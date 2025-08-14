Giá vàng hôm nay (14-8): Giá vàng trong nước bật tăng 300.000 đồng/lượng, bán ra ở mức 124,2 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới cũng tiếp tục tăng, niêm yết quanh ngưỡng 3.358 USD/ounce.

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Các thương hiệu SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt tăng giá vàng miếng thêm 300.000 đồng/lượng, niêm yết ở mức 123 - 124,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Phú Quý SJC mua vào thấp hơn 800.000 đồng/lượng so với các thương hiệu vàng trên, giao dịch ở mức 122,2 triệu đồng/lượng mua vào và 124,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Riêng DOJI bình ổn giá vàng miếng ở mức 122,7 – 123,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng miếng trong nước cập nhật lúc 5 giờ sáng 14-8 như sau:

Vàng Khu vực Rạng sáng 13-8 Rạng sáng 14-8 Chênh lệch Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng DOJI Hà Nội 122,7 123,9 122,7 123,9 - - TP Hồ Chí Minh 122,7 123,9 122,7 123,9 - - SJC TP Hồ Chí Minh 122,7 123,9 123 124,2 +300 +300 Hà Nội 122,7 123,9 123 124,2 +300

+300 Đà Nẵng 122,7 123,9 123 124,2 +300

+300 PNJ TP Hồ Chí Minh 122,7 123,9 123 124,2 +300

+300 Hà Nội 122,7 123,9 123 124,2 +300

+300 Bảo Tín Minh Châu Toàn quốc 122,7 123,9 123 124,2 +300

+300 Phú Quý SJC Toàn quốc 121,9 123,9 122,2 124,2 +300 +300

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay

Giá vàng nhẫn PNJ, SJC hôm nay bật tăng 200.000 - 300.000 đồng/lượng. Các thương hiệu khác bình ổn giá vàng nhẫn so với hôm qua.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 116,8 – 119,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn PNJ giao dịch ở ngưỡng 116,8 - 119,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng chiều bán ra.

Vàng nhẫn DOJI giao dịch ở ngưỡng 116,5 - 119,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ổn định ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 117 - 120 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ổn định ở cả hai chiều.

Thương hiệu Phú Quý bình ổn giá vàng nhẫn so với hôm qua, niêm yết ở mức 116,5 - 119,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng trong nước hôm nay bật tăng 300.000 đồng/lượng. Ảnh minh họa: vneconomy.vn

Giá vàng thế giới hôm nay

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay hôm nay tăng nhẹ so với sáng qua, niêm yết quanh ngưỡng 3.358 USD/ounce (tương đương 107,4 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí).

Giá vàng thế giới nhìn chung tăng thêm 1,6 USD/ounce (tương đương 0,05%) so với rạng sáng qua.

Hiện tại, vàng thế giới thấp hơn khoảng 16,8 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC trong nước.

Hiện tại, giá vàng thế giới thấp hơn khoảng 16,8 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC trong nước. Ảnh minh họa: Reuters

Như vậy, thị trường vàng thế giới bật tăng trở lại, sau khi có hai phiên giảm giá liên tiếp.

Giá vàng bật tăng nhẹ trong bối cảnh chỉ số đồng USD giảm xuống mức thấp nhất trong ba tuần và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm vào giữa tuần. Hợp đồng vàng giao tháng 12-2025 tăng 13,80 USD, lên 3.412,30 USD/ounce.

Theo nhận định của chuyên gia phân tích thị trường tại KCM Trade, ông Tim Waterer, sự sụt giảm của đồng USD tạo điều kiện cho giá vàng tăng nhẹ. Kim loại quý dao động quanh mức 3.350 USD/ounce trước cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nếu cuộc họp ở Alaska không giải quyết được vấn đề, giá vàng có thể leo trở lại mức 3.400 USD/ounce.

Bên cạnh đó, thị trường vàng cũng đang thu hút lực mua khi ngày càng nhiều tổ chức tài chính Phố Wall dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 9 tới, trong bối cảnh thị trường lao động suy yếu và lạm phát duy trì ở mức tương đối ổn định.

Các chuyên gia kinh tế của Tập đoàn tài chính Nomura Holdings dự báo Fed sẽ hạ lãi suất điều hành 25 điểm cơ bản tại cuộc họp vào tháng 9, sau đó tiếp tục giảm thêm hai lần vào tháng 12 và tháng 3-2026. Diễn biến thị trường cũng phản ánh kỳ vọng tương tự, với xác suất cao cho một đợt cắt giảm vào tháng 9 và một lần giảm tiếp sau đó vào tháng 12.

Theo Gold Price, hiện người mua vàng và nắm giữ trong vòng một tháng qua đang lãi đến 50 USD/ounce, tương đương 1,6 triệu đồng/lượng. Người mua vàng và nắm giữ trong vòng 6 tháng qua đang lãi đến 483 USD/ounce, tương đương 15,5 triệu đồng/lượng.

