/7/2026 chốt cuối ngày ở mức 4.119,4 USD/ounce, giảm 0,08%

Giá vàng thế giới chiều nay 11/7/2026 dao động quanh 4.119,4 USD/ounce, giảm nhẹ so với phiên trước và chưa ghi nhận biến động đáng kể trong ngày cuối tuần. Cập nhật lúc 11h30 ngày 11/7 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mức 4.119,4 USD/ounce, giảm 3,2 USD/ounce so với mức ghi nhận trước đó.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank ở mức 26.470 đồng/USD, giá vàng quốc tế tương đương khoảng 131,47 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và các loại phí. So với giá bán vàng miếng SJC trong nước ở mức 149,9 triệu đồng/lượng, vàng thế giới đang thấp hơn khoảng 18,43 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hôm nay 11/7/2026 quay về quanh mức 4.119,4 USD/ounce, không có biến động lớn

Giá vàng thế giới chiều nay 11/7/2026 giảm nhẹ trong phiên cuối tuần và có khả năng khép lại một tuần đi xuống. Áp lực đối với kim loại quý gia tăng khi giá dầu bật mạnh do căng thẳng giữa Mỹ và Iran, làm dấy lên lo ngại lạm phát có thể tăng trở lại.

Diễn biến của thị trường năng lượng khiến giới đầu tư thận trọng hơn trước triển vọng chính sách tiền tệ. Các ngân hàng trung ương, đặc biệt là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, được dự báo có thể tiếp tục duy trì lập trường thắt chặt để kiểm soát áp lực giá cả.

Trong phiên giao dịch quốc tế trước đó, giá vàng giao ngay có thời điểm giảm 0,5% xuống 4.101,70 USD/ounce. Hợp đồng vàng Mỹ giao tháng 8 cũng giảm 0,7%, còn 4.110,60 USD/ounce.

Theo chuyên gia Bart Melek của TD Securities, căng thẳng Mỹ - Iran đang khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên dè dặt, qua đó kéo giá kim loại quý lùi về khu vực 4.100 USD/ounce.

Giá dầu và các mặt hàng năng lượng tăng cao có thể đẩy lạm phát đi lên, đồng thời làm gia tăng khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất. Thị trường hiện dự báo khoảng 62% khả năng ngân hàng trung ương Mỹ tăng lãi suất trong tháng 9.

Mặt bằng lãi suất cao thường gây sức ép lên giá vàng do kim loại quý không mang lại lợi suất. Nhà đầu tư hiện chờ đợi số liệu lạm phát Mỹ cùng phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh trong tuần tới để tìm thêm tín hiệu về định hướng chính sách tiền tệ.

Trên thị trường kim loại quý, giá bạc giảm 0,4% xuống 59,73 USD/ounce. Giá bạch kim tăng 0,4%, đạt 1.617,45 USD/ounce, còn palladium tăng 2,2% lên 1.274,94 USD/ounce.