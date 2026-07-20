Thương mại - Dịch vụ Giá vàng hôm nay 20/7/2026: Người mua đầu tháng có thêm 5 triệu đồng/lượng Giá vàng hôm nay 20/7/2026 lúc 4h00 ghi nhận giá bán ra cao nhất 147,5 triệu đồng/lượng, vàng thế giới đạt 4.019,3 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay 20/7/2026: Người mua đầu tháng lãi được 5 triệu đồng/lượng

Cập nhật giá vàng hôm nay 20/7/2026 lúc 4h00, giá vàng miếng trong nước đang được mua vào từ 142,6 đến 145 triệu đồng/lượng và bán ra từ 146,5 đến 147,5 triệu đồng/lượng.

So với giá mua vào ngày 1/7, giá bán ra hôm nay cao hơn từ 2,2 đến 5 triệu đồng/lượng. Nếu tính theo mức chênh giữa hai mốc giá này, người mua đầu tháng đang tạm lãi từ 2,2 đến 5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu có mức lãi cao nhất, còn Mi Hồng thấp nhất.

Giá vàng hôm nay 20/7/2026 tại SJC giúp người mua tạm lãi 4,1 triệu đồng/lượng

Công ty SJC hiện mua vào vàng miếng với giá 144,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 147,5 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giữa hai chiều là 3 triệu đồng/lượng.

Bảng mức chênh tại lãi của giá vàng hôm nay 20/7/2026 so với đầu tháng 7

Ngày 1/7, giá mua vào tại SJC ở mức 143,4 triệu đồng/lượng. So với mốc này, giá bán ra hôm nay cao hơn 4,1 triệu đồng/lượng. Theo phép đối chiếu trên, người mua từ đầu tháng đang tạm lãi 4,1 triệu đồng/lượng.

Người mua vàng DOJI đầu tháng tạm lãi 4,1 triệu đồng/lượng

DOJI đang giao dịch vàng miếng ở mức 144,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 147,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch mua – bán duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá mua vào tại DOJI ngày 1/7 là 143,4 triệu đồng/lượng. Đến hôm nay, giá bán ra đã cao hơn 4,1 triệu đồng/lượng. Nếu tính theo chênh lệch giữa hai mức giá, người mua đang có khoản lãi 4,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng PNJ cao hơn đầu tháng 4,1 triệu đồng/lượng

Tại PNJ, giá vàng miếng hiện đạt 144,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, còn chiều bán ra ở mức 147,5 triệu đồng/lượng.

Đầu tháng 7, giá mua vào tại đây là 143,4 triệu đồng/lượng. Giá bán ra ngày 20/7 cao hơn mốc đầu tháng 4,1 triệu đồng/lượng, tương ứng khoản lãi tạm tính 4,1 triệu đồng trên mỗi lượng vàng.

Bảo Tín Mạnh Hải ghi nhận mức lãi 4,1 triệu đồng/lượng

Bảo Tín Mạnh Hải hiện mua vàng miếng với giá 144,5 triệu đồng/lượng và bán ra 147,5 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giữa giá mua và bán là 3 triệu đồng/lượng.

So với giá mua vào 143,4 triệu đồng/lượng ngày 1/7, giá bán ra hôm nay đã tăng thêm 4,1 triệu đồng/lượng. Người mua đầu tháng vì vậy đang tạm lãi 4,1 triệu đồng/lượng theo cách tính chênh lệch giá.

Bảo Tín Minh Châu có mức lãi cao nhất 5 triệu đồng/lượng

Bảo Tín Minh Châu đang mua vào vàng miếng SJC với giá 142,6 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 147,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa hai chiều lên tới 4,9 triệu đồng/lượng.

Ngày 1/7, giá mua vào tại đây ở mức 142,5 triệu đồng/lượng. So với giá bán ra hiện tại, mỗi lượng vàng đã cao hơn 5 triệu đồng. Đây là mức lãi tạm tính lớn nhất trong nhóm thương hiệu được cập nhật.

Người mua vàng Phú Quý tạm lãi 4,5 triệu đồng/lượng

Phú Quý hiện chốt giá mua vào vàng miếng ở mức 144 triệu đồng/lượng và bán ra 147,5 triệu đồng/lượng. Khoảng cách mua – bán là 3,5 triệu đồng/lượng.

Giá mua vào ngày 1/7 tại Phú Quý đạt 143 triệu đồng/lượng. Lấy giá bán ra hôm nay so với mốc này, vàng Phú Quý đang cao hơn 4,5 triệu đồng/lượng. Người mua đầu tháng được tính tạm lãi số tiền tương ứng.

Mi Hồng ghi nhận mức lãi thấp nhất 2,2 triệu đồng/lượng

Mi Hồng đang mua vào vàng miếng SJC với giá 145 triệu đồng/lượng và bán ra 146,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua – bán hiện là 1,5 triệu đồng/lượng.

Đầu tháng 7, giá mua vào tại Mi Hồng ở mức 144,3 triệu đồng/lượng. Giá bán ra hôm nay cao hơn 2,2 triệu đồng/lượng, tương ứng mức lãi tạm tính 2,2 triệu đồng/lượng. Đây là con số thấp nhất trong nhóm doanh nghiệp được khảo sát.

Như vậy, giá vàng hôm nay 20/7/2026 đang cao hơn đầu tháng từ 2,2 đến 5 triệu đồng/lượng nếu lấy giá bán ra hiện tại so với giá mua vào ngày 1/7. Bảo Tín Minh Châu có mức lãi tạm tính cao nhất 5 triệu đồng/lượng, tiếp theo là Phú Quý với 4,5 triệu đồng. Nhóm SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải cùng đạt 4,1 triệu đồng/lượng, còn Mi Hồng thấp nhất với 2,2 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng hôm nay 19/7/2026 tại các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, BTMH, BTMC, Phú Quý và Mi Hồng

Giá vàng hôm nay Ngày 20/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hiện tại

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 144,5 147,5 - - Tập đoàn DOJI 144,5 147,5 - - Mi Hồng 145,0 146,5 - - PNJ 144,5 147,5 - - Bảo Tín Minh Châu 142,6 147,5 - - Bảo Tín Mạnh Hải 144,5 147,5 - - Phú Quý 144,0 147,5 - -

1. DOJI - Cập nhật: 20/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 144.500

- 147.500

- AVPL/SJC HCM 144.500

- 147.500

- AVPL/SJC ĐN 144.500

- 147.500

-

2. PNJ - Cập nhật: 20/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 144.500

- 147.500

- Hà Nội - PNJ 144.500

- 147.500

- Đà Nẵng - PNJ 144.500

- 147.500

- Miền Tây - PNJ 144.500

- 147.500

- Tây Nguyên - PNJ 144.500

- 147.500

- Đông Nam Bộ - PNJ 144.500

- 147.500

-

3. AJC - Cập nhật: 20/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Miếng SJC Hà Nội 144.500

- 147.500

- Miếng SJC Nghệ An 144.500

- 147.500

- Miếng SJC Thái Bình 144.500

- 147.500

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 143.400

- 146.900

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 143.400

- 146.900

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 143.400

- 146.900

- NL 99.99 130.000

- - NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 129.500

- - Trang sức 99.9 138.800

- 145.800

- Trang sức 99.99 138.900

- 145.900

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4. BTMC - Cập nhật: 20/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 142.600

- 147.500

- Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 142.600

- 147.500

- Nhẫn tròn trơn BTMC 142.600

- 147.500

- Bản vị vàng BTMC 142.600

- 147.500

- Trang sức Rồng Thăng Long 9999 142.600

- 145.600

- Trang sức Rồng Thăng Long 999 142.600

- 145.400

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5. SJC - Cập nhật: 20/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144.500

- 147.500

- Vàng SJC 5 chỉ 144.500

- 147.520

- Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 144.500

- 147.530

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Giá vàng hôm nay 20/7/2026: Nhẫn trơn đầu tuần có giá bán ra cao nhất ở mức 147,5 triệu đồng/lượng

Cập nhật lúc 4h00 ngày 20/7/2026, trước giờ mở cửa, giá vàng nhẫn được mua vào từ 142,5 đến 145 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra dao động trong khoảng 146,5–147,5 triệu đồng/lượng.

SJC đang giao dịch vàng nhẫn 9999 ở mức 143 triệu đồng/lượng mua vào và 146,5 triệu đồng/lượng bán ra. Chênh lệch giữa hai chiều là 3,5 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng nhẫn trước giờ mở cửa ở mức 144,5–147,5 triệu đồng/lượng. Đây là thương hiệu có giá bán ra cao nhất trong nhóm khảo sát.

Nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 của DOJI được mua vào với giá 143,3 triệu đồng/lượng và bán ra 147,3 triệu đồng/lượng. Khoảng cách mua – bán hiện ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu giao dịch Vàng Rồng Thăng Long ở mức 142,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 146,6 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giữa hai chiều là 4 triệu đồng/lượng.

Phú Quý đang mua vàng nhẫn 9999 với giá 143 triệu đồng/lượng và bán ra 146,5 triệu đồng/lượng, ngang mức giao dịch tại SJC.

Tại PNJ, giá vàng nhẫn lúc 4h00 ở mức 142,5–146,5 triệu đồng/lượng. Giá mua vào tại đây thấp nhất trong số các thương hiệu được cập nhật.

Mi Hồng giao dịch vàng nhẫn ở mức 145 triệu đồng/lượng mua vào và 146,5 triệu đồng/lượng bán ra. Giá mua vào cao nhất thị trường, còn chênh lệch hai chiều chỉ 1,5 triệu đồng/lượng, thấp nhất nhóm khảo sát.

Giá vàng trang sức hôm nay 20/7/2026

Giá vàng trang sức trong nước hôm nay dao động trung bình từ 4,70 đến 14,75 triệu đồng/chỉ tùy thuộc vào hàm lượng vàng nguyên chất (tuổi vàng từ 10K đến 24K) và thương hiệu phân phối.

Dưới đây là bảng giá chi tiết niêm yết tại các thương hiệu lớn như Trang Sức PNJ và Mi Hồng để bạn tham khảo.

Loại vàng Giá mua vào

(triệu đồng/chỉ) Giá bán ra

(triệu đồng/chỉ) Đặc điểm phổ biến Vàng nữ trang 999.9 (24K) 13,92–14,41 14,32–14,60 Vàng có hàm lượng tinh khiết cao, khá mềm, thường được dùng làm kiềng và trang sức cưới. Vàng 916 (22K) 12,49 13,11 Có màu vàng đậm, độ cứng cao hơn vàng 24K và được dùng để chế tác một số loại trang sức. Vàng trắng/vàng màu 750 (18K) 9,40–9,75 9,70–10,74 Có độ bền cao, phù hợp để chế tác trang sức gắn kim cương hoặc đá quý. Vàng 610 (khoảng 14,6K) 7,38–7,95 8,25–8,73 Có độ cứng cao, dễ tạo kiểu và được sử dụng phổ biến trong chế tác trang sức. Vàng 416 (10K) 4,65–4,96 4,95–5,95 Giá thấp hơn các loại vàng có hàm lượng cao, độ cứng tốt, phù hợp với trang sức sử dụng hằng ngày.

Giá vàng thế giới trưa hôm nay 20/7/2026 chốt tuần ở mức 4.019,3 USD/ounce

Tính đến 4h00 ngày 20/7/2026 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới hôm nay giao ngay ở mức 4.019,3 USD/ounce, tăng 29,01 USD/ounce so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.226 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 127,1 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (144,5-147,5 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 20,4 triệu.

Giá vàng thế giới hôm nay 20/7/2026 mở đầu tuần ở mức 4.019,3 USD/ounce

Khảo sát trực tuyến của Kitco với 169 nhà đầu tư cho thấy 40% dự báo giá vàng tuần này tăng, 36% cho rằng giá giảm và 24% nghiêng về kịch bản đi ngang.

Rich Checkan, Chủ tịch Asset Strategies International, đánh giá vùng 4.000 USD/ounce đang là hỗ trợ quan trọng khi lực mua nhiều lần xuất hiện tại đây. Ông cho rằng vàng chưa chắc bước vào xu hướng tăng mạnh, nhưng vẫn có khả năng phục hồi từ vùng giá này.

Paul Wong, Chiến lược gia thị trường tại Sprott Inc, cho biết nhiều chỉ báo kỹ thuật cho thấy vàng đang quá bán. Tuy nhiên, thị trường vẫn cần thêm động lực từ Hội nghị Jackson Hole, diễn biến Trung Đông hoặc biến động trên thị trường trái phiếu.

Jesse Colombo cũng nhận định vùng 3.980–4.000 USD/ounce đang được bảo vệ khá tốt. Nếu vượt vùng cản, giá vàng có thể phục hồi; ngược lại, việc mất mốc 4.000 USD/ounce sẽ làm tăng nguy cơ giảm sâu.

Ở chiều thận trọng, Alex Kuptsikevich của FxPro cho rằng xu hướng giảm chưa kết thúc và giá có thể lùi về 3.300 USD/ounce vào tháng 9. Marc Chandler nhận định vàng có thể kiểm định lại vùng 3.943 USD/ounce, còn Michael Moor cho rằng giá chỉ cải thiện nếu vượt 4.019 USD/ounce; nếu xuống dưới 3.955 USD/ounce, áp lực giảm sẽ tiếp diễn.