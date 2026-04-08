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    Giá vàng hôm nay 04/08/2026: SJC 137 - 140 triệu đồng/lượng, giảm

    Đại Ngàn04/08/2026 13:39

    Giá vàng SJC lúc 13:39 ngày 04/08/2026: mua 137 triệu, bán 140 triệu đồng/lượng; lần lượt giảm 500.000 đồng và 1 triệu đồng so với cập nhật trước trong ngày. (Cập nhật lúc 13:39)

    Diễn biến giá vàng trong ngày

    13:39: Lúc 13:39 ngày 04/08/2026, giá SJC giảm 500.000 đồng mua và 1.000.000 đồng bán, hiện ở mức 137-140 triệu đồng/lượng.

    12:09: SJC giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều mua và 1.000.000 đồng/lượng ở chiều bán; hiện mua 137 triệu, bán 140 triệu đồng/lượng.

    10:39: 10:39 ngày 04/08/2026, giá SJC mua vào giảm 500.000 đồng còn 137 triệu, bán ra giảm 1 triệu đồng còn 140 triệu đồng/lượng.

    Cập nhật lúc 09:10 sáng 04/08/2026, giá vàng hôm nay tại nhiều thương hiệu giảm so với hôm qua. Giá bán SJC, DOJI, BTMC SJC và Phú Qúy SJC giảm 1.000.000 đồng; trong khi giá bán PNJ giảm 1.100.000 đồng.

    Ở chiều ngược lại, BTMH và BTMC VRTL giữ nguyên cả giá mua lẫn giá bán so với hôm qua. BTMC VRTL có giá mua 138.000.000 đồng và giá bán 142.000.000 đồng.

    Giá vàng hôm nay
    Giá vàng hôm nay

    Điểm nhanh lúc 09:10 sáng

    • SJC, DOJI HN, DOJI SG, BTMC SJC và Phú Qúy SJC: giá mua 137.000.000 đồng, giảm 500.000 đồng; giá bán 140.000.000 đồng, giảm 1.000.000 đồng.
    • BTMH: giá mua 137.200.000 đồng và giá bán 141.200.000 đồng, đều đi ngang.
    • BTMC VRTL: giá mua 138.000.000 đồng và giá bán 142.000.000 đồng, đều đi ngang.
    • PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội: giá mua 135.800.000 đồng, giảm 300.000 đồng; giá bán 139.800.000 đồng, giảm 1.100.000 đồng.

    Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

    Loại/Thương hiệuMua hôm nayBán hôm nay+/- Mua+/- Bán
    SJC137.000.000140.000.000-500.000-1.000.000
    DOJI HN137.000.000140.000.000-500.000-1.000.000
    DOJI SG137.000.000140.000.000-500.000-1.000.000
    BTMH137.200.000141.200.00000
    BTMC VRTL138.000.000142.000.00000
    BTMC SJC137.000.000140.000.000-500.000-1.000.000
    Phú Qúy SJC137.000.000140.000.000-500.000-1.000.000
    PNJ TP.HCM135.800.000139.800.000-300.000-1.100.000
    PNJ Hà Nội135.800.000139.800.000-300.000-1.100.000

    Ghi chú

    Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

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      Giá vàng hôm nay 04/08/2026: SJC 137 - 140 triệu đồng/lượng, giảm
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