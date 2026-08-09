Giá vàng hôm nay 09/08/2026: SJC 141,0 - 144,0 triệu đồng/lượng, đi ngang
Cập nhật giá vàng lúc 13:50 ngày 09/08/2026: Giá vàng SJC đi ngang so với mốc cập nhật trước, hiện niêm yết ở mức 141,000,000 đồng/lượng mua vào và 144,000,000 đồng/lượng bán ra. (Cập nhật lúc 13:50)
Diễn biến giá vàng trong ngày
13:50: Giá vàng SJC lúc 13:50 ngày 09/08/2026 đi ngang so với lần cập nhật trước, niêm yết ở mức 141,0 - 144,0 triệu đồng/lượng.
12:20: Giá vàng SJC lúc 12:20 ngày 09/08/2026 đi ngang so với lần cập nhật trước, niêm yết ở mức 141,00 - 144,00 triệu đồng/lượng.
10:50: Lúc 10:50 ngày 09/08/2026, giá vàng SJC đi ngang ở mức 141,000,000 - 144,000,000 đồng/lượng so với lần cập nhật trước.
Ghi nhận vào lúc 09:29 sáng ngày 09/08/2026, giá vàng trong nước đồng loạt đi ngang ở tất cả các thương hiệu so với hôm qua. Giá vàng SJC hiện được niêm yết ở mức 141,000,000 đồng/lượng chiều mua vào và 144,000,000 đồng/lượng chiều bán ra. Mức giá bán ra cao nhất trên thị trường thuộc về Bảo Tín Minh Châu VRTL với 145,500,000 đồng/lượng.
Điểm nhanh lúc 09:29
- SJC, DOJI (HN & SG), BTMC SJC, Phú Quý SJC: Mua vào 141.000.000 đồng/lượng (không đổi), bán ra 144.000.000 đồng/lượng (không đổi).
- Bảo Tín Minh Châu (BTMH): Mua vào 141.200.000 đồng/lượng (không đổi), bán ra 145.200.000 đồng/lượng (không đổi).
- Bảo Tín Minh Châu (BTMC VRTL): Mua vào 141.500.000 đồng/lượng (không đổi), bán ra 145.500.000 đồng/lượng (không đổi).
- PNJ (TP.HCM & Hà Nội): Mua vào 140.000.000 đồng/lượng (không đổi), bán ra 143.900.000 đồng/lượng (không đổi).
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
|Thương hiệu
|Mua hôm nay
|Bán hôm nay
|+/- Mua
|+/- Bán
|SJC
|141.000.000
|144.000.000
|0
|0
|DOJI HN
|141.000.000
|144.000.000
|0
|0
|DOJI SG
|141.000.000
|144.000.000
|0
|0
|BTMH
|141.200.000
|145.200.000
|0
|0
|BTMC VRTL
|141.500.000
|145.500.000
|0
|0
|BTMC SJC
|141.000.000
|144.000.000
|0
|0
|Phú Quý SJC
|141.000.000
|144.000.000
|0
|0
|PNJ TP.HCM
|140.000.000
|143.900.000
|0
|0
|PNJ Hà Nội
|140.000.000
|143.900.000
|0
|0
Ghi chú
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.