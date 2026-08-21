Giá vàng hôm nay 21/08/2026: SJC tăng lên 143,6 - 146,6 triệu đồng/lượng
Giá vàng SJC lúc 12:21 ngày 21/08/2026 niêm yết ở mức 143,6 - 146,6 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng cả hai chiều so với lần cập nhật trước. (Cập nhật lúc 12:21)
Diễn biến giá vàng trong ngày
12:21: Giá vàng SJC trưa 21/08/2026 tăng 600.000 đồng/lượng so với mốc trước, lên 143,6 - 146,6 triệu đồng/lượng.
10:51: Giá vàng SJC tăng 600.000 đồng so với lần cập nhật trước, lên mức 143,6 - 146,6 triệu đồng/lượng.
Vào lúc 09:26 sáng ngày 21/08/2026, giá vàng tại thị trường trong nước ghi nhận đà tăng đồng loạt so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Mức điều chỉnh tăng phổ biến dao động từ 600.000 đồng đến 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra tại các thương hiệu lớn.
Điểm nhanh lúc 09:26
- SJC: Giá mua vào 143.600.000 đồng (+600.000 đồng), bán ra 146.600.000 đồng (+600.000 đồng).
- DOJI HN & SG: Giá mua vào 143.600.000 đồng (+600.000 đồng), bán ra 146.600.000 đồng (+600.000 đồng).
- BTMH: Giá mua vào 143.900.000 đồng (+900.000 đồng), bán ra 147.900.000 đồng (+900.000 đồng).
- BTMC VRTL: Giá mua vào 143.900.000 đồng (+900.000 đồng), bán ra 147.900.000 đồng (+900.000 đồng).
- BTMC SJC: Giá mua vào 143.600.000 đồng (+600.000 đồng), bán ra 146.600.000 đồng (+600.000 đồng).
- Phú Quý SJC: Giá mua vào 143.600.000 đồng (+600.000 đồng), bán ra 146.600.000 đồng (+600.000 đồng).
- PNJ TP.HCM & Hà Nội: Giá mua vào 143.000.000 đồng (+600.000 đồng), bán ra 146.500.000 đồng (+600.000 đồng).
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
|Thương hiệu
|Mua hôm nay
|Bán hôm nay
|+/- Mua
|+/- Bán
|SJC
|143.600.000
|146.600.000
|+600.000
|+600.000
|DOJI HN
|143.600.000
|146.600.000
|+600.000
|+600.000
|DOJI SG
|143.600.000
|146.600.000
|+600.000
|+600.000
|BTMH
|143.900.000
|147.900.000
|+900.000
|+900.000
|BTMC VRTL
|143.900.000
|147.900.000
|+900.000
|+900.000
|BTMC SJC
|143.600.000
|146.600.000
|+600.000
|+600.000
|Phú Quý SJC
|143.600.000
|146.600.000
|+600.000
|+600.000
|PNJ TP.HCM
|143.000.000
|146.500.000
|+600.000
|+600.000
|PNJ Hà Nội
|143.000.000
|146.500.000
|+600.000
|+600.000
Ghi chú
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.