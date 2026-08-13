Giá vàng hôm nay 13/08/2026: SJC ở mức 141,3 - 144,3 triệu đồng/lượng, đi ngang Giá vàng SJC trưa 13/08/2026 giữ nguyên ở mức 141,3 triệu đồng/lượng mua vào và 144,3 triệu đồng/lượng bán ra so với lần cập nhật trước. (Cập nhật lúc 12:01)

Diễn biến giá vàng trong ngày

12:01: Giá vàng SJC giữ nguyên ở mức 141,3 - 144,3 triệu đồng/lượng (mua - bán) so với lần cập nhật trước.

10:31: Giá vàng SJC tăng 300.000 đồng/lượng so với mốc cập nhật trước, hiện giao dịch ở mức 141,6 - 144,6 triệu đồng/lượng.

Thời điểm 09:08 sáng 13/08/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận mức điều chỉnh tăng phổ biến từ 300.000 đến 500.000 đồng/lượng so với hôm qua tại nhiều thương hiệu lớn. Trong khi đó, một số sản phẩm giữ nguyên giá niêm yết.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:08 sáng 13/08/2026

SJC : Mua vào 141.600.000 đồng/lượng (+300.000), bán ra 144.600.000 đồng/lượng (+300.000).

: Mua vào 141.600.000 đồng/lượng (+300.000), bán ra 144.600.000 đồng/lượng (+300.000). DOJI (Hà Nội & TP.HCM) : Mua vào 141.600.000 đồng/lượng (+300.000), bán ra 144.600.000 đồng/lượng (+300.000).

: Mua vào 141.600.000 đồng/lượng (+300.000), bán ra 144.600.000 đồng/lượng (+300.000). Bảo Tín Minh Châu (BTMH) : Mua vào 142.000.000 đồng/lượng (+500.000), bán ra 146.000.000 đồng/lượng (+500.000).

: Mua vào 142.000.000 đồng/lượng (+500.000), bán ra 146.000.000 đồng/lượng (+500.000). BTMC VRTL : Mua vào 142.000.000 đồng/lượng (không đổi), bán ra 146.000.000 đồng/lượng (không đổi).

: Mua vào 142.000.000 đồng/lượng (không đổi), bán ra 146.000.000 đồng/lượng (không đổi). BTMC SJC : Mua vào 140.800.000 đồng/lượng (không đổi), bán ra 143.800.000 đồng/lượng (không đổi).

: Mua vào 140.800.000 đồng/lượng (không đổi), bán ra 143.800.000 đồng/lượng (không đổi). Phú Quý SJC : Mua vào 141.600.000 đồng/lượng (+300.000), bán ra 144.600.000 đồng/lượng (+300.000).

: Mua vào 141.600.000 đồng/lượng (+300.000), bán ra 144.600.000 đồng/lượng (+300.000). PNJ (Hà Nội & TP.HCM): Mua vào 140.900.000 đồng/lượng (+400.000), bán ra 144.500.000 đồng/lượng (+300.000).

Bảng giá vàng hôm nay 13/08/2026 so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/- Mua +/- Bán SJC 141.600.000 144.600.000 +300.000 +300.000 DOJI HN 141.600.000 144.600.000 +300.000 +300.000 DOJI SG 141.600.000 144.600.000 +300.000 +300.000 BTMH 142.000.000 146.000.000 +500.000 +500.000 BTMC VRTL 142.000.000 146.000.000 0 0 BTMC SJC 140.800.000 143.800.000 0 0 Phú Quý SJC 141.600.000 144.600.000 +300.000 +300.000 PNJ TP.HCM 140.900.000 144.500.000 +400.000 +300.000 PNJ Hà Nội 140.900.000 144.500.000 +400.000 +300.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng hoặc khu vực giao dịch cụ thể.