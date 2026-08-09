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    Giá vàng hôm nay 09/08/2026: SJC 141,0 - 144,0 triệu đồng/lượng, đi ngang

    Đại Ngàn09/08/2026 13:50

    Cập nhật giá vàng lúc 13:50 ngày 09/08/2026: Giá vàng SJC đi ngang so với mốc cập nhật trước, hiện niêm yết ở mức 141,000,000 đồng/lượng mua vào và 144,000,000 đồng/lượng bán ra. (Cập nhật lúc 13:50)

    Diễn biến giá vàng trong ngày

    13:50: Giá vàng SJC lúc 13:50 ngày 09/08/2026 đi ngang so với lần cập nhật trước, niêm yết ở mức 141,0 - 144,0 triệu đồng/lượng.

    12:20: Giá vàng SJC lúc 12:20 ngày 09/08/2026 đi ngang so với lần cập nhật trước, niêm yết ở mức 141,00 - 144,00 triệu đồng/lượng.

    10:50: Lúc 10:50 ngày 09/08/2026, giá vàng SJC đi ngang ở mức 141,000,000 - 144,000,000 đồng/lượng so với lần cập nhật trước.

    Ghi nhận vào lúc 09:29 sáng ngày 09/08/2026, giá vàng trong nước đồng loạt đi ngang ở tất cả các thương hiệu so với hôm qua. Giá vàng SJC hiện được niêm yết ở mức 141,000,000 đồng/lượng chiều mua vào và 144,000,000 đồng/lượng chiều bán ra. Mức giá bán ra cao nhất trên thị trường thuộc về Bảo Tín Minh Châu VRTL với 145,500,000 đồng/lượng.

    Giá vàng hôm nay
    Giá vàng hôm nay

    Điểm nhanh lúc 09:29

    • SJC, DOJI (HN & SG), BTMC SJC, Phú Quý SJC: Mua vào 141.000.000 đồng/lượng (không đổi), bán ra 144.000.000 đồng/lượng (không đổi).
    • Bảo Tín Minh Châu (BTMH): Mua vào 141.200.000 đồng/lượng (không đổi), bán ra 145.200.000 đồng/lượng (không đổi).
    • Bảo Tín Minh Châu (BTMC VRTL): Mua vào 141.500.000 đồng/lượng (không đổi), bán ra 145.500.000 đồng/lượng (không đổi).
    • PNJ (TP.HCM & Hà Nội): Mua vào 140.000.000 đồng/lượng (không đổi), bán ra 143.900.000 đồng/lượng (không đổi).

    Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

    Thương hiệuMua hôm nayBán hôm nay+/- Mua+/- Bán
    SJC141.000.000144.000.00000
    DOJI HN141.000.000144.000.00000
    DOJI SG141.000.000144.000.00000
    BTMH141.200.000145.200.00000
    BTMC VRTL141.500.000145.500.00000
    BTMC SJC141.000.000144.000.00000
    Phú Quý SJC141.000.000144.000.00000
    PNJ TP.HCM140.000.000143.900.00000
    PNJ Hà Nội140.000.000143.900.00000

    Ghi chú

    Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

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      Giá vàng hôm nay 09/08/2026: SJC 141,0 - 144,0 triệu đồng/lượng, đi ngang
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