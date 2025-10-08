Giá vàng hôm nay (10-8): Neo ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay (10-8): Vàng miếng hôm nay neo ở ngưỡng cao với mức 124,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, riêng vàng miếng Bảo Tín Minh Châu bật tăng; giá vàng thế giới tăng nhẹ so với sáng qua, niêm yết quanh ngưỡng 3.399,6 USD/ounce.

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Giá vàng miếng trong nước hôm nay neo ở ngưỡng cao. Vàng miếng thương hiệu SJC, DOJI, PNJ đồng loạt niêm yết ở mức 123,2 - 124,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang so với phiên giao dịch hôm qua.

Riêng vàng miếng Bảo Tín Minh Châu bật tăng, ở mức 123,2 triệu đồng/lượng mua vào (tăng 600.000 đồng/lượng) và bán ra ở mức 124,4 triệu đồng/lượng (tăng 400.000 đồng/lượng).

Phú Quý SJC mua vào thấp hơn 1 triệu đồng/lượng với mức 122,2 triệu đồng/lượng và bán ra 124,4 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả hai chiều.

Giá vàng miếng trong nước cập nhật lúc 5 giờ sáng 10-8 như sau:

Vàng Khu vực Rạng sáng 9-8 Rạng sáng 10-8 Chênh lệch Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng DOJI Hà Nội 123,2 124,4 123,2 124,4 - - TP Hồ Chí Minh 123,2 124,4 123,2 124,4 - - SJC TP Hồ Chí Minh 123,2 124,4 123,2 124,4 - - Hà Nội 123,2 124,4 123,2 124,4 - - Đà Nẵng 123,2 124,4 123,2 124,4 - - PNJ TP Hồ Chí Minh 123,2 124,4 123,2 124,4 - - Hà Nội 123,2 124,4 123,2 124,4 - - Bảo Tín Minh Châu Toàn quốc 122,6 124 123,2 124,4 +600 +400 Phú Quý SJC Toàn quốc 122,2 124,4 122,2 124,4 - -

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay

Cùng chiều diễn biến với vàng miếng, giá vàng nhẫn hôm nay cũng đi ngang so với hôm qua.

Giá vàng hôm nay (10-8): Vàng miếng Bảo Tín Minh Châu bật tăng. Ảnh: 24h.com.vn

Cụ thể, SJC thu mua vàng nhẫn ở mức 117,3 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 119,8 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả hai chiều.

DOJI giao dịch vàng nhẫn ở mức 117,5 - 120 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu hiện giao dịch ở mức 117,8 - 120,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ổn định ở cả hai chiều so với sáng qua.

PNJ thu mua vàng nhẫn ở ngưỡng 117,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 120 triệu đồng/lượng, đi ngang so với sáng qua.

Phú Quý cũng giữ nguyên giá vàng nhẫn ở ngưỡng 117 - 120 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Giá vàng thế giới hôm nay

Giá vàng thế giới hôm nay tăng, với giá vàng giao ngay ở mức 3.399,6 USD/ounce. Giá vàng thế giới nhìn chung tăng 0,08% trong 24 giờ qua, tương ứng với tăng 2,7 USD/ounce.

Với giá vàng miếng trong nước neo ở mức cao và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 3.399,6 USD/ounce (tương đương khoảng 108,56 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 15,84 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng nhẹ, quanh ngưỡng 3.399,6 USD/ounce. Ảnh: Kitco

Dù tuần qua không có nhiều số liệu kinh tế quan trọng được công bố, thị trường kim loại quý vẫn chứng kiến nhiều biến động mạnh.

Chiều thứ Năm, Tờ Financial Times đưa tin một bức thư của Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ gửi tới một nhà tinh luyện vàng của Thụy Sĩ vào ngày 31-7 khẳng định các thỏi vàng nặng 1kg và 100 ounce sẽ bị áp mức thuế nhập khẩu cao. Theo tin này, mức thuế mới của Mỹ với vàng thỏi từ Thụy Sĩ có thể lên tới 39% - thuộc hàng cao nhất dưới thời chính quyền Tổng thống Trump.

Ngay sau đó, thị trường kim loại quý toàn cầu rúng động. Giá vàng tương lai trên sàn Comex lập kỷ lục mới ở mức 3.534,10 USD/ounce vào khoảng 6 giờ tối (giờ Mỹ), trong khi giá vàng giao ngay vượt mốc 3.400 USD/ounce. Giới phân tích cảnh báo rằng nếu quyết định áp thuế trở thành hiện thực, cấu trúc thị trường vàng thế giới sẽ thay đổi sâu sắc.

Đến chiều thứ Sáu, người phát ngôn của chính quyền Tổng thống Trump khẳng định với báo chí rằng thông tin về thuế vàng là “sai lệch” và sẽ sớm ban hành chính sách làm rõ: Nhập khẩu vàng thỏi sẽ không bị đánh thuế.

Dù tin áp thuế đã được phủ nhận, giá vàng chỉ giảm nhẹ rồi nhanh chóng phục hồi, giữ gần như toàn bộ mức tăng của cả tuần.

Diễn biến này cho thấy lực mua vàng vẫn mạnh, phần nào phản ánh tâm lý tìm nơi trú ẩn an toàn của giới đầu tư trong bối cảnh bất ổn kinh tế toàn cầu.

TRƯỜNG AN

