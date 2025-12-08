Giá vàng hôm nay (12-8): Vàng miếng trong nước đảo chiều giảm mạnh, rớt khỏi đỉnh lịch sử được thiết lập trong tuần qua; vàng nhẫn cùng chung xu hướng “lao dốc”. Trên thị trường thế giới, giá vàng cũng giảm sâu sau khi có những tin tức mới nhất về thuế quan và các yếu tố kinh tế khác.

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Giá vàng miếng khởi động ngày 12-8 ở mức 122,7 - 123,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) tại các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, đồng loạt giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.

Riêng Phú Quý SJC mua vào thấp hơn 800 nghìn đồng/lượng, hiện giao dịch ở ngưỡng 121,9 - 123,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng miếng hôm nay giảm mạnh, rớt khỏi đỉnh lịch sử. Ảnh: vnbusiness.vn

Giá vàng miếng trong nước cập nhật lúc 5 giờ 30 phút sáng 12-8 như sau:

Vàng Khu vực Rạng sáng 11-8 Rạng sáng 12-8 Chênh lệch Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng DOJI Hà Nội 123,2 124,4 122,7 123,9 –500 –500 TP Hồ Chí Minh 123,2 124,4 122,7 123,9 –500 –500 SJC TP Hồ Chí Minh 123,2 124,4 122,7 123,9 –500 –500 Hà Nội 123,2 124,4 122,7 123,9 –500 –500 Đà Nẵng 123,2 124,4 122,7 123,9 –500 –500 PNJ TP Hồ Chí Minh 123,2 124,4 122,7 123,9 –500 –500 Hà Nội 123,2 124,4 122,7 123,9 –500 –500 Bảo Tín Minh Châu Toàn quốc 123,2 124,4 122,7 123,9 –500 –500 Phú Quý SJC Toàn quốc 122,2 124,4 121,9 123,9 –300 –500

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay

Cùng xu hướng “lao dốc” với thị trường vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng quay đầu giảm từ 500 - 700 nghìn đồng/lượng.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 116,6 - 119,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 700 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn thương hiệu DOJI và PNJ cùng giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở mức 117 - 119,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bảo Tín Minh Châu cũng giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 117,3 - 120,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tương tự, vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 116,5 - 119,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng thế giới hôm nay

Giá vàng thế giới hôm nay quay đầu giảm 1,63%, tương ứng với giảm 55,57 USD/ounce trong 24 giờ qua, với giá vàng giao ngay hiện ở mức 3.344,79 USD/ounce (tương đương khoảng 106,5 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 17,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hôm nay quay đầu giảm. Ảnh minh họa: Shutterstock

Giá vàng hôm nay giảm sâu sau khi tăng mạnh vào đầu ngày thứ Sáu tuần trước, khi giới giao dịch chờ đợi việc làm rõ từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump về chính sách thuế nhập khẩu vàng. Trước đó, các tin đồn về việc Mỹ áp thuế đã khiến thị trường vàng hỗn loạn. Tuy nhiên, sau đó Nhà Trắng đã thông báo sẽ làm rõ lập trường của mình, làm giảm bớt lo lắng ban đầu và khiến giá vàng điều chỉnh lại. Joseph Cavatoni, chiến lược gia thị trường cấp cao khu vực Bắc Mỹ tại Hội đồng Vàng Thế giới, bày tỏ: “Chúng tôi thấy các phân khúc khác nhau của thị trường vàng đang vận hành một cách có trật tự khi ngành công nghiệp chờ đợi sự làm rõ tiềm năng này”.

Một yếu tố quan trọng khác tác động đến giá vàng là dữ liệu lạm phát sắp được công bố của Mỹ. Dữ liệu này sẽ cho biết mức độ tăng giá tiêu dùng và có thể ảnh hưởng đến quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về việc có nên giảm lãi suất hay không.

“Dữ liệu lạm phát tuần này sẽ đặc biệt quan trọng sau báo cáo việc làm yếu kém. Nếu số liệu lạm phát cao hơn dự kiến, Fed có thể sẽ tạm hoãn đợt cắt giảm lãi suất dự kiến vào tháng 9, điều này sẽ bất lợi cho giá vàng”, Jim Wyckoff, nhà phân tích cấp cao tại Kitco Metals nhận định.

Ngoài ra, thị trường cũng đang theo dõi các thông tin chính trị khác như cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ và Tổng thống Nga để bàn về cuộc chiến ở Ukraine, hay việc Mỹ gia hạn thời hạn áp thuế đối với Trung Quốc. Tất cả những yếu tố này đều góp phần tạo nên sự biến động và phức tạp cho thị trường vàng.

KHÁNH MINH

