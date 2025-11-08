Giá vàng chiều nay (11-8): Các thương hiệu đồng loạt giảm giá vàng miếng nửa triệu đồng, còn 123,9 triệu đồng/lượng bán ra, sau hai ngày ở mức đỉnh lịch sử; vàng nhẫn cũng được điều chỉnh giảm từ 400 - 500 nghìn đồng/lượng.

Các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt giảm 500 nghìn đồng/lượng, hiện niêm yết giá vàng miếng ở mức 122,7 - 123,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Phú Quý SJC niêm yết giá vàng miếng ở mức 121,9 - 123,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng chiều nay (11-8): Giá vàng miếng và vàng nhẫn cùng giảm mạnh. Ảnh minh họa: vov.vn

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn cũng được các doanh nghiệp điều chỉnh giảm so với hôm qua.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 116,9 - 119,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 400 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn thương hiệu DOJI và PNJ cùng giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở mức 117 - 119,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bảo Tín Minh Châu cũng giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 117,3 - 120,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tương tự, vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 116,5 - 119,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trước đó, ngày 8-8, giá bán vàng miếng và nhẫn trơn cùng lập đỉnh lịch sử, lần lượt đạt 124,4 và 119,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giảm do ảnh hưởng từ giá vàng thế giới. Trên thị trường quốc tế, sau khi chốt tuần ở mức cao, giá vàng hôm nay bất ngờ đảo chiều, lao dốc mạnh khi vừa mở cửa tuần giao dịch mới.

Giá vàng đi xuống ngược với dự báo của giới phân tích và các nhà đầu tư khi kỳ vọng kim loại quý có thể tăng tiếp trong tuần này.

Tuần này, thị trường đang chờ đợi nhiều thông tin kinh tế như cuộc họp công bố quyết định lãi suất của Australia; báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tháng 7; chỉ số giá sản xuất của Mỹ... Số liệu của những thông tin này dự kiến sẽ tác động tới giá vàng.

Sáng nay, chỉ số đồng USD (DXY) trên thị trường quốc tế phục hồi trở lại lên 98,1 điểm cũng tạo áp lực giảm giá vàng.

Vào đầu giờ chiều nay, giá vàng thế giới ở mức 3.374 USD/ounce, nhìn chung giảm 0,78% (tương đương với giảm 26,5 USD/ounce) trong 24 giờ qua.

Hiện tại, quy đổi theo tỷ giá tại Vietcombank (chưa thuế, phí), vàng thế giới đang có giá 107,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC là 16,5 triệu đồng/lượng.

