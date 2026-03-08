Giá vàng hôm nay 03/08/2026: SJC 137,5 - 141,5 triệu đồng/lượng, tăng trở lại Giá vàng SJC lúc 11:42 ngày 03/08/2026: mua vào 137,5 triệu, bán ra 141,5 triệu đồng/lượng; cùng tăng 500.000 đồng so với lần cập nhật trước trong ngày. (Cập nhật lúc 11:42)

Diễn biến giá vàng trong ngày

11:42: Lúc 11:42, giá SJC mua vào và bán ra cùng tăng 500.000 đồng, lần lượt lên 137.500.000 và 141.500.000 đồng/lượng.

10:12: SJC đi ngang, thay đổi 0 đồng so với lần cập nhật trước: mua 137 triệu đồng/lượng, bán 141 triệu đồng/lượng.

Lúc 09:05 sáng 03/08/2026, giá vàng hôm nay so với hôm qua đi ngang tại 7 thương hiệu trong bảng dữ liệu. Riêng PNJ tại TP.HCM và Hà Nội ghi nhận giá mua tăng 100.000, trong khi giá bán giảm 100.000.

Giá bán cao nhất trong bảng là 142.300.000 tại BTMC VRTL. Các mức giá được đối chiếu giữa hôm nay và hôm qua theo từng thương hiệu.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:05 sáng

SJC : mua 137.000.000, đi ngang; bán 141.000.000, đi ngang.

: mua 137.000.000, đi ngang; bán 141.000.000, đi ngang. DOJI HN : mua 137.000.000, đi ngang; bán 141.000.000, đi ngang.

: mua 137.000.000, đi ngang; bán 141.000.000, đi ngang. DOJI SG : mua 137.000.000, đi ngang; bán 141.000.000, đi ngang.

: mua 137.000.000, đi ngang; bán 141.000.000, đi ngang. BTMH : mua 137.200.000, đi ngang; bán 141.200.000, đi ngang.

: mua 137.200.000, đi ngang; bán 141.200.000, đi ngang. BTMC VRTL : mua 138.300.000, đi ngang; bán 142.300.000, đi ngang.

: mua 138.300.000, đi ngang; bán 142.300.000, đi ngang. BTMC SJC : mua 137.000.000, đi ngang; bán 141.000.000, đi ngang.

: mua 137.000.000, đi ngang; bán 141.000.000, đi ngang. Phú Qúy SJC : mua 137.000.000, đi ngang; bán 141.000.000, đi ngang.

: mua 137.000.000, đi ngang; bán 141.000.000, đi ngang. PNJ TP.HCM : mua 136.100.000, tăng 100.000; bán 140.900.000, giảm 100.000.

: mua 136.100.000, tăng 100.000; bán 140.900.000, giảm 100.000. PNJ Hà Nội: mua 136.100.000, tăng 100.000; bán 140.900.000, giảm 100.000.

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại/Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/- Mua +/- Bán SJC 137.000.000 141.000.000 0 0 DOJI HN 137.000.000 141.000.000 0 0 DOJI SG 137.000.000 141.000.000 0 0 BTMH 137.200.000 141.200.000 0 0 BTMC VRTL 138.300.000 142.300.000 0 0 BTMC SJC 137.000.000 141.000.000 0 0 Phú Qúy SJC 137.000.000 141.000.000 0 0 PNJ TP.HCM 136.100.000 140.900.000 +100.000 -100.000 PNJ Hà Nội 136.100.000 140.900.000 +100.000 -100.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.