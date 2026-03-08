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    Giá vàng hôm nay 03/08/2026: SJC 137,5 - 141 triệu đồng/lượng, mua tăng

    Đại Ngàn03/08/2026 16:09

    Giá vàng SJC lúc 16:09 ngày 03/08/2026: mua 137,5 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng; bán 141 triệu đồng/lượng, đi ngang so với lần cập nhật trước trong ngày. (Cập nhật lúc 16:09)

    Diễn biến giá vàng trong ngày

    16:09: Lúc 16:09, SJC tăng 500.000 đồng chiều mua, đi ngang chiều bán; giá hiện tại 137,5-141 triệu đồng/lượng.

    14:42: SJC tăng 500.000 đồng/lượng ở cả mua và bán so với lần cập nhật trước, hiện mua 137,5 triệu, bán 141,5 triệu đồng/lượng.

    13:12: SJC tăng 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với lần cập nhật trước, lên 137,5 và 141,5 triệu đồng/lượng.

    11:42: Lúc 11:42, giá SJC mua vào và bán ra cùng tăng 500.000 đồng, lần lượt lên 137.500.000 và 141.500.000 đồng/lượng.

    10:12: SJC đi ngang, thay đổi 0 đồng so với lần cập nhật trước: mua 137 triệu đồng/lượng, bán 141 triệu đồng/lượng.

    Lúc 09:05 sáng 03/08/2026, giá vàng hôm nay so với hôm qua đi ngang tại 7 thương hiệu trong bảng dữ liệu. Riêng PNJ tại TP.HCM và Hà Nội ghi nhận giá mua tăng 100.000, trong khi giá bán giảm 100.000.

    Giá bán cao nhất trong bảng là 142.300.000 tại BTMC VRTL. Các mức giá được đối chiếu giữa hôm nay và hôm qua theo từng thương hiệu.

    Giá vàng hôm nay
    Giá vàng hôm nay

    Điểm nhanh lúc 09:05 sáng

    • SJC: mua 137.000.000, đi ngang; bán 141.000.000, đi ngang.
    • DOJI HN: mua 137.000.000, đi ngang; bán 141.000.000, đi ngang.
    • DOJI SG: mua 137.000.000, đi ngang; bán 141.000.000, đi ngang.
    • BTMH: mua 137.200.000, đi ngang; bán 141.200.000, đi ngang.
    • BTMC VRTL: mua 138.300.000, đi ngang; bán 142.300.000, đi ngang.
    • BTMC SJC: mua 137.000.000, đi ngang; bán 141.000.000, đi ngang.
    • Phú Qúy SJC: mua 137.000.000, đi ngang; bán 141.000.000, đi ngang.
    • PNJ TP.HCM: mua 136.100.000, tăng 100.000; bán 140.900.000, giảm 100.000.
    • PNJ Hà Nội: mua 136.100.000, tăng 100.000; bán 140.900.000, giảm 100.000.

    Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

    Loại/Thương hiệuMua hôm nayBán hôm nay+/- Mua+/- Bán
    SJC137.000.000141.000.00000
    DOJI HN137.000.000141.000.00000
    DOJI SG137.000.000141.000.00000
    BTMH137.200.000141.200.00000
    BTMC VRTL138.300.000142.300.00000
    BTMC SJC137.000.000141.000.00000
    Phú Qúy SJC137.000.000141.000.00000
    PNJ TP.HCM136.100.000140.900.000+100.000-100.000
    PNJ Hà Nội136.100.000140.900.000+100.000-100.000

    Ghi chú

    Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

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      Giá vàng hôm nay 03/08/2026: SJC 137,5 - 141 triệu đồng/lượng, mua tăng
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