Giá vàng hôm nay 21/08/2026: SJC tăng lên 143,6 - 146,6 triệu đồng/lượng Giá vàng SJC lúc 12:21 ngày 21/08/2026 niêm yết ở mức 143,6 - 146,6 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng cả hai chiều so với lần cập nhật trước. (Cập nhật lúc 12:21)

Diễn biến giá vàng trong ngày

12:21: Giá vàng SJC trưa 21/08/2026 tăng 600.000 đồng/lượng so với mốc trước, lên 143,6 - 146,6 triệu đồng/lượng.

10:51: Giá vàng SJC tăng 600.000 đồng so với lần cập nhật trước, lên mức 143,6 - 146,6 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 09:26 sáng ngày 21/08/2026, giá vàng tại thị trường trong nước ghi nhận đà tăng đồng loạt so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Mức điều chỉnh tăng phổ biến dao động từ 600.000 đồng đến 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra tại các thương hiệu lớn.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:26

SJC : Giá mua vào 143.600.000 đồng (+600.000 đồng), bán ra 146.600.000 đồng (+600.000 đồng).

: Giá mua vào 143.600.000 đồng (+600.000 đồng), bán ra 146.600.000 đồng (+600.000 đồng). DOJI HN & SG : Giá mua vào 143.600.000 đồng (+600.000 đồng), bán ra 146.600.000 đồng (+600.000 đồng).

: Giá mua vào 143.600.000 đồng (+600.000 đồng), bán ra 146.600.000 đồng (+600.000 đồng). BTMH : Giá mua vào 143.900.000 đồng (+900.000 đồng), bán ra 147.900.000 đồng (+900.000 đồng).

: Giá mua vào 143.900.000 đồng (+900.000 đồng), bán ra 147.900.000 đồng (+900.000 đồng). BTMC VRTL : Giá mua vào 143.900.000 đồng (+900.000 đồng), bán ra 147.900.000 đồng (+900.000 đồng).

: Giá mua vào 143.900.000 đồng (+900.000 đồng), bán ra 147.900.000 đồng (+900.000 đồng). BTMC SJC : Giá mua vào 143.600.000 đồng (+600.000 đồng), bán ra 146.600.000 đồng (+600.000 đồng).

: Giá mua vào 143.600.000 đồng (+600.000 đồng), bán ra 146.600.000 đồng (+600.000 đồng). Phú Quý SJC : Giá mua vào 143.600.000 đồng (+600.000 đồng), bán ra 146.600.000 đồng (+600.000 đồng).

: Giá mua vào 143.600.000 đồng (+600.000 đồng), bán ra 146.600.000 đồng (+600.000 đồng). PNJ TP.HCM & Hà Nội: Giá mua vào 143.000.000 đồng (+600.000 đồng), bán ra 146.500.000 đồng (+600.000 đồng).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/- Mua +/- Bán SJC 143.600.000 146.600.000 +600.000 +600.000 DOJI HN 143.600.000 146.600.000 +600.000 +600.000 DOJI SG 143.600.000 146.600.000 +600.000 +600.000 BTMH 143.900.000 147.900.000 +900.000 +900.000 BTMC VRTL 143.900.000 147.900.000 +900.000 +900.000 BTMC SJC 143.600.000 146.600.000 +600.000 +600.000 Phú Quý SJC 143.600.000 146.600.000 +600.000 +600.000 PNJ TP.HCM 143.000.000 146.500.000 +600.000 +600.000 PNJ Hà Nội 143.000.000 146.500.000 +600.000 +600.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.