Giá vàng hôm nay 09/08/2026: SJC 141,0 - 144,0 triệu đồng/lượng, đi ngang Cập nhật giá vàng lúc 13:50 ngày 09/08/2026: Giá vàng SJC đi ngang so với mốc cập nhật trước, hiện niêm yết ở mức 141,000,000 đồng/lượng mua vào và 144,000,000 đồng/lượng bán ra. (Cập nhật lúc 13:50)

Diễn biến giá vàng trong ngày

13:50: Giá vàng SJC lúc 13:50 ngày 09/08/2026 đi ngang so với lần cập nhật trước, niêm yết ở mức 141,0 - 144,0 triệu đồng/lượng.

12:20: Giá vàng SJC lúc 12:20 ngày 09/08/2026 đi ngang so với lần cập nhật trước, niêm yết ở mức 141,00 - 144,00 triệu đồng/lượng.

10:50: Lúc 10:50 ngày 09/08/2026, giá vàng SJC đi ngang ở mức 141,000,000 - 144,000,000 đồng/lượng so với lần cập nhật trước.

Ghi nhận vào lúc 09:29 sáng ngày 09/08/2026, giá vàng trong nước đồng loạt đi ngang ở tất cả các thương hiệu so với hôm qua. Giá vàng SJC hiện được niêm yết ở mức 141,000,000 đồng/lượng chiều mua vào và 144,000,000 đồng/lượng chiều bán ra. Mức giá bán ra cao nhất trên thị trường thuộc về Bảo Tín Minh Châu VRTL với 145,500,000 đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:29

SJC, DOJI (HN & SG), BTMC SJC, Phú Quý SJC : Mua vào 141.000.000 đồng/lượng (không đổi), bán ra 144.000.000 đồng/lượng (không đổi).

: Mua vào 141.000.000 đồng/lượng (không đổi), bán ra 144.000.000 đồng/lượng (không đổi). Bảo Tín Minh Châu (BTMH) : Mua vào 141.200.000 đồng/lượng (không đổi), bán ra 145.200.000 đồng/lượng (không đổi).

: Mua vào 141.200.000 đồng/lượng (không đổi), bán ra 145.200.000 đồng/lượng (không đổi). Bảo Tín Minh Châu (BTMC VRTL) : Mua vào 141.500.000 đồng/lượng (không đổi), bán ra 145.500.000 đồng/lượng (không đổi).

: Mua vào 141.500.000 đồng/lượng (không đổi), bán ra 145.500.000 đồng/lượng (không đổi). PNJ (TP.HCM & Hà Nội): Mua vào 140.000.000 đồng/lượng (không đổi), bán ra 143.900.000 đồng/lượng (không đổi).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/- Mua +/- Bán SJC 141.000.000 144.000.000 0 0 DOJI HN 141.000.000 144.000.000 0 0 DOJI SG 141.000.000 144.000.000 0 0 BTMH 141.200.000 145.200.000 0 0 BTMC VRTL 141.500.000 145.500.000 0 0 BTMC SJC 141.000.000 144.000.000 0 0 Phú Quý SJC 141.000.000 144.000.000 0 0 PNJ TP.HCM 140.000.000 143.900.000 0 0 PNJ Hà Nội 140.000.000 143.900.000 0 0

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.